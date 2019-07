MAtv® PRÉSENTE DEUX ÉPREUVES EN DIRECT

MONTRÉAL, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ - MAtv présente, le samedi 27 juillet prochain, à compter de 13 h 30, l'arrivée de la 65e Traversée internationale du lac St-Jean. Il sera également possible de découvrir d'autres athlètes de nage en eau libre lors du Marathon de la relève Rio Tinto qui sera diffusé le vendredi 26 juillet dès 15 h.

Chaque été, depuis 1955, la Traversée internationale attire l'élite mondiale. Annuellement, 25 nageurs et nageuses représentant une douzaine de pays participent à cette impressionnante compétition de 32 km qui requiert, en moyenne, sept heures d'efforts physiques et psychologiques. Les athlètes partiront à 8 h 30 de Péribonka et les plus rapides d'entre eux devraient terminer la course vers 14 h 30 dans la rade de Roberval. Année après année, on assiste à des arrivées excitantes et fort émouvantes, en plus de voir des records être pulvérisés! Les participants du 32 km se partagent 40 000 $ US en bourses.

Quant au Marathon de la relève Rio Tinto, il réunit 25 compétiteurs âgés de 14 à 26 ans qui nagent de Mashteuiatsh à Roberval. Comme l'an dernier, les gagnants de cette épreuve de dix kilomètres seront conviés au départ symbolique de la grande Traversée internationale du lac St-Jean afin de prendre part au premier kilomètre de la compétition.

Horaire

Vendredi 26 juillet 2019, de 15 h à 17 h : 27 e Marathon de la relève Rio Tinto

Marathon de la relève Rio Tinto Samedi 27 juillet 2019, de 13 h 30 à 17 h : 65e Traversée internationale du lac St-Jean

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l'application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

___________________________________________

MAtv est une marque déposée de Vidéotron Ltée

SOURCE MAtv

Renseignements: Contact médias : Lyne Paquette, superviseure, Marketing et Communications, Bureau : 514 598-2926, lyne.paquette@videotron.com

Related Links

http://matv.ca/montreal