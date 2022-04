6 M$ sont octroyés au Fonds de recherche du Québec - Société et culture pour soutenir la recherche sur les impacts économiques des changements climatiques

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 6 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) pour le développement et la gestion du Programme de recherche sur les impacts économiques des changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce ce lundi.

En soutenant ce programme, le gouvernement souhaite développer une meilleure compréhension des impacts des changements climatiques sur l'économie du Québec, et une meilleure compréhension des bénéfices économiques liés à l'adaptation, notamment dans des secteurs particulièrement vulnérables tels que les pêcheries, la forêt, le tourisme et l'agriculture. Ces connaissances guideront la prise de décision tant de l'État, des entreprises que des citoyens et permettront de maximiser les retombées économiques, environnementales et sociales des interventions dans le domaine.

Rappelons que le plus récent rapport du Comité consultatif sur les changements climatiques soulignait l'importance d'un financement accru de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements.

Le programme débutera cette année, à la suite d'un appel de propositions qui tiendra compte des nombreux besoins de recherche exprimés lors du Forum d'orientation de la recherche sur les impacts économiques des changements climatiques, tenu le 3 décembre 2021.

Citation :

« Les changements climatiques ont des impacts directs et majeurs sur de nombreuses activités économiques et affectent significativement certaines industries. Nous avons donc besoin de la recherche scientifique pour orienter adéquatement la prise de décision et les investissements afin de soutenir les secteurs de l'économie québécoise les plus vulnérables aux changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture a pour fonctions, entre autres, de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, et d'établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.

L'aide financière accordée au FRQSC s'inscrit dans le cadre de la mesure 3.3.1 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à accompagner les secteurs économiques les plus vulnérables, notamment par l'acquisition et la diffusion des connaissances nécessaires à l'adaptation aux changements climatiques.

