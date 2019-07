5N Plus réduit la production de bismuth provenant de ses activités d'affinage et augmente ses achats de bismuth métallique

MONTRÉAL, le 22 juil. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui avoir considérablement diminué la production à ses installations d'affinage et de recyclage du bismuth. À titre de principal producteur de matériaux et de produits chimiques spécialisés à base de bismuth, 5N Plus a recours au bismuth en tant qu'ingrédient actif dans ses produits et, par conséquent, est un important consommateur de bismuth métallique. Au cours des dernières années, 5N Plus a considérablement modifié ses pratiques en matière d'approvisionnement en réduisant considérablement ses achats de bismuth de grade commercial et en s'appuyant plutôt sur des technologies de traitement éprouvées pour extraire ce métal des divers résidus et sources secondaires dans ses installations d'affinage et de recyclage. Cette approche a permis à la Société de réduire le coût des fournitures liées aux métaux. 5N Plus achète ces résidus de son réseau de fournisseurs, qui les génèrent lors de la production d'autres métaux et matériaux. Puisque la valeur du bismuth est en chute libre et se trouve actuellement à un niveau inégalé en près de 25 ans, certains fournisseurs ont déclaré que cette partie de leurs activités était non rentable et ont commencé à mettre fin à la commercialisation de ces résidus. Compte tenu de ce changement, ainsi que de la disponibilité et du niveau de prix actuels du bismuth, 5N Plus augmentera ses achats de bismuth de grade commercial en vue de compenser la diminution de la production provenant de ses activités d'affinage. Le marché des matériaux et produits chimiques spécialisés à base de bismuth de la Société demeure vigoureux. La Société mettra en œuvre ce changement de façon transparente et la mesure n'aura aucune incidence sur les clients de 5N Plus.

Plus tôt cette année, 5N Plus a indiqué avoir connu des problèmes de production en raison de la progression de ses initiatives de croissance, en particulier au sein des secteurs de la sécurité, de l'aérospatiale, de la détection et de l'imagerie, ainsi que ceux des matériaux catalyseurs et des matériaux d'extraction, pour lesquels la Société détient un solide carnet de commandes. Conformément au plan stratégique 5N21 de la Société, celle-ci oriente davantage ses activités vers les produits et matériaux nécessitant une transformation à plus grande valeur ajoutée. Bien que la Société n'ait pas encore entièrement réglé ces problèmes, des progrès considérables ont été réalisés au cours des derniers mois et la direction fournira d'autres mises à jour sous peu.

5N Plus Inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements et les énoncés, hormis ceux liés à des faits historiques, que comprend le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « peut », « croit », « s'attend à », « sera », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « prévoit », « potentiel », « projette », « anticipe », « estime » et « continue », la négation de ces termes ainsi que d'autres mots ou expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2018 de 5N Plus daté du 26 février 2019, et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2019 et 2018, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective de cette présentation se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celle-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Renseignements: 5N Plus Inc., invest@5nplus.com, 514 856-0644

