Croissance de 40 % des produits sur douze mois pour le quatrième trimestre de 2021

Conclusion de l'acquisition stratégique de la société allemande AZUR le 5 novembre 2021

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021. Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

Faits saillants pour le quatrième trimestre de 2021 et l'exercice 2021

Les produits ont augmenté de 40 % pour le quatrième trimestre de 2021, atteignant 64,6 M$, par rapport à 46,2 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, et ont atteint 210,0 M$ pour l'exercice 2021, par rapport à 177,2 M$ pour l'exercice précédent. Les deux périodes ont bénéficié de la hausse de la demande dans le secteur Matériaux de haute performance et de l'acquisition d'AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR ») le 5 novembre 2021.

Pour le quatrième trimestre de 2021, le BAIIA ajusté[1] a été de 10,1 M$, par rapport à 6,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, soutenu par l'acquisition d'AZUR et contrebalancé par d'importantes hausses des coûts associés au fret international et aux consommables. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté a été de 28,2 M$, par rapport à 28,8 M$ pour l'exercice 2020, en raison d'une composition des ventes désavantageuse et d'importantes hausses des coûts associés au fret international, aux consommables et à l'énergie, ces facteurs ayant été en partie contrebalancés par la croissance des produits.

Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes 1 représentait 221 jours de produits annualisés, en hausse de 47 jours par rapport au carnet de commandes du trimestre précédent. Les nouvelles commandes 1 ont représenté 175 jours pour le quatrième trimestre de 2021, par rapport à 133 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent.

représentait 221 jours de produits annualisés, en hausse de 47 jours par rapport au carnet de commandes du trimestre précédent. Les nouvelles commandes ont représenté 175 jours pour le quatrième trimestre de 2021, par rapport à 133 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 9,5 % pour l'exercice 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020.

annualisé s'est établi à 9,5 % pour l'exercice 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020. La dette nette1 s'établissait à 80,1 M$ au 31 décembre 2021, par rapport à 10,2 M$ au 31 décembre 2020, en raison de l'acquisition d'AZUR.

__________________ 1 Le BAIIA ajusté, le carnet de commandes, les nouvelles commandes et la dette nette sont des mesures financières non conformes aux IFRS, et le rendement du capital investi est un ratio non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux IFRS.

« 5N Plus a enregistré une croissance importante de ses produits pour le quatrième et pour l'exercice 2021, malgré la conjoncture économique mondiale difficile. Les résultats ont été également touchés par les coûts marginaux associés au fret international et aux consommables. Conscients de l'inflation et de ses répercussions sur nos activités, nous continuons de faire preuve de discipline, de canaliser nos efforts et de procéder avec méthode pour aborder les difficultés actuelles tout en soutenant la croissance continue de nos activités. », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction par intérim.



« Au cours du quatrième trimestre de 2021, nous avons établi une plateforme de semiconducteurs spécialisés unique grâce à la conclusion de l'acquisition stratégique d'AZUR à l'issue d'un processus de contrôle préalable rigoureux. L'acquisition d'AZUR renforce notre chaîne de valeur et notre compétitivité et ouvre la voie à de nouvelles occasions d'affaires pour l'avenir. Dans l'immédiat, nous concentrons nos efforts sur la réussite de l'intégration d'AZUR pour exploiter tout le potentiel de notre nouvelle chaîne de valeur. Toutefois, nous continuerons également de chercher activement des occasions d'accélérer le rythme de croissance de la Société, en tant que chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, qui sont essentiels dans de nombreux secteurs de pointe, notamment la détection et l'imagerie, les énergies renouvelables et les ingrédients pharmaceutiques actifs. », conclut M. Jacques.

Mise à jour relative à l'acquisition d'AZUR

Compte tenu de l'acquisition d'AZUR le 5 novembre 2021, nous sommes tenus, conformément à la partie 8 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, de préparer et de déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise, ce qui nécessite, entre autres, la conversion aux IFRS des états financiers annuels audités d'AZUR préparés selon les PCGR allemands, et l'audit de ces états financiers selon les normes d'audit internationales (ISA) pour les exercices 2019 et 2020.

