7 camions Lion6 au Parc Safari

HEMMINGFORD, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, mardi le 4 avril, 7 de 9 camions Lion6 quitteront l'atelier* de la Compagnie Électrique Lion à midi précise pour se rendre au Parc Safari.

Depuis 51 ans le Parc Safari est à l'écoute de ses invités: évolue et propose des nouveautés qui améliorent et rendent mémorable la visite des grands cheptels du Safari Aventure.

Le nouveau service permettra aux invités de rencontrer quelques 300 animaux de 25 espèces, avec un guide, dans le Safari Aventure à bord de camions électriques silencieux de la Compagnie Lion.

La première phase des transformations de la visite des Sentiers d'Afrique fut rendue possible grâce à une subvention du Ministère du tourisme du Québec et d'un prêt sans intérêt de Développement économique Canada, la collaboration des ingénieurs de la Compagnie Électrique Lion, Soudure Brault de Dunham, et Replast qui ont développé un fourgon pour 50 passagers. Depuis 30 ans le Parc Safari applique les meilleures pratiques en matière de développement durable.

L'expérience des invités sera considérablement transformée puisque de 10 heures à 13h la visite du Safari Aventure sera faite à bord des camions de brousse électrique Lion dès le 19 mai prochain alors que neuf camions seront en service.

En 2024, 18 camions de brousse électrique transporteront TOUS les invités du Parc Safari dans le Safari Aventure.

Pour assister à ce départ à Midi:

*Départ de l'Atelier Compagnie Lion Électrique

3160, Boulevard des Entreprises,

Terrebonne, QC

Pour assister à l'arrivée au Parc Safari à 13h30

242 Chemin Roxham (oui !!! LE chemin Roxham),

Saint-Bernard-de-Lacolle, QC

