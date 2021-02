6000 emplois à pourvoir au Québec

L'industrie de l'assurance de dommages est en croissance et recrute

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'industrie québécoise de l'assurance de dommages prévoit embaucher près de 6000 personnes au cours des trois prochaines années pour soutenir sa croissance.

C'est ce qui ressort d'une vaste consultation effectuée par la firme SOM mandatée par la Coalition pour une relève en assurance de dommages auprès des employeurs au cours de 2020. « Le recrutement d'une main-d'œuvre compétente et en nombre suffisant est un heureux défi auquel sont confrontés nos membres depuis quelques années déjà. Notre industrie est en croissance et offre d'excellentes perspectives de carrière », déclare Me Robert LaGarde, président et chef de la direction de la Coalition.

Parmi les métiers les plus en demande, les employeurs ont identifié les courtiers en assurance de dommages, les agents en assurance de dommages, les experts en sinistres et les professionnels-cadres et non cadres. La variété des métiers dans cette dernière catégorie, allant des technologies de l'information (TI) aux finances, en passant par le marketing et les ressources humaines, témoigne des larges perspectives de carrière qu'offre l'industrie.

Des emplois de qualité

L'industrie de l'assurance de dommages se compose d'employeurs de choix qui offrent d'excellentes conditions d'emploi. « En plus de recruter pour soutenir leur croissance, les entreprises du secteur font face au départ à la retraite d'une portion appréciable de leur main-d'œuvre, poursuit Me LaGarde. Près de 20 % de la main-d'œuvre actuelle est âgée de 55 ans et plus. Les employeurs mettent donc tout en œuvre pour conserver leurs ressources en offrant des perspectives de carrière intéressantes et des conditions de travail enviables. »

96 % des postes sont à temps plein

Le salaire moyen varie selon le métier de 40 850 $ à 90 000 $ par année

Le taux de roulement moyen y est de seulement 8 % alors que la moyenne québécoise s'élève à 24,4 %

Les conditions de travail (flexibilité des horaires, assurances collectives, formations) y sont avantageuses

Une industrie solide et en croissance

La consultation effectuée par la Coalition a également mis en exergue la solidité de l'industrie québécoise de l'assurance de dommages. En plein cœur du ralentissement économique provoqué par la pandémie, plus de 400 emplois ont été créés et 70 % des entreprises de l'industrie n'ont pas connu de mouvement de personnel.

L'industrie québécoise de l'assurance de dommages en quelques chiffres :

32 075 employés

766 employeurs partout au Québec

11,8 milliards $ de volume primes en 2019

Des formations rapides et accessibles de niveau collégial et universitaire

Pour en savoir plus sur les carrières en assurance de dommages : www.coalitionassurance.com/carrieres-en-assurance-de-dommages

