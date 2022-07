CAMBRIDGE, Ontario, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Les rénovations résidentielles peuvent être difficiles, surtout si vous cherchez à ajouter une salle de bain ou une cuisine là où il n'y a pas de plomberie ou drainage, explique Phil Warren, directeur général de Saniflo Canada, un fabricant réputé en systèmes de plomberie au Canada.

« L'ajout de plomberie dans un sous-sol, grenier, garage ou un espace non aménagé nécessite habituellement de casser le béton ou des travaux majeurs sur la structure, ce qui peut compromettre l'intégrité structurale du bâtiment », d'après Warren. Par contre, les systèmes de plomberie au-dessus du plancher, tels que les toilettes à macération ou les pompes de drainage, peuvent simplifier considérablement des tels projets.

Il y a plusieurs produits avec la technologie au-dessus du plancher sur le marché aujourd'hui, mais pas tous sont comparables. Warren suggère six éléments critiques à garder à l'esprit en magasinant un système de pompe à macération pour un nouvel ajout ou un remplacement.

1. Pensez à la qualité

Une réno peut coûter cher. On peut donc être tenté de couper un peu dans la qualité, mais s'il y a défaillance, ça peut finir par coûter encore plus cher et endommager la maison. C'est le même principe avec les systèmes de plomberie au-dessus du plancher. « C'est vrai qu'il y a des options moins dispendieuses, mais c'est important de bien faire ses recherches et choisir un produit reconnu pour sa qualité », conseille Warren.

2. Sachez où le produit est fabriqué

L'origine d'un produit peut avoir une grande influence sur sa qualité. Une fabrication interne permet à une compagnie d'assurer un meilleur contrôle de qualité, ce qui est beaucoup moins facile et fiable lorsque le produit est fabriqué à l'externe.

En quoi est-ce important ? L'origine d'une pompe à macération peut en dire long sur sa qualité et fiabilité. Par exemple, Saniflo - l'inventeur du concept de la macération il y a plus de 60 ans - fabrique et assemble ses produits entièrement à l'interne près de son siège social en France. Les produits sont ensuite expédiés à ses deux filiales en Amérique du nord (Canada et États-Unis) pour être ensuite vendus aux installateurs professionnels canadiens au travers du réseau de distributeurs de Saniflo.

« Sachant que votre toilette à macération ou pompe de drainage a été suivi de près au-travers du processus de fabrication et distribution vous donne la tranquillité d'esprit. »

3. Qu'en est-il du service à la clientèle ?

Choisir une solution de plomberie à moindre prix pourrait mener à des défaillances plus tard. L'étape suivante serait de faire appel au numéro sans frais du fabricant en quête d'une solution, mais il y a de fortes chances que le service à la clientèle soit basé à l'étranger et que l'aide offerte soit plus ou moins pratique et fiable - sans parler de la difficulté à communiquer.

En revanche, des représentants du service à la clientèle situés au Canada devraient être en mesure de fournir des réponses plus rapides et des solutions plus fiables et une communication plus aisée. L'achat du produit provenant d'un fabricant avec une force de vente canadienne vous permettra un service plus rapide et efficace.

4. Le produit est-il conforme aux codes ?

Que le produit soit conforme aux codes et normes canadiennes est essentiel, surtout pour la plomberie au-dessus du plancher. Toute compagnie digne de confiance investit dans des tests afin de s'assurer que ses produits sont conformes aux principaux codes de plomberie. Ainsi, le produit pourra être installé n'importe où au Canada, tout en protégeant le client de problèmes potentiels.

La technologie de macération utilise une pompe électrique. Or, tout produit électrique qui entre en contact avec l'eau est potentiellement dangereux. Warren avertit qu'installer « un produit qui ne répond pas aux normes de sécurité établies, c'est aller tout droit à la catastrophe. »

5. Ne vous contentez pas d'une courte garantie

Plusieurs systèmes de plomberie au-dessus du plancher offrent une garantie d'un an seulement. C'est un problème si le produit tombe en panne plus tard et que vous devez assumer les coûts de réparation ou de remplacement. Les grandes marques, comme Saniflo, offrent, quant à eux, une garantie de base de trois ans sur leurs pompes à macération. Et avec des bureaux et entrepôts partout au Canada, la disponibilité et la distribution des produits sont optimales, malgré les problèmes d'approvisionnement mondiaux.

6. Pouvez-vous assurer le produit ?

Tel que mentionné, lorsque des produits électriques sont en contact avec l'eau, des problèmes peuvent survenir. Il est critique que les produits soient couverts par une assurance au cas où. Mais pas toutes les pompes à macération sont assurables.

« Les produits devraient être certifiés par un tiers pour attester de leur fiabilité et assurer la santé et sécurité des utilisateurs », explique Warren.

CSA et IAPMO sont des exemples des laboratoires indépendants qui testent la conformité des produits.

Ces laboratoires reconnus à l'échelle nationale testent les produits afin de respecter les standards de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) et être conformes aux normes canadiennes.

« Sans de telles certifications, explique Warren, les produits seraient considérés comme non fiables et non sécuritaires par les compagnies d'assurance. »

Sans doute, ces six conseils vous aideront à magasiner un système de plomberie au-dessus du plancher avec plus de confiance et vous aideront à sélectionner un produit qui performera bien pendant des années. Pour en apprendre davantage sur les avantages de la technologie de macération dans les rénovations domiciliaires, rendez-vous au www.go.saniflo.ca.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855277/Saniflo_Logo.jpg