Étant donné que la clôture de l'acquisition d'AZUR n'a été confirmée que vers la fin de l'exercice 2021 du côté de la Société et du côté d'AZUR, il a été décidé de prioriser l'audit et la présentation de l'information financière de l'exercice 2021, afin de pouvoir consolider et présenter rapidement les résultats financiers d'AZUR conformément aux IFRS pour la période du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2021 dans les comptes consolidés. Étant donné l'ampleur de la charge de travail et les contraintes relatives aux ressources associées à la conversation aux IFRS des états financiers annuels audités d'AZUR pour les exercices 2019 et 2020 préparés selon les PCGR allemands et à leur audit subséquent selon les ISA, il a été conclu qu'il ne serait pas possible de réaliser l'audit des états financiers convertis aux IFRS pour les exercices 2019 et 2020 à temps pour respecter la date de dépôt de la déclaration d'acquisition d'entreprise. La Société a informé les autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes de la situation et s'attend à se trouver en situation de défaut à partir du 28 février 2022, et ce, jusqu'au dépôt de la déclaration d'acquisition d'entreprise. La Société et les parties externes participant aux efforts déployés dans ce dossier, y compris les conseillers et les auditeurs externes d'AZUR, travaillent assidûment afin de terminer la préparation des états financiers d'AZUR pour les exercices 2019 et 2020 conformément aux IFRS et de procéder à leur audit, afin que la déclaration d'acquisition d'entreprise puisse être déposée dès que possible. La Société pense actuellement être en mesure de déposer la déclaration d'acquisition d'entreprise au cours du mois d'avril 2022. AZUR dépose également régulièrement ses états financiers audités préparés selon les PCGR allemands dans le Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne (« Bundesanzeiger ») dès qu'ils sont disponibles, dans les délais impartis. La Société confirme par ailleurs que l'intégration des activités d'AZUR avance bien, et qu'il n'y a aucune autre information qui n'a pas été communiquée au public à cet égard.

Perspectives

L'acquisition d'AZUR permet à 5N Plus de développer une chaîne de valeur de semiconducteurs spécialisés concurrentielle, d'élargir son portefeuille de produits de manière significative à de vastes marchés cibles en expansion et de consolider ainsi sa position dans cet important secteur. Cette croissance se reflète dans le carnet de commandes de 5N Plus, qui représentait 221 jours de produits annualisés à la fin de l'exercice, en hausse de 47 jours par rapport à l'exercice précédent. Tous ces facteurs fournissent une bonne indication de la valeur immédiate qu'AZUR apporte à 5N Plus et de la croissance qui attend la Société.

À court terme, notre priorité est d'assurer la réussite de l'intégration d'AZUR, tout en continuant d'accélérer le rythme de croissance de la Société en 2022, en interne et au moyen d'acquisitions.

Le présent communiqué de presse doit être lu avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, datés du 22 février 2022, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société.



Conférence téléphonique

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 23 février 2022, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com .

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 416-764-8659

: 416-764-8659 Numéro sans frais : 1-888-664-6392

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 84880951.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 2 mars 2022. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-390-0541, puis saisissez le code 880951.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2021 de 5N Plus daté du 22 février 2022, disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS

Pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)





2021 2020



$ $ Produits

209 990 177 192 Coût des ventes

171 214 140 806 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

21 883 19 874 Autres charges (produits), montant net

4 022 3 015



197 119 163 695 Résultat d'exploitation

12 871 13 497







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

2 865 2 666 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

848 824 Pertes de change et au titre de dérivés

418 2 798



4 131 6 288 Résultat avant impôt sur le résultat

8 740 7 209 Charge d'impôt





Exigible

5 580 3 385 Différé

50 1 638



5 630 5 023 Résultat net

3 110 2 186







Résultat par action

0,04 0,03 Résultat de base par action

0,04 0,03 Résultat dilué par action

0,04 0,03



Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars américains)





31 décembre 2021 31 décembre 2020



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

35 940 39 950 Créances

42 098 30 110 Stocks

95 526 67 139 Impôt sur le résultat à recevoir

5 054 5 440 Autres actifs courants

16 904 8 256 Total de l'actif courant

195 522 150 895 Immobilisations corporelles

81 526 53 191 Actifs au titre de droits d'utilisation

32 198 5 047 Immobilisations incorporelles

40 474 9 668 Goodwill

13 841 - Actifs d'impôt différé

7 007 6 789 Autres actifs

3 022 1 088 Total de l'actif non courant

178 068 75 783 Total de l'actif

373 590 226 678







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

56 848 31 671 Impôt sur le résultat à payer

5 615 3 328 Passifs financiers dérivés

109 - Partie courante de la dette à long terme

- 109 Partie courante des obligations locatives

2 487 1 442 Total du passif courant

65 059 36 550 Dette à long terme

116 000 50 000 Passifs d'impôt différé

7 645 - Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

17 231 17 202 Passifs financiers dérivés

- 439 Obligations locatives

30 153 3 916 Autres passifs

1 255 195 Total du passif non courant

172 284 71 752 Total du passif

237 343 108 302







Capitaux propres

136 247 118 376 Total du passif et des capitaux propres

373 590 226 678

Mesures non conformes aux IFRS

Les charges d'exploitation ajustées correspondent aux charges d'exploitation compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, de la dépréciation des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et de l'amortissement. Nous avons recours aux charges d'exploitation ajustées pour calculer le BAIIA ajusté. Nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

(en milliers de dollars américains) T4 2021 T4 2020 E 2021 E 2020

$ $ $ $ Charges d'exploitation 60 018 45 616 197 119 163 695 Dépréciation des stocks - (2 411) - (2 411) Dépréciation des actifs non courants - - - (4 934) Recouvrement (charge) au titre de la rémunération à base d'actions 460 (867) (689) (1 801) (Coûts) produits associés aux litiges et aux activités de restructuration, montant net (1 644) - (2 144) 5 577 Amortissement (4 364) (2 651) (12 535) (11 725) Charges d'exploitation ajustées 54 470 39 687 181 751 148 401

Le BAIIA ajusté correspond aux produits moins les charges d'exploitation ajustées telles qu'elles sont définies précédemment. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de nos activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) T4 2021 T4 2020 E 2021 E 2020

$ $ $ $ Produits 64 556 46 230 209 990 177 192 Charges d'exploitation ajustées (54 470) (39 687) (181 751) (148 401) BAIIA ajusté 10 086 6 543 28 239 28 791

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que nous avons reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer notre capacité à maintenir et à accroître nos produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société.

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 116 000 50 109 Obligation locative, y compris la partie courante 32 640 5 358 Sous-total de la dette 148 640 55 467 Obligation locative, y compris la partie courante (32 640) (5 358) Total de la dette 116 000 50 109 Trésorerie et équivalents de trésorerie (35 940) (39 950) Dette nette 80 060 10 159

Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, (à l'exclusion des immobilisations incorporelles issues de l'acquisition d'entreprises), moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. Selon nous, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment.

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020

$ $ Produits 209 990 177 192 Charges d'exploitation ajustées telles que définies précédemment (181 751) (148 401) BAIIA ajusté 28 239 28 791 Amortissement des immobilisations corporelles (8 969) (8 805) Amortissement des immobilisations incorporelles (1 802) (1 469) BAII ajusté 17 468 18 517





Créances 42 098 30 110 Stocks 95 526 67 139 Immobilisations corporelles 81 526 53 191 Immobilisations incorporelles excluant les immobilisations incorporelles

issues de l'acquisition d'une entreprise 12 840 9 668 Dettes fournisseurs et charges à payer compte non tenu de la contrepartie à payer (47 844) (31 671) Capital investi 184 146 128 437 RCI 9,5 % 14,4 %

SOURCE 5N Plus inc.

Renseignements: Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514-856-0644, [email protected]