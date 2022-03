6sense figure parmi les chefs de file dans 11 catégories de la grille du rapport G2 Spring 2022 :

Les clients ont classé la plateforme de revenus au premier rang pour la sixième période consécutive

SAN FRANCISCO, le 23 mars 2022 /CNW/ - 6sense , la principale plateforme permettant aux organisations interentreprises de générer des revenus prévisibles, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure parmi les chefs de file dans 11 catégories de la grille du rapport G2 Spring 2022. Pour la sixième période de rapport consécutive, 6sense a également été reconnue par les clients comme la principale plateforme publicitaire axée sur les comptes.

La désignation de chef de file signifie que 6sense a obtenu les meilleures cotes de sa catégorie auprès de clients vérifiés, tant pour ce qui est des cotes de satisfaction de la clientèle que pour la présence sur le marché dans chacune des 11 catégories. La cote élevée de satisfaction de la clientèle s'est reflétée dans les cotes de rétroaction, notamment :

99 % des utilisateurs ont attribué 4 ou 5 étoiles à la plateforme ABM/ABX de 6sense pour les logiciels de publicité basée sur les comptes.

98 % des utilisateurs ont attribué 4 ou 5 étoiles à la plateforme ABM/ABX de 6sense pour l'orchestration basée sur les comptes.

99 % des utilisateurs pensent que la plateforme ABM/ABX de 6sense va dans la bonne direction pour l'orchestration basée sur les comptes.

Slintel, une entreprise 6sense, a également été classée comme chef de file ou très performante dans cinq catégories partagées avec 6sense ainsi que dans deux autres catégories uniques, soit le fait de trouver de nouveaux clients et la veille concurrentielle. Récemment acquise, Saleswhale, une entreprise 6sense, a également été classée parmi les entreprises à haut rendement dans trois autres catégories uniques, dont le marketing conversationnel, l'assistant commercial en intelligence artificielle et les assistants virtuels intelligents.

96 % des utilisateurs ont attribué 4 ou 5 étoiles à Slintel pour le fait de trouver de nouveaux clients et la veille concurrentielle.

100 % des utilisateurs ont attribué 4 ou 5 étoiles à Saleswhale pour le marketing conversationnel, l'assistant commercial en intelligence artificielle et les assistants virtuels intelligents.

« Ce rapport du G2 met en lumière la puissance combinée de 6sense avec certaines de nos plus récentes acquisitions, Slintel et Saleswhale, ce qui est de bon augure pour l'avenir de notre plateforme de revenus axée sur l'intelligence artificielle », a déclaré Viral Bajaria, chef de la technologie et cofondateur de 6sense. « Nous continuons d'innover pour les équipes de ventes, d'exploitations et de marketing afin de stimuler la croissance du pipeline et des revenus. Les commentaires des clients de G2 confirment notre vision, soit de donner à ces équipes les moyens d'accélérer la conversion du pipeline en revenus. »

Points saillants des commentaires vérifiés des clients sur la plateforme G2 :

« En termes simples, 6Sense facilite la réponse à la question « Quel est mon compte client idéal qui m'intéresse et comment puis-je mieux l'atteindre? » Cela facilite la coordination avec les ventes, car nous nous sommes alignés sur ce qui devrait être inclus dans une alerte ou un segment de vente, et moi, en tant que spécialiste de marketing, je peux m'efforcer de maintenir notre marque et notre contenu pertinent devant les bonnes entreprises de notre ICP qui pourraient manifester une intention d'achat. »

la réponse à la question « Quel est mon compte client idéal qui m'intéresse et comment puis-je mieux l'atteindre? » Cela facilite la coordination avec les ventes, car nous nous sommes alignés sur ce qui devrait être inclus dans une alerte ou un segment de vente, et moi, en tant que spécialiste de marketing, je peux m'efforcer de maintenir notre marque et notre contenu pertinent devant les bonnes entreprises de notre ICP qui pourraient manifester une intention d'achat. » « 6sense aide les vendeurs à cibler les comptes qui font des recherches sur votre espace et vos concurrents. C'est extrêmement utile pour comprendre leur terminologie afin que vous puissiez adapter vos actions de sensibilisation à leur jargon. »

