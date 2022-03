Le rapport d'un cabinet de recherche indépendant indique que 6sense « est un chef de file propulsé par une solution efficace qui rend possibles les activités de marketing tout au long du cycle de vie »

SAN FRANCISCO, 21 mars 2022 /CNW/ - 6sense , la principale plateforme permettant aux organisations interentreprises de générer des revenus prévisibles, a annoncé aujourd'hui que le cabinet de recherche indépendant Forrester a parlé d'elle comme d'un chef de file dans son rapport Forrester New Wave™: Account-Based Marketing Platforms du premier trimestre de 2022 . Dans cette évaluation, 6sense a reçu la note la plus élevée possible dans la catégorie de la stratégie et a été classée comme une entreprise distincte dans la conception de l'orchestration, la personnalisation, la sélection des comptes et des groupes d'achat, l'établissement des priorités, l'évaluation du rendement, la feuille de route, la vision des produits et les critères d'approche du marché.

6sense est une plateforme complète pour les services de vente et de marketing basés sur les compte qui transforme la façon dont les organisations interentreprises créent, gèrent et convertissent le pipeline en revenus en mettant la puissance de l'IA, des mégadonnées et de l'apprentissage automatique au service de chaque membre de l'équipe des revenus. Selon le rapport, 6sense « est un chef de file propulsé par une solution efficace qui rend possibles les activités de marketing tout au long du cycle de vie. L'entreprise continue d'innover, offrant maintenant un soutien favorisant la réussite des clients en complément de solides capacités de vente, de marketing et de cas d'utilisation au sein des activités d'exploitation regroupées dans une solution complète de marketing axé sur les comptes. »

« Être reconnu par Forrester comme un chef de file dans le domaine du marketing axé sur les comptes est une réalisation incroyable », a déclaré Viral Bajaria, directeur technique et cofondateur de 6sense. Notre mission est de transformer la façon dont les entreprises optimisent leurs bassins de clients et la génération de revenus en éliminant les incertitudes. Notre technologie d'intelligence artificielle favorisant la génération de revenus prévisibles a permis à différents chefs de file novateurs des secteurs des ventes, du marketing et de l'exploitation d'étendre leurs initiatives de croissance tout en offrant une croissance remarquable des revenus à nos clients. Nous pensons que ce rapport valide la valeur de notre vision et de notre stratégie auprès des clients.

Le rapport de recherche publié par Forrester indique que 6sense est « un choix logique pour les entreprises dont les revenus sont étroitement liés qui peuvent tirer parti de cette fonctionnalité ». 6sense a été classé comme un chef de file et a reçu la meilleure note possible, ce qui distingue l'entreprise selon sept critères, dont la vision du produit et l'évaluation du rendement. Le rapport de recherche de Forrester a évalué les 10 plus importants fournisseurs de plateformes de marketing axé sur les comptes en fonction de 10 critères.

Les clients de 6sense ont attribué des notes élevées à la solution dans tous les domaines, et l'un d'entre eux a souligné que « les puissants outils de données et d'analyse de la plateforme nous ont permis de mettre en place des cas d'utilisation de la plateforme dans l'ensemble de l'entreprise. » Un autre client a déclaré utiliser 6sense pour « favoriser la réussite des clients parce que l'entreprise offre des perspectives et des capacités d'établissement des priorités vraiment précises. »

Cette reconnaissance fait suite à l'annonce par 6sense d'une année record au cours de laquelle la société a doublé son chiffre d'affaires, ses clients et ses employés, conclu un cycle de financement de série E de 200 millions de dollars qui a permis de doubler l'évaluation de la société pour atteindre 5,2 milliards de dollars, et procédé à trois acquisitions importantes, notamment :

Fortella, une plateforme de renseignements sur les bassins de clients alimentée par l'IA qui aide les chefs de file du marketing interentreprises à atteindre leurs objectifs relatifs aux revenus et au bassin de talents grâce à une prévisibilité accrue.

Slintel, le principal fournisseur de données technographiques axées sur l'entreprise et d'informations sur les acheteurs et le marché qui vise à fournir les informations les plus complètes sur les acheteurs interentreprises et les renseignements alimentés par l'IA accessibles sur le marché.

Saleswhale, une plateforme de marketing par courriel alimentée par l'IA qui étend les canaux de mobilisation de 6sense à la plateforme 6sense.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur le site : https://6sense.com/forrester-abm-2022/

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent leurs bassins de talents, en assurent la gestion et les transforment en revenus. La plateforme de marketing interentreprises de 6sense capte les signaux d'achat anonymes, prédit les bons comptes à cibler au moment idéal et recommande les canaux et les messages servant à stimuler les revenus. En éliminant les incertitudes, les frictions et les efforts commerciaux inutiles, 6sense permet aux équipes des secteurs des ventes, du marketing et de la réussite client d'améliorer considérablement la qualité du bassin de talents, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. 6sense a été reconnue pour sa technologie de pointe dans les palmarès de Forbes (Cloud 100), de G2, de TrustRadius et de Gartner, et pour sa solide culture par Inc. Magazine de Glassdoor et Comparably. Pour en savoir plus, consultez le site 6sense.com .

