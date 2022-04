700 000 $ supplémentaires pour le loisir culturel

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un octroi de 700 000 $ additionnels à 9 organismes nationaux de loisir culturel afin de les appuyer dans leur mission globale de promouvoir les loisirs culturels et artistiques.

De passage à la Journée nationale du loisir culturel 2022 organisée par le Conseil québécois du loisir, la ministre a souligné le travail essentiel réalisé par les organismes de loisir culturel en plus de faire l'annonce de ce nouvel investissement.

Cette somme supplémentaire est issue d'une enveloppe du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dont le but est d'assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire par l'accroissement des aides financières gouvernementales accordées aux organismes communautaires. Les neuf organismes nationaux financés pourront donc ainsi maintenir, accroître ou adapter leurs activités et leurs services pour mieux répondre aux besoins de leur clientèle et de leurs membres.

Rappelons qu'en août 2021, la ministre a annoncé une aide financière additionnelle de 810 000 $ à ces 9 organismes nationaux de loisir culturel. Cela porte à plus de 3,7 M$ l'investissement gouvernemental pour la pratique du loisir culturel en 2022. Les organismes communautaires offrent des services essentiels, en utilisant souvent des approches novatrices qui contribuent à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement et le loisir culturel occupe une place importante dans l'écosystème culturel du Québec. Voilà pourquoi nous tenons à investir des sommes importantes dans ce secteur. L'aide supplémentaire que nous annonçons aujourd'hui permettra aux neuf organismes nationaux de loisir culturel de poursuivre leur mission tout en utilisant la culture comme vecteur de changement et de mobilisation. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le loisir culturel fait partie des manifestations les plus positives du vivre-ensemble dans nos sociétés. Je me réjouis de constater à quel point notre gouvernement reconnaît le rôle irremplaçable des organismes de ce secteur dans la qualité de vie, le développement personnel, l'engagement social et la démocratisation de la culture dans nos villes et nos régions. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Les neuf organismes nationaux de loisir culturel soutenus par le ministère de la Culture et des Communications font partie du regroupement plus large des organismes nationaux de loisir, tous membres du Conseil québécois du loisir. Ils sont reconnus officiellement comme tels par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Les montants octroyés à chaque organisme sont les suivants :

Alliance chorale du Québec 82 093 $ Arts en mouvement Québec 73 544 $ Association des cinémas parallèles du Québec 80 094 $ Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 88 533 $ Fédération Histoire Québec 77 022 $ Fédération québécoise des sociétés de généalogie 66 500 $ Fédération québécoise du théâtre amateur 71 915 $ Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 86 534 $ Réseau Québec Folklore 73 765 $ TOTAL 700 000 $

Programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel

