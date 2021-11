Les revenus progressent de 28 % grâce à la solidité de la demande,

tandis que l'inflation mondiale pèse sur les marges.

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Malgré les pressions inflationnistes mondiales avec lesquelles elle a dû composer, la Société a enregistré une croissance de ses revenus de 28 % grâce à plusieurs développements importants et en maintenant le cap sur sa stratégie de croissance à long terme.

Pour le troisième trimestre de 2021, les revenus de la Société ont considérablement augmenté, grâce à la solidité de la demande dans le secteur Matériaux écologiques, malgré l'approvisionnement à l'échelle mondiale qui demeure en proie à des difficultés découlant de la pandémie. La croissance des revenus est indépendante de tous les ajustements de prix à venir pour atténuer l'effet de la hausse des coûts découlant des problèmes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Les résultats de la Société ont été grandement touchés par les coûts additionnels associés au fret international et aux consommables, lesquels ont compté pour 1,5 M$ de l'écart entre le BAIIA1 ajusté du troisième trimestre de 2021 et le BAIIA ajusté de la période correspondante de 2020. De plus, au troisième trimestre de l'exercice 2020, 5N Plus a reçu des subventions gouvernementales totalisant 1,2 M$. En tenant compte de ces facteurs, le BAIIA ajusté pour le trimestre considéré est au même niveau que pour la période correspondante de 2020.

Le secteur Matériaux électroniques a enregistré une performance conforme aux attentes, les revenus tirés de l'imagerie médicale et de l'énergie renouvelable ayant contribué dans une moindre mesure aux résultats, alors que les revenus tirés des activités spatiales ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La demande de produits liés au secteur des soins de santé et au secteur pharmaceutique a été particulièrement forte et bien supérieure aux attentes.

« La croissance de nos revenus malgré le contexte difficile témoigne de l'efficacité et de la flexibilité de notre stratégie à long terme, déclare Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. Après la clôture du trimestre, nous avons franchi des étapes majeures de notre plan de transformation, notamment avec l'approbation de l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation d'AZUR de la part des organismes réglementaires européens. Les pressions inflationnistes, qui touchent surtout les coûts associés au fret international et aux consommables, restent un défi, mais nous continuons malgré tout d'accorder la priorité à nos clients, la demande pour nos produits demeurant solide. À plus long terme, notre objectif est de continuer à élargir nos services sans discontinuité tout en nous efforçant à amoindrir les répercussions des coûts plus élevés, dans le respect de notre engagement à bien servir nos clients. »

Faits saillants pour le troisième trimestre :

Pour le troisième trimestre de 2021, les produits ont augmenté de 28 % pour atteindre 50,8 M$, comparativement à 39,9 M$ pour le troisième trimestre de 2020, grâce à une augmentation de la demande dans le secteur Matériaux écologiques. Pour les neuf premiers mois de 2021, les produits ont atteint 145,4 M$, par rapport à 131,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le troisième trimestre de 2021, le BAIIA ajusté 1 a été de 5,5 M$, par rapport à 7,7 M$ pour le troisième trimestre de 2020, en raison d'une composition des ventes désavantageuse dans le secteur Matériaux électroniques et d'importantes hausses des coûts associés au fret international et aux consommables, ces facteurs ayant été en partie contrebalancés par la croissance des produits. Pour le troisième trimestre de 2021, le BAIIA 1 s'est établi à 5,1 M$, contre 7,5 M$ pour le troisième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois de 2021, le BAIIA ajusté a été de 18,2 M$ par rapport à 22,2 M$ pour les neuf premiers mois de 2020.

a été de 5,5 M$, par rapport à 7,7 M$ pour le troisième trimestre de 2020, en raison d'une composition des ventes désavantageuse dans le secteur Matériaux électroniques et d'importantes hausses des coûts associés au fret international et aux consommables, ces facteurs ayant été en partie contrebalancés par la croissance des produits. Pour le troisième trimestre de 2021, le BAIIA s'est établi à 5,1 M$, contre 7,5 M$ pour le troisième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois de 2021, le BAIIA ajusté a été de 18,2 M$ par rapport à 22,2 M$ pour les neuf premiers mois de 2020. Pour le troisième trimestre de 2021, la perte nette a été de 0,8 M$, ou 0,01 $ par action, comparativement à un résultat net de 2,7 M$, ou 0,03 $ par action, pour le troisième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois de 2021, le résultat net a été de 2,1 M$, ou 0,03 $ par action, comparativement à 5,1 M$, ou 0,06 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commandes 1 représentait un niveau de 174 jours de produits annualisés, en baisse de 25 jours par rapport au trimestre précédent. Les nouvelles commandes 1 ont représenté 78 jours pour le troisième trimestre de 2021, par rapport à 53 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent.

représentait un niveau de 174 jours de produits annualisés, en baisse de 25 jours par rapport au trimestre précédent. Les nouvelles commandes ont représenté 78 jours pour le troisième trimestre de 2021, par rapport à 53 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 11,4 % pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020.

annualisé s'est établi à 11,4 % pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020. La dette nette1 s'établissait à 11,8 M$ au 30 septembre 2021, en baisse par rapport à 14,1 M$ au 30 juin 2021.

Événements postérieurs à date de clôture

Le 19 octobre 2021, 5N Plus a annoncé la conclusion d'une entente à long terme avec Samsung Electronics Co. (« Samsung ») visant la fourniture de substrats spécialisés basés sur des matériaux semiconducteurs II-VI, entrant dans la fabrication des dispositifs de détection utilisés dans les appareils d'imagerie médicale de prochaine génération. Ces dispositifs, basés sur la technologie Photon Counting Detector (« PCD ») (détection à comptage de photons), seront utilisés dans les appareils de tomodensitométrie (« TDM ») de NeuroLogica Corp., une filiale de Samsung située à Danvers , au Massachusetts .

, au . Le 27 octobre 2021, 5N Plus a annoncé avoir obtenu les approbations requises des organismes de réglementation en vue de l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation (la « transaction ») d'AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »). La Société prévoit conclure l'entente au cours des prochaines semaines. Cette transaction permettra à 5N Plus d'étendre de manière significative ses activités à des marchés nouveaux, plus vastes et en expansion ainsi que de développer une chaîne de valeur concurrentielle, de l'approvisionnement en matériaux stratégiques à la fabrication de substrats innovants par épitaxie. 5N Plus intégrera l'ensemble du personnel d'AZUR et nommera M. Jürgen Heizmann, le directeur général d'AZUR, au comité de direction de 5N Plus.

Perspectives

L'acquisition d'AZUR, qui a été amorcée plus tôt cette année à la suite de l'annonce par la Société de son intention de procéder à l'acquisition, et qui a récemment été approuvée par les organismes de réglementation, constitue la pierre angulaire de la transition de 5N Plus vers des matériaux avancés fondés sur une technologie à la fine pointe. Compte tenu de l'importance d'AZUR sur le plan stratégique et de son portefeuille de technologies, avant de donner leur approbation, les autorités de réglementation concernées ont mené un examen rigoureux qui leur a permis de déterminer si 5N Plus était un acquéreur approprié. La Société s'attend à conclure la transaction au cours des prochaines semaines. Cette étape majeure permettra à la Société d'élargir son portefeuille de produits dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et de placer la Société dans une position privilégiée pour saisir les possibilités de croissance liées aux différents secteurs critiques qui dépendront des composés semiconducteurs dans le futur.

Indépendamment de l'apport des acquisitions futures, telles que celle d'AZUR, la Société prévoit, grâce à son portefeuille d'activités actuelles, une croissance des revenus en 2021, soutenue par une demande solide de la part de ses clients. La Société s'attend à ce que les difficultés découlant de la chaîne d'approvisionnement mondiale persistent au cours des prochains trimestres. Les priorités de 5N Plus seront néanmoins de répondre à la demande de ses clients et d'accroître ses revenus, malgré le contexte inflationniste entourant les coûts associés au fret et aux consommables qui, de toute évidence, continuera de peser sur les marges. Pour 2021, la Société s'attend à un BAIIA ajusté1 totalisant entre 25 M$ et 27 M$.

______________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Conférence téléphonique

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 3 novembre 2021, à 8 h, heure avancée de l'Est, portant sur les résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité. www.5nplus.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que nous avons reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer notre capacité à maintenir et à accroître nos produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge (le produit) au titre de la rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Les charges d'exploitation ajustées correspondent aux charges d'exploitation compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge (du produit) au titre de la rémunération à base d'actions, de la dépréciation des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et de l'amortissement. 5N Plus a recours aux charges d'exploitation ajustées pour calculer le BAIIA ajusté. 5N Plus croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. Selon nous, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. À noter que la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 2 novembre 2021 a été mise à jour.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins de n'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audité)





Trois mois Neuf mois



2021 2020 2021 2020



$ $ $ $ Produits

50 839 39 872 145 434 130 962 Coût des ventes

42 587 29 982 118 124 101 565 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

4 729 4 522 14 858 14 002 Autres charges (produits), montant net

1 519 210 4 119 2 512



48 835 34 714 137 101 118 079 Résultat d'exploitation

2 004 5 158 8 333 12 883











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

663 661 1 945 2 016 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

298 287 604 704 (Profits) pertes de change et au titre de dérivés

(130) 683 (662) 1 763



831 1 631 1 887 4 483 Résultat avant impôt sur le résultat

1 173 3 527 6 446 8 400 Charge d'impôt









Exigible

1 904 656 4 134 2 946 Différé

61 162 182 404



1 965 818 4 316 3 350 Résultat net

(792) 2 709 2 130 5 050











Attribuable :









Aux actionnaires de 5N Plus inc.

(792) 2 709 2 130 5 050



(792) 2 709 2 130 5 050











Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

(0,01) 0,03 0,03 0,06 Résultat de base par action

(0,01) 0,03 0,03 0,06 Résultat dilué par action

(0,01) 0,03 0,03 0,06

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audité)





30 septembre 2021 31 décembre 2020



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

33 155 39 950 Créances

31 234 30 110 Stocks

71 624 67 139 Impôt sur le résultat à recevoir

4 857 5 440 Autres actifs courants

8 731 8 256 Total de l'actif courant

149 601 150 895 Immobilisations corporelles

51 855 53 191 Actifs au titre de droits d'utilisation

11 458 5 047 Immobilisations incorporelles

8 946 9 668 Actifs d'impôt différé

6 407 6 789 Autres actifs

3 057 1 088 Total de l'actif non courant

81 723 75 783 Total de l'actif

231 324 226 678







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

32 800 31 671 Impôt sur le résultat à payer

5 198 3 328 Passifs financiers dérivés

193 - Partie courante de la dette à long terme

- 109 Partie courante des obligations locatives

1 651 1 442 Total du passif courant

39 842 36 550 Dette à long terme

45 000 50 000 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel

15 238 17 202 Passifs financiers dérivés

- 439 Obligations locatives

10 167 3 916 Autres passifs

195 195 Total du passif non courant

70 600 71 752 Total du passif

110 442 108 302







Capitaux propres

120 882 118 376 Total du passif et des capitaux propres

231,324 226 678

5N PLUS INC.

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audité)

Produits par secteur et marge brute T3 2021 T3 2020 Neuf premiers

mois de 2021 Neuf premiers

mois de 2020

$ $ $ $ Matériaux électroniques 19 390 20 615 57 422 59 917 Matériaux écologiques 31 449 19 257 88 012 71 045 Total des produits 50 839 39 872 145 434 130 962 Coût des ventes (42 587) (29 982) (118 124) (101 565) Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 597 2 570 7 024 7 833 Marge brute1 10 849 12 460 34 334 37 230 Pourcentage de marge brute1 21,3 % 31,3 % 23,6 % 28,4 %

BAIIA ajusté et BAIIA T3 2021 T3 2020 Neuf premiers

mois de 2021 Neuf premiers

mois de 2020

$ $ $ $ Produits 50 839 39 872 145 434 130 962 Charges d'exploitation ajustées[1] * (45 302) (32 128) (127 281) (108 714) BAIIA ajusté1 5 537 7 744 18 153 22 248 Dépréciation des stocks - - - - Dépréciation des actifs non courants - (4 934) - (4 934) Charge au titre de la rémunération à base d'actions (62) (254) (1 149) (934) (Coûts) produits associés aux litiges et aux activités de restructuration, montant net (500) 5 577 (500) 5 577 Profits (pertes) de change et au titre de dérivés 130 (683) 662 (1 763) BAIIA1 5 105 7 450 17 166 20 194 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres

charges d'intérêts 961 948 2 549 2 720 Amortissement 2 971 2 975 8 171 9 074 Résultat avant impôt sur le résultat 1 173 3 527 6 446 8 400 Charge d'impôt







Exigible 1 904 656 4 134 2 946 Différé 61 162 182 404

1 965 818 4 316 3 350 Résultat net (792) 2 709 2 130 5 050









Résultat de base par action (0,01) $ 0,03 $ 0,03 $ 0,06 $ Résultat dilué par action (0,01) $ 0,03 $ 0,03 $ 0,06 $

* Compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts ( produit)s associés aux litiges et aux activités de restructuration, montant net, de la dépréciation des actifs non courants et de l'amortissement.

Dette nette Au 30 septembre 2021 Au 31 décembre 2020

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 45 000 50 109 Total de la dette1 45 000 50 109 Trésorerie et équivalents de trésorerie (33 155) (39 950) Dette nette1 11 845 10 159



______________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

