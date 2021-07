6sense et Bombora élargissent leur partenariat afin d'offrir aux vendeurs et spécialistes en marketing basés sur un compte le niveau le plus complet de renseignements sur les acheteurs, de données et d'orchestration des services

La société 6sense continue de mener la révolution RevTech en offrant aux clients un accès élargi aux données et aux renseignements sur les comptes

NEW YORK, 8 juillet 2021 /CNW/ - 6sense, la principale plateforme d'engagement de comptes fondée sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé qu'elle a élargi son partenariat avec Bombora, le principal fournisseur de données d'intention de commerce interentreprises afin de fournir les données d'intention Company Surge® de Bombora à tous les clients de la plateforme 6sense dans le cadre de leur abonnement. Ces clients peuvent maintenant utiliser les données d'intention de Bombora dans le création d'une segmentation de marché dynamique pour leurs stratégies de compte, peaufiner leurs modèles prédictifs 6sense et fournir des données d'intention supplémentaires aux vendeurs dans le module de renseignements sur les ventes 6sense.

Les clients qui ont activé la fonctionnalité d'intention de Bombora en même temps que le rapport d'intention natif de 6sense signalent une augmentation du nombre de comptes identifiés sur le marché. Ils profitent également de taux de conversion plus élevés grâce au procédé prédictif breveté de 6sense transformant l'étape d'achat en possibilités.

« Nous utilisons les données d'intention de 6sense et de Bombora dans notre modèle prédictif de l'étape d'achat dans la plateforme de 6sense, et nous superposons des critères de filtrage supplémentaires comme les sujets d'intention et les mots clés pour déterminer quels clients sont prêts à engager une conversation et ce qui les intéresse le plus, a déclaré Casey Carey, chef de la direction du marketing chez Kazoo. Grâce à la solution combinée, nous avons augmenté de 15 % le nombre de comptes sur les marchés. Nous avons également constaté une augmentation de 20 % du nombre de comptes qui sont passés de l'étape de l'achat prévue à celle des possibilités, et nous avons augmenté notre taux de réussite de 14 %, ce qui change la donne. »

L'accroissement de nouvelles possibilités pour les clients est au cœur de ce partenariat élargi. Les données d'intention de Bombora proviennent d'une coopérative exclusive de plus de 4 000 sites Web de commerce interentreprises, et sa méthodologie brevetée en matière de science des données indique quand les entreprises démontrent une intention d'acheter un produit ou un service. « 6sense est un leader dans l'orchestration des services et des données pour les équipes de vente et de marketing basées sur les comptes, a déclaré Erik Matlick, fondateur et PDG de Bombora. Aujourd'hui, 6sense est notre partenaire exclusif dans la mise en œuvre d'une offre intégrée de données Company Surge® de Bombora à un modèle prédictif. La solution combinée donne aux clients des renseignements prédictifs précis sur les comptes et des recommandations réalisables. Ceci leur permet de mieux se concentrer sur leurs principaux comptes et de solliciter leurs clients avec des messages pertinents qui correspondent aux intérêts des acheteurs et des étapes prévues de leur parcours. »

Les solutions combinées de 6sense et Bombora produisent un moteur d'analytique prédictive complet alimenté par une couverture de données de commerce interentreprises robuste et organisée. Company Surge® de Bombora ajoute un signal d'intention unique basé sur le consentement aux fonctionnalités d'intention et aux modèles prédictifs déjà puissants de 6sense. L'ajout de Company Surge® à 6sense peut se traduire par l'identification d'un plus grand nombre de comptes cibles sur le marché, une plus grande précision prédictive des comptes qui créeront une clientèle et des recommandations réalisables pour créer un engagement pertinent.

« 6sense tient sa promesse d'offrir la révolution RevTech à ses clients en synthétisant de multiples sources de données améliorées et en les transformant en recommandations claires et réalisables qui favorisent de meilleurs résultats de vente et de marketing fondés sur les comptes, a déclaré Viral Bajaria, chef des technologies et cofondateur de 6sense. Ensemble, 6sense et Bombora offrent la vue d'ensemble la plus complète du comportement des acheteurs du commerce interentreprises sur le marché, et nos modèles brevetés basés sur l'IA peuvent tirer parti des deux sources de données pour prédire quels comptes les équipes de ventes et de marketing devraient prioriser. »

Le forfait « Company Surge - 6sense Kickstart », qui est offert sans frais supplémentaires aux clients de 6sense, donne accès à un échantillon des données de Bombora et aux solutions combinées sans abonnement distinct. Les données d'intention élargies de Company Surge® et l'accès à une équipe de service après-vente consacrée à la réussite du client représentent une mise à niveau comprise dans le forfait exclusif « Bombora - Expansion 6sense » qu'offre Bombora.

Pour en savoir plus sur la solution combinée de Bombora et de 6sense, visitez www.6sense.com/bombora ou www.bombora.com.

La plateforme d'engagement de comptes 6sense aide les organisations de commerce interentreprises à atteindre une croissance prévisible des revenus en offrant la puissance de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et de l'apprentissage automatique à chaque membre de l'équipe responsable des revenus. Dirigée par Jason Zintak, la société 6sense révèle les comportements d'achat anonymes, établit la priorité des comptes pour les équipes des ventes et du marketing et permet à ces dernières de mobiliser des équipes d'achat résistantes grâce à des campagnes personnalisées, à canaux multiples et multipoints. 6sense aide les équipes responsables des revenus à découvrir toute l'information requise sur leurs acheteurs afin d'accomplir facilement le nécessaire pour générer un plus grand nombre de possibilités, augmenter la taille des contrats, saisir les occasions plus tôt, faire concurrence et conclure un plus grand nombre de transactions.

Bombora est le principal fournisseur de données d'intention pour les spécialistes du marketing interentreprises. Les données de Bombora guident les équipes de marketing et de vente et leur permettent d'agir en fonction de leur connaissance des entreprises sur le marché et des produits qu'elles recherchent. Ces données proviennent de la première coopérative de médias interentreprises haut de gamme. Ses membres fournissent des données de consommation de contenu et comportementales sur leurs auditoires. En retour, ceux-ci peuvent mieux comprendre leurs auditoires, servir les publicitaires et monnayer leur inventaire. Pour en savoir plus sur Bombora, visitez le bombora.com.

Lisa Helfer

646 373-9946

[email protected]

