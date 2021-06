TORONTO, le 2 juin 2021 /CNW/ - Digitcom Telecommunications Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de 6Telecom, un fournisseur privé de solutions de télécommunications basé à Saint-Julie, au Québec. L'acquisition étend la présence nationale de Digitcom à la grande région de Montréal et de l'est du Canada.

L'accord a été finalisé le 31 mai 2021. 6Telecom continuera d'opérer sous le nom de 6Telecom, une société de Digitcom avec une modification de l'image de marque à venir. Les sociétés conservent les équipes en place pour assurer une intégration transparente des 2 entreprises.

«Digitcom est l'un des principaux fournisseurs de services numériques indépendants au Canada. L'ajout de l'équipe de 6Telecom diversifie nos habiletés, augmente notre territoire et enrichit notre culture par le bilinguisme », a déclaré Boris Koechlin, président de Digitcom. «Notre couverture nationale en combinaison à notre portfolio de solutions de communication et de collaboration des chefs de file de l'industrie Cloud nous distingue sur le marché canadien.»

«Nous sommes ravis de nous joindre à Digitcom», a déclaré Sophie Rouillier, présidente de 6Telecom. «Cette transaction nous permet d'élargir notre offre de services et de fournir à nos clients des solutions innovantes afin d'accélérer leur avantage concurrentiel.»

Depuis 30 ans, Digitcom propose à ses clients des solutions de communication avant-gardistes et abordables. Basée à Markham et présente à Vancouver, Calgary et Montréal, Digitcom est le principal fournisseur de services numériques indépendant au Canada. La société est un leader de l'industrie pour son offre de services de télécommunications, d'Internet d'affaires, de communications unifiées, d'espaces de collaboration pour les réunions et d'Internet des objets. Les clients de Digitcom couvrent de vastes secteurs verticaux et segments de marché partout au Canada. Digitcom est dédiée au succès de ses clients, qui se démarquent par leur innovation et par leur engagement de faire vivre à leur clientèle une expérience exceptionnelle.

Fondée en 1994 par un groupe d'entrepreneurs, 6Telecom s'est imposée comme l'un des fournisseurs de solutions de télécommunications les plus respectés au Québec. L'entreprise se spécialise par son offre de systèmes de communications téléphoniques avancés. La mission de 6Telecom est simple: «Faites plus, faites-le mieux et faites-le plus vite».

