70 nouvelles places en services de garde éducatifs à l'enfance pour les familles des Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour mieux répondre aux besoins de garde des familles des Îles-de-la-Madeleine, le gouvernement du Québec annonce 44 nouvelles places subventionnées au centre de la petite enfance (CPE) La Ramée ainsi que 26 places à la garderie Les Élymes, situés à Cap-aux-Meules.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui.

Les nouvelles places octroyées au CPE La Ramée seront offertes en priorité aux parents-étudiants et ont été accordées dans le cadre de l'appel de projets ciblé, lancé le 20 mars dernier, pour la création de 2 500 places subventionnées à travers le Québec. Les 26 places de la garderie non subventionnée Les Élymes découlent quant à elles d'une demande de permis effectuée par la Société de développement communautaire des Îles-de-la-Madeleine, un consortium d'employeurs de la région qui souhaitaient trouver une solution relative à la disponibilité des places en services de garde éducatifs à l'enfance.

« L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement de notre gouvernement de donner à un plus grand nombre d'enfants l'accès à un service de garde éducatif à l'enfance. Nous voulons mieux répondre aux besoins de garde des familles du Québec. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer le réseau des services de garde et nous assurer que le plus grand nombre d'enfants puissent avoir accès à des services de qualité. Il s'agit vraiment d'une excellente nouvelle pour les familles des Îles-de-la-Madeleine. Ces nouvelles places permettront de répondre aux besoins de garde des parents de la région. »

