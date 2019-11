6e Forum du développement économique de Saint-Michel - Trois nouvelles entreprises font le choix du quartier pour établir leur place d'affaires

Airundi, récipiendaire d'une bourse de 25 000 $, est une entreprise qui propose un perfectionnement d'un système de recommandation animé par l'intelligence artificielle dans le secteur des ressources humaines afin de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de ressources dédiées à la gestion des ressources humaines au sein de leur organisation.

Bouillon de saveurs, lauréat d'une bourse de 20 000 $, est un comptoir de prêt-à-manger de cuisine créole classique agrémenté d'un menu végétarien et servi avec des couverts compostables. L'entreprise a comme ambition d'agir comme laboratoire de formation grâce à des partenariats avec des institutions d'enseignement.

HoodiesNshirts, gagnant d'une bourse de 15 000 $, est un projet qui permet à des artistes visuels de verser leurs œuvres digitales sur un site Internet et de les configurer sur différents types de produits imprimables. Les clients peuvent ensuite acheter l'œuvre choisie sur le support de leur choix.

« L'arrondissement est fier de s'associer au développement, à la planification et à la réalisation de projets économiques sur son territoire. Le Forum du développement économique de Saint-Michel et le concours entrepreneurial Espace Saint-Michel nous fournissent l'occasion de réunir les acteurs de la vitalité économique du quartier et d'accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire. Il me fait plaisir de constater qu'ils unissent leurs forces et leur créativité afin de réaliser le plein potentiel du quartier et d'améliorer notre prospérité collective », de dire Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Je me réjouis de la grande qualité des candidatures soumises dans le cadre du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel. Je tiens à féliciter les lauréats et à les assurer qu'ils peuvent compter sur notre appui et sur celui de nos partenaires pour l'implantation de leur entreprise dans le quartier », d'affirmer M. Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district de François-Perrault et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je veux d'abord féliciter les lauréats du concours pour la solidité de leur plan d'affaires, de leur profil entrepreneurial et pour les possibilités de création d'emplois locaux qu'ils généreront dans le quartier. Je les félicite également d'avoir choisi Saint-Michel pour établir leur entreprise. Je suis heureux de constater qu'ils ont reconnu les atouts du quartier pour y faire des affaires », a souligné M. Josué Corvil, conseiller de la Ville de Montréal du district de Saint-Michel.

Le Forum du développement économique de Saint-Michel veut promouvoir le développement économique du quartier, soutenir l'émergence de nouveaux projets entrepreneuriaux et offrir une occasion de réseautage aux entrepreneurs locaux et acteurs du dynamisme économique michelois. Une centaine de participants étaient présents. Au cours de l'événement, ils ont pu entendre une conférence sur les clés de la pérennité d'une entreprise de M. Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada, entreprise établie dans le quartier de Saint-Michel, dont l'une des marques phares, Van Houtte®, célèbre cette année son 100e anniversaire et visiter des kiosques d'information sur l'entrepreneuriat et l'employabilité.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Lucie Bernier, Chargée de communication, 514 872-6327

