L'entreprise mise sur la performance, l'optimisation et l'hyper ciblage avec l'équipe de direction de Granite Media.

L'arrivée de vétérans des secteurs de la technologie et du marketing à l'échelle mondiale guidera la croissance future de l'entreprise alimentée par l'intérêt pour le secteur.

SAN FRANCISCO, 10 juin 2022 /CNW/ - 6sense, la plus importante plateforme de croissance de revenus prévisibles pour les organisations interentreprises, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de professionnels chevronnés du secteur des technologies publicitaires de Granite Media. L'équipe de marketing d'acquisition de Granite Media apporte des dizaines d'années d'expérience dans le marketing axé sur le rendement en vue de diriger l'innovation des produits publicitaires et de permettre aux clients de 6sense d'accélérer leur croissance de façon efficace.

En même temps que l'acquisition d'aujourd'hui, 6sense annonce également les nominations à deux postes de direction clés : Terese Lam au poste de cheffe des ressources humaines et Bryan Wise au poste de chef de l'information. Ce sont deux spécialistes dans leurs domaines respectifs qui dirigeront leurs équipes afin d'avoir un impact sur la clientèle, la culture d'entreprise et les innovations technologiques de 6sense.

Toute entreprise a un besoin constant d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, et 6sense vise à dépasser les attentes de ces derniers, y compris le développement interne essentiel pour favoriser sa croissance dans des domaines stratégiques. La publicité omnicanal est l'un des canaux critiques dans lequel 6sense continue d'investir et de redoubler d'efforts grâce à une innovation de pointe. Avec l'arrivée de l'équipe innovante de Granite Media, 6sense élargit considérablement les occasions de marketing générant des revenus pour ses clients.

« En faisant appel à l'équipe de Granite Media et à son expertise en matière d'innovation de produits de technologie publicitaire et de services gérés, nous redoublons d'efforts pour respecter notre engagement envers nos clients à développer et à diversifier les capacités en matière de publicité interentreprises de la plateforme Revenue AI de 6sense, a déclaré Viral Bajaria, cofondateur et chef des technologies de 6sense. De plus, 6sense est en pleine croissance dans tous les sens du terme, et notre bassin de talents dans l'ensemble de l'entreprise en fait partie intégrante. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Granite Media dans nos rangs; et plus particulièrement Terese Lam au poste de cheffe des ressources humaines responsable de faire évoluer notre culture d'entreprise primée, et Bryan Wise à titre de chef de l'information dont le mandat est de diriger l'innovation dans les technologies. »

« Au cours des cinq dernières années, nous avons fait de Granite Media une solution de publicité omnicanal de pointe en mettant l'accent sur une quête de l'innovation et de l'excellence des produits, a déclaré Danny Khatib, cofondateur et chef de la direction de Granite Media. Notre équipe s'efforce de résoudre les grands problèmes de l'industrie. Nous rêvions donc de sauter dans l'arène et d'innover aux côtés de la marque, de l'équipe responsable des produits et de la clientèle exceptionnelle de 6sense. Nous sommes impatients de bouleverser le marché et d'avoir un réel impact au profit des spécialistes du marché. »

Présentation des nouveaux cadres de 6sense :

En tant que cheffe des ressources humaines de 6sense, Terese Lam dirigera l'équipe des ressources humaines. Elle donnera libre cours à sa passion pour l'obtention de résultats concrets par le biais de l'autonomisation, du développement et de la stimulation des employés pour qu'ils deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Avant de se joindre à 6sense, madame Lam était directrice des ressources humaines chez Wind River, une entreprise mondiale spécialisée dans les logiciels de pointe, où elle a joué un rôle déterminant dans la transformation de tous les aspects liés au personnel, à la culture et à l'organisation. Elle possède plus de 20 ans d'expérience exceptionnelle dans le domaine des ressources humaines au sein de grandes multinationales et de moyennes entreprises à forte croissance dans le monde entier.

Bryan Wise se joint à 6sense à titre premier chef de l'information de l'entreprise. Il aura la responsabilité de superviser et de stimuler l'innovation au sein de la division des technologies de l'information de l'entreprise et de mettre en place des équipes de grande qualité qui auront un impact sur ses activités. L'expérience de M. Wise permettra à ses équipes de se concentrer sur l'engagement des entreprises et d'être le « tissu conjonctif » de l'entreprise pour piloter les processus d'entreprise et les automatiser dans la mesure du possible. Le parcours de M. Wise comprend des bilans impressionnants aux postes de vice-président au sein d'entreprises technologiques dignes de mention comme GitLab, Snowflake, DocuSign, etc.

Les annonces d'aujourd'hui marquent une autre étape importante de la croissance de l'entreprise, qui a bouclé son cycle de financement de série E de 200 millions de dollars en janvier, doublant ainsi sa valeur pour atteindre plus de 5,2 milliards de dollars.

Pour en savoir plus :

Restez au courant des annonces en visitant la salle de nouvelles de 6sense

Suivez 6sense sur LinkedIn et Twitter

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent des portefeuilles de produits, en assurent la gestion et les convertissent en revenus. La plateforme Revenue AI de 6sense recueille les signaux d'achat anonymes, cible les bons comptes au moment idéal et recommande les canaux et les messages qui permettent d'augmenter les revenus. En éliminant les approximations, les frictions et les efforts commerciaux inutiles, 6sense permet aux équipes de vente, de marketing et de réussite client d'améliorer considérablement la qualité de leurs portefeuilles de produits, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. La technologie de pointe de 6sense a été reconnue par Forbes Cloud 100, Gartner et Forrester, et sa culture bien ancrée a été reconnue par Glassdoor, Inc. Magazine et Comparably. Pour en savoir plus, visitez 6sense ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE 6sense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gina Rau, chef des relations publiques et des communications, 6sense, [email protected]