70 M$ supplémentaires investis dans nos écoles pour mieux accompagner les élèves vulnérables

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de mieux accompagner les quelque 225 000 élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA) qui fréquentent actuellement le réseau scolaire, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, est fier de confirmer plusieurs mesures importantes totalisant un investissement de 70 millions de dollars et l'ajout de près de 850 enseignants, professionnels et ressources de soutien professionnelles dans notre réseau scolaire en vue de la prochaine rentrée. Ainsi, un plancher de services sera instauré dans toutes les écoles du Québec. Pour mieux répondre aux besoins des élèves qui pourraient bénéficier d'un soutien plus important, 150 classes spéciales supplémentaires seront ouvertes dans les écoles du Québec. Des cliniques mobiles composées d'une équipe multidisciplinaire de professionnels seront également créées et déployées en régions éloignées.

Un plancher de services dans les écoles

Pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires de tous les élèves, un seuil minimal de services doit être offert dans chaque école ou centre par des ressources qualifiées. Cela se traduira par l'ajout de près de 650 ressources professionnelles, enseignantes ou techniques, à travers la province. Le fait de bonifier les services de soutien facilitera la détection et l'intervention précoces, ce qui permettra de répondre plus efficacement aux besoins des élèves en difficulté. Cet investissement se chiffre à 47 millions de dollars.

Ajout de 150 classes spéciales dans le réseau scolaire

Grâce à une aide financière de 20 millions de dollars pour la prochaine année, le réseau scolaire pourra se doter de 150 classes spéciales supplémentaires et d'environ 200 ressources professionnelles supplémentaires. Considérant le nombre restreint d'élèves qu'elles accueillent et les ressources spécialisées supplémentaires dont elles disposent, ces classes permettront de mieux soutenir et accompagner certains élèves ayant des besoins particuliers qui ne peuvent être pris en compte dans une classe régulière.

Déploiement de cliniques mobiles en régions éloignées

Dans le but de favoriser le dépistage précoce des difficultés d'apprentissage et de mieux outiller les milieux scolaires en régions éloignées, des cliniques mobiles composées notamment d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, d'orthopédagogues et de psychoéducateurs seront également mises en place. Un montant de 3 millions de dollars est ainsi alloué et sera réparti dans trois régions, soit l'Ouest, le Nord et l'Est.

Citation :

« Dans le premier budget de notre gouvernement, nous avons identifié notre priorité : l'éducation. Au Québec, à l'heure actuelle, seulement le tiers des élèves handicapés ou en difficultés d'apprentissage obtiennent un diplôme d'études secondaires après 7 ans. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, 150 000 élèves pourraient ne pas obtenir leur diplôme d'études secondaires. Comme ministre de l'Éducation et comme prof, je ne peux m'y résigner. Grâce à la maternelle 4 ans, nous dépisterons les problèmes plus rapidement et interviendrons plus efficacement pour aider les élèves qui entreront dans le réseau scolaire demain. Avec les mesures que nous confirmons, nous venons soutenir davantage les enfants en difficulté qui sont dans nos écoles aujourd'hui. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

En accord avec la volonté du gouvernement du Québec d'agir tôt auprès des élèves du Québec, ces mesures s'ajoutent aux actions concertées déjà réalisées pour offrir les meilleurs services éducatifs.

Le budget 2019-2020 prévoit, pour les cinq années et à compter de 2019-2020, 338 millions de dollars pour ces trois mesures. Cette somme se répartit ainsi :

ressources de soutien supplémentaires : 235 millions de dollars;

ajout de classes spéciales : 100 millions de dollars;

déploiement de cliniques mobiles : 3 millions de dollars en 2019-2020.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664