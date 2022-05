6e édition du prix Ensemble contre l'intimidation - Le gouvernement rend hommage aux personnes qui agissent concrètement pour prévenir l'intimidation

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un appel de candidatures pour la 6e édition du prix Ensemble contre l'intimidation qui vise à reconnaître les personnes, les milieux scolaires et les organisations qui se sont distingués par leurs interventions dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, donne le coup d'envoi à ce nouvel appel de candidatures en invitant toute personne, toute organisation ou tout milieu scolaire qui s'est démarqué dans ce domaine à y participer. L'objectif est de souligner des pratiques exemplaires et de susciter la mobilisation en vue d'encourager de tels gestes, qu'ils soient petits ou grands, pour que de plus en plus de Québécoises et de Québécois, jeunes et moins jeunes, contribuent à créer et à maintenir des environnements sains et sécuritaires, exempts d'intimidation et de cyberintimidation.

Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 26 juin 2022 à l'aide des formulaires disponibles à l'adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/propositions.aspx.

Citation :

« Notre gouvernement est résolument engagé à faire reculer l'intimidation, qui représente un enjeu social. Nous sommes donc fiers de lancer cette 6e édition du prix Ensemble contre l'intimidation et de donner l'occasion aux milieux scolaires et aux organisations de faire connaître leurs meilleures pratiques. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer en ce sens, et je salue les gens qui déposeront leur candidature. C'est ensemble que nous allons continuer à travailler pour faire du Québec une nation exempte d'intimidation! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le prix Ensemble contre l'intimidation est toujours une occasion de découvrir des initiatives formidables dont l'impact est tangible et important. Il faut que nous soyons toutes et tous engagés pour contrer l'intimidation et la cyberintimidation. C'est ainsi que nous arriverons à créer une société plus inclusive, plus paisible et où tout le monde se sent en sécurité. »

Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Faits saillants :

Remis depuis 2015, le prix Ensemble contre l'intimidation a été créé dans la foulée du premier plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation.

À la suite d'une vaste consultation publique sur l'intimidation menée par le gouvernement du Québec, le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 « S'engager collectivement pour une société sans intimidation » a été adopté . Ce plan reconduit la remise du prix qui aura lieu dorénavant tous les deux ans.

Ce plan reconduit la remise du prix qui aura lieu dorénavant tous les deux ans. Coordonné par le ministère de la Famille, ce plan d'action a été réalisé de concert avec de nombreux ministères et organismes ainsi qu'avec tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

