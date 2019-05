6 projets pour soutenir la qualité des services offerts en milieu familial dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial dans la région de la Mauricie, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de près de 136 000 $ pour la réalisation de 6 projets par des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

Le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Cette aide financière découle d'un montant total de près de 3 M$ qui permettra la réalisation de 133 projets, répartis dans toutes les régions du Québec.

« Il me fait plaisir d'annoncer la mise en œuvre de projets qui amélioreront la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance. Pour notre région, cette aide financière permettra d'offrir aux enfants des milieux encore plus stimulants où ils pourront s'enrichir et s'amuser. Je tiens à remercier les éducatrices en milieu familial qui, grâce à leur travail, favorisent le développement de nos tout-petits. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La qualité des services de garde éducatifs à l'enfance est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous appuyons la mise en œuvre de projets qui visent à soutenir la qualité dans l'ensemble du réseau des services de garde subventionnés, y compris la garde en milieu familial. Grâce à cette aide financière, 133 nouveaux projets se concrétiseront, favorisant encore davantage le développement du plein potentiel de nos tout-petits. Je remercie d'ailleurs tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui les réaliseront pour leur engagement à l'égard de l'amélioration continue des services offerts aux enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Tableau des projets retenus pour la région de la Mauricie :

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial Titre du projet Subvention accordée CPE LE CERF-VOLANT INC. Je bouge avec toi 24 650,00 $ LES PETITS COLLÉGIENS Je bouge avec toi 24 650,00 $ CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS INC. Soutenir les compétences des RSG pour répondre professionnellement aux nouvelles exigences réglementaires concernant les dossiers éducatifs et la mise à jour du programme éducatif 25 000,00 $ CPE LA CLÉ DES CHAMPS INC. ENFANT NATURE en milieu familial 25 000,00 $ LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS L'importance de l'observation dans une démarche professionnelle de la RSG 12 158,29 $ CPE LES SOLEILS DE MÉKINAC Ateliers de stimulation du langage 24 353,00 $

