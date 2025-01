70 nouvelles places en CPE pour les familles de Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée de la députée de la circonscription des Plaines, Mme Lucie Lecours, du maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, et de la directrice générale du CPE Les Jolis Minois, Mme Julie Doherty, a inauguré la nouvelle installation de ce CPE, qui offre 70 nouvelles places dans la ville de Terrebonne, dont 15 réservées aux poupons. Ces places seront offertes au tarif de 9,35 $ par jour.

Il s'agit de la quatrième installation du CPE Les Jolis Minois, qui accueille un total de 301 enfants. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 1 270 640,10 $ du gouvernement du Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, plus de 26 000 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend les places en milieu familial.

Citations :

« Cette inauguration est une excellente nouvelle pour les familles qui vivent à Terrebonne, qui pourront bénéficier de services de garde de qualité à un coût abordable. Grâce à cette nouvelle installation du CPE Les Jolis Minois, 70 enfants pourront se développer et s'épanouir dans un environnement sécuritaire, bienveillant et amusant. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de tous ceux et celles qui ont rendu possible la concrétisation de ce beau projet, et je souhaite aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel d'y passer de merveilleux moments. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis tellement heureuse de voir ce projet prendre vie pour les familles de Terrebonne. Ces 70 nouvelles places à 9,35 $ par jour offriront un accès à des services de garde de qualité à un tarif abordable, ce qui représente un vrai progrès. J'adresse aussi une mention toute spéciale à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet qui va réellement améliorer la vie des familles. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« C'est avec une grande fierté et une certaine émotion que nous soulignons aujourd'hui l'inauguration officielle de la quatrième installation des Jolis Minois. Je suis très heureuse de pouvoir enfin accueillir de jolis minois et notre nouvelle équipe dans cette magnifique installation. »

Julie Doherty, directrice générale du CPE Les Jolis Minois

« Trouver une place subventionnée représente souvent un défi de taille pour les parents et je me réjouis donc de l'ouverture de la quatrième installation du CPE Les Jolis Minois. Un CPE, c'est bien plus qu'un simple lieu de garde. C'est un endroit où les enfants vont grandir, découvrir le monde, apprendre à vivre ensemble et à développer leur potentiel. Je suis particulièrement fier que les citoyens de Terrebonne puissent bénéficier de cette nouvelle installation pour leurs enfants. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307; David Marra-Hurtubise, Directeur de bureau de la députée des Plaines, [email protected], 438 828-0045; Renseignements : Relations de presse, Ministère de la Famille relations, [email protected]