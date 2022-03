6e Semaine de l'alphabétisation populaire : À la redécouverte de la grande famille du RGPAQ… Un mouvement passionné depuis 40 ans!

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ainsi que ses 76 organisations membres invitent la population et les élus à suivre leur 6e Semaine de l'alphabétisation populaire, qui aura lieu du 4 au 8 avril 2022. C'est durant cette semaine de célébration que le RGPAQ soulignera ses 40 ans d'existence, sous la thématique Le RGPAQ : Une famille… Un mouvement!

Cette 6e Semaine de l'alphabétisation populaire sera l'occasion de souligner le travail et l'engagement des groupes d'alphabétisation populaire et la résilience de leur équipe. Le RGPAQ souhaite également mettre en lumière la contribution de ses membres à l'amélioration des conditions de vie des personnes peu alphabétisées et des familles qu'ils accompagnent au quotidien par le biais notamment de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Au fil des années, bon nombre d'adultes aux histoires et expériences variées ont bénéficié de cet accompagnement adapté qui a changé positivement le cours de leur vie.

« Tous les jours, nous voyons à quel point les actions du RGPAQ et de ses membres touchent concrètement la vie des adultes qui sont en démarche d'apprentissage chez nous. Nous leur offrons un milieu de vie adapté à leur réalité et à leurs besoins et qui répond à leurs objectifs, et ce, dans le respect de leur rythme. Cet environnement et notre approche unique leur permettent de briser leur isolement, de retrouver la confiance en eux et de s'émanciper. Les organismes de notre regroupement font un travail essentiel pour favoriser l'exercice des droits des adultes peu alphabétisés et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Et ils le font avec cœur depuis plus de quarante ans ! », souligne Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

C'est donc dans une optique de reconnaissance et de célébration que des capsules vidéo présentant les organismes membres du RGPAQ seront dévoilées sur sa page Facebook , tout au long de cette Semaine de l'alphabétisation populaire.

« Ces vidéos, toutes aussi uniques les unes que les autres, marquent le début d'une nouvelle décennie remplie d'espoir, d'ambition et de volonté à poursuivre notre mission collective. La grande famille du RGPAQ, c'est un mouvement qui lutte contre l'analphabétisme, la pauvreté et l'exclusion sociale depuis des décennies ! Et nous tenons à remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui y ont contribué avec passion et détermination », conclut la coordonnatrice du RGPAQ, Caroline Meunier.

Parce que l'alphabétisation populaire, c'est bien plus que des mots!

Dès le 4 avril 2022, rendez-vous au www.facebook.com/rgpaq

Pour contribuer à faire connaître la Semaine, utilisez le mot-clic : #SemaineAlphaPop

À propos du RGPAQ

Il y a plus de 40 ans, le RGPAQ naissait à l'initiative de 11 organismes volontaires d'éducation populaire. Aujourd'hui, le RGPAQ représente fièrement 76 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion, la défense et le développement de l'alphabétisation populaire et des groupes populaires d'alphabétisation ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.

SOURCE REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU QUEBEC

Renseignements: Caroline Meunier, Coordonnatrice, RGPAQ, 514 793-8349 | [email protected]