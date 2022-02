CHILLIWACK, BC, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie, en particulier pour les collectivités partout au pays, y compris à Chilliwack.

Aujourd'hui, John Aldag, député fédéral de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Dan Coulter, député provincial de Chilliwack, et Ken Popove, maire de Chilliwack, ont annoncé que la construction d'un ensemble de 66 logements locatifs abordables pour les aînés autonomes et les jeunes est en cours, à Chilliwack.

Situé au 46187, Yale Road, l'ensemble de 6 étages, appelé Paramount, offrira 58 logements locatifs abordables aux aînés et 8 logements aux jeunes adultes de 19 à 25 ans. Cet ensemble résidentiel est unique à Chilliwack et un des seuls dans la province à offrir un continuum de logement aux jeunes qui quittent le système de protection de l'enfance.

Exploité par l'organisme Chilliwack Community Services, l'ensemble Paramount sera un aménagement novateur à usage mixte doté d'espaces résidentiels et commerciaux. L'espace résidentiel sera constitué de studios et de logements d'une et de deux chambres, dont treize seront accessibles en fauteuil roulant, ainsi que d'une buanderie et d'espaces de détente. Les loyers devraient se situer entre 375 $ pour un studio et 1 500 $ pour un logement de deux chambres.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), verse 7 millions de dollars en subventions combinées dans le cadre des ententes bilatérales de l'Initiative canadienne de logement communautaire et de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, fournit 105 500 $ dans le cadre du Building BC: Community Housing Fund et une subvention d'exploitation annuelle de 391 522 $. La Ville de Chilliwack fournit le terrain pour le projet, ainsi que plus d'un million de dollars en frais de développement et de renonciation aux droits. La Ville a également accéléré les approbations de développement pour le projet.

La construction devrait être terminée à l'hiver 2024.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Chilliwack. C'est la Stratégie nationale sur le logement (SNL) à l'œuvre, et nous continuerons de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'ensemble Paramount est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les aînés et les jeunes de Chilliwack aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« Trop de gens dans notre collectivité, y compris les jeunes et les personnes âgées, n'ont pas accès au logement abordable dont ils ont besoin. C'est pourquoi notre gouvernement travaille avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement pour construire des logements sûrs et abordables où les jeunes peuvent avoir une base stable pour franchir les prochaines étapes vers l'âge adulte et où les personnes âgées peuvent rester connectées à leur collectivité, tout en vivant de façon autonome. » - Dan Coulter, député provincial de Chilliwack, en Colombie-Britannique

« Nous savons, grâce à notre étude sur les besoins en matière logement des adultes vieillissants, que les personnes âgées constituent le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide à Chilliwack et que l'abordabilité du logement est le facteur le plus important auquel elles sont confrontées. L'ensemble Paramount aidera à répondre à un besoin critique dans la collectivité et sera une partie importante du continuum du logement pour les jeunes et les personnes âgées aux revenus modestes. Nous sommes reconnaissants du soutien des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et de l'organisme Chilliwack Community Services, et nous attendons avec impatience l'achèvement de cet ensemble. » - Ken Popove, maire de Chilliwack

« Chilliwack Community Services s'est engagé à fournir des logements abordables et sûrs aux personnes âgées et aux jeunes adultes de Chilliwack et à contribuer à répondre à l'un des principaux besoins de notre collectivité. Le projet Paramount est une vision de CCS depuis de nombreuses années. Il s'est concrétisé grâce au soutien de la province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, et de la Ville de Chilliwack, qui a généreusement offert un terrain et renoncé aux frais. » - Luke Zacharias, président, Chilliwack Community Services

Faits en bref :

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative découlant de la SNL, accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget fédéral de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget fédéral de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maison d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maison d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. Le Community Housing Fund fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique.

Le fonds est un investissement de 1,9 milliard de dollars pour construire plus de 14 000 logements locatifs abordables sur 10 ans pour les familles et les personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 8 800 de ces logements sont déjà prêts à l'occupation, en construction ou en cours d'aménagement à l'échelle de la province.

Ce projet fait partie du plan de logement décennal de 7 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a financé près de 32 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour des personnes en Colombie-Britannique, dont plus de 400 logements à Chilliwack .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.





Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