qui font des recherches sur votre espace et vos concurrents. C'est extrêmement utile pour comprendre leur terminologie afin que vous puissiez adapter vos actions de sensibilisation à leur jargon. » « Comment faites-vous pour vendre sans cela??? Comment la plateforme 6sense vous indique-t-elle les comptes à cibler? Je n'ai aucune idée comment quelqu'un dans les ventes priorise des comptes sans utiliser 6sense, parce qu'il vous dit littéralement quels comptes ont la plus forte propension à acheter. »

Comment la plateforme 6sense vous indique-t-elle les comptes à cibler? Je n'ai aucune idée comment quelqu'un dans les ventes priorise des comptes sans utiliser 6sense, parce qu'il vous dit littéralement quels comptes ont la plus forte propension à acheter. » « Excellent enrichissement des données en temps réel. Nous utilisons Slintel pour repérer les bonnes entreprises ayant les bonnes caractéristiques techniques. Il nous a permis de progresser plus rapidement et plus intelligemment avec les comptes que nous ciblons. »

Nous utilisons Slintel pour repérer les bonnes entreprises ayant les bonnes caractéristiques techniques. Il nous a permis de progresser plus rapidement et plus intelligemment avec les comptes que nous ciblons. » « Le rêve d'un spécialiste du marketing à la demande . (Avec Saleswhale), nous avons été en mesure d'automatiser le suivi de plusieurs types de campagnes -- demandes de démonstration, webinaires et activités de haut niveau d'intention -- de façon automatique, cohérente et humaine. »

6sense figure parmi les chefs de file dans 11 catégories de la grille du rapport G2 Spring 2022 :

Logiciel publicitaire basé sur les comptes

Logiciel d'analyse basé sur les comptes

Plateforme d'orchestration basée sur les comptes

Logiciel de gestion des données des comptes

Outils de données sur l'intention de l'acheteur

Logiciel d'évaluation de clients potentiels

Logiciel de veille stratégique

Logiciel de veille commerciale

Logiciel d'intelligence des comptes marketing

Logiciel d'analyse du marketing

Logiciel de veille commerciale

Slintel figure parmi les chefs de file ou les très performants dans cinq catégories de la grille du rapport du printemps 2022 :

Évaluation de clients potentiels

Veille stratégique

Veille commerciale

Outils de données sur l'intention de l'acheteur

Veille commerciale

Saleswhale figure parmi les meilleurs performants dans trois catégories de la grille du rapport du printemps 2022 :

Marketing conversationnel

Assistant commercial en intelligence artificielle

Assistants virtuels intelligents

G2 est un site Web d'examen de solutions commerciales entre les pairs. Dans chaque catégorie, les produits sont classés en fonction de la satisfaction de la clientèle et de la présence sur le marché et ils sont placés dans l'une des quatre catégories de la grille. Les produits dans la catégorie « Leader » sont très bien cotés par les utilisateurs de G2 et ont reçu des notes de présence sur le marché élevées.

Lisez les commentaires supplémentaires des clients sur les entreprises à la Page d'examen 6sense G2 , Page d'examen G2 Slintel et à la Page d'examen Saleswhale G2 .

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent, gèrent et convertissent le pipeline en revenus. La plateforme interentreprises 6sense capte les signaux d'achat anonymes, prédit les bons comptes à cibler au moment idéal et recommande les canaux et les messages pour stimuler les revenus. En éliminant les approximations, les frictions et les efforts commerciaux inutiles, 6sense permet aux équipes de vente, de marketing et de réussite client d'améliorer considérablement la qualité du pipeline, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. 6sense a été reconnue pour sa technologie de pointe par Forbes Cloud 100, G2, TrustRadius, Gartner, Forrester et pour sa culture forte par Inc. Magazine de Glassdoor et Comparably. Pour en savoir plus, consultez le site 6sense.com .

SOURCE 6sense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gina Rau, chef des relations publiques et des communications, 6sense, [email protected]