6e Semaine de l'alphabétisation populaire : À la redécouverte de la grande famille du RGPAQ… Un mouvement passionné depuis 40 ans!

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, membre du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), invite la population et les élus à suivre la 6e Semaine de l'alphabétisation populaire, qui aura lieu du 4 au 8 avril 2022. C'est durant cette semaine de célébration que le RGPAQ soulignera ses 40 ans d'existence, sous la thématique Le RGPAQ : Une famille… Un mouvement!

Cette 6e Semaine de l'alphabétisation populaire sera l'occasion de souligner le travail et l'engagement des groupes d'alphabétisation populaire et la résilience de leurs équipes. Le RGPAQ souhaite également mettre en lumière la contribution de ses membres à l'amélioration des conditions de vie des personnes peu alphabétisées et des familles qu'ils accompagnent au quotidien par le biais notamment de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Au fil des années, bon nombre d'adultes aux histoires et expériences variées ont bénéficié de cet accompagnement adapté qui a changé positivement le cours de leur vie.

« L'alphapop c'est important pour la fierté de pouvoir lire et écrire. »

C'est donc dans une optique de reconnaissance et de célébration que des capsules vidéo présentant les organismes membres du RGPAQ seront dévoilées sur sa page Facebook , tout au long de cette Semaine de l'alphabétisation populaire.

« Ces vidéos, toutes aussi uniques les unes que les autres, marquent le début d'une nouvelle décennie remplie d'espoir, d'ambition et de volonté à poursuivre notre mission collective. La grande famille du RGPAQ, c'est un mouvement qui lutte contre l'analphabétisme, la pauvreté et l'exclusion sociale depuis des décennies ! Et nous tenons à remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui y ont contribué avec passion et détermination » souligne la coordonnatrice du RGPAQ, Caroline Meunier.

Du côté du Carrefour d'éducation populaire de Pointe Saint-Charles, nous vous invitons à lire notre journal écrit par les participants en démarche d'alphabétisation, « Le journal au cœur de la tempête ». Ce journal a été écrit avec les moyens du bord en pleine pandémie.

Parce que l'alphabétisation populaire, c'est bien plus que des mots!

Dès le 4 avril 2022, rendez-vous au www.facebook.com/rgpaq et Facebook/Carrefour, visitez notre site internet https://carrefourpop.org/alphabetisation-populaire/

Pour contribuer à faire connaître la Semaine, utilisez le mot-clic : #SemaineAlphaPop

À propos de Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

Le Carrefour est un milieu de vie qui favorise une démarche d'éducation populaire sur son territoire et mobilise à travers ses activités pour plus de justice sociale. Le Carrefour permet de prendre du pouvoir sur sa vie et de passer collectivement à l'action.

