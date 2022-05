Croissance de 37 % des produits sur douze mois pour le premier trimestre de 2022 grâce à la hausse de la demande dans le secteur Semiconducteurs spécialisés et dans les segments des produits pharmaceutiques et des soins de santé du secteur Matériaux de haute performance.

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022 (T1 2022). Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« Le début de l'exercice 2022 a été marqué par une forte demande pour les matériaux avancés issus des activités de base et des activités de croissance, notamment dans les segments des énergies renouvelables, des produits pharmaceutiques et des soins de santé ainsi que dans l'industrie spatiale, ce qui a entraîné une augmentation importante des revenus de la Société par rapport à l'exercice précédent et vient confirmer le rôle unique et stratégique que nous jouons dans de nombreux secteurs essentiels. En même temps, nous continuons de composer avec les pressions liées aux problèmes d'approvisionnement et à l'inflation, auxquels s'ajoutent les répercussions imprévues du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les résultats, y compris sur AZUR. Malgré tout, le carnet de commandes et les nouvelles commandes de la Société sont demeurés solides, en dépit de la revue soudaine du calendrier de production et des expéditions pour certains produits et clients européens », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

« Notre priorité est de continuer de faciliter l'intégration d'AZUR, dont les activités devraient, selon nous, profiter de la demande croissante pour les cellules solaires utilisées dans les applications spatiales, ce qui compensera largement les reculs dans les activités touchées par le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. De façon plus générale et dans nos deux secteurs, la mise en œuvre de notre programme d'excellence commerciale axé sur les partenariats commerciaux créateurs de valeur progresse bien, la première étape de notre stratégie d'accès au marché ayant été déployée. Finalement, nous avons relancé la revue stratégique de certaines activités traditionnelles de la Société afin d'évaluer leur compatibilité à long terme avec notre stratégie, qui vise à positionner la Société en vue de sa croissance future sur des marchés à valeur ajoutée et comme partenaire de choix pour nos clients », conclut M. Jacques.

Faits saillants pour le premier trimestre de 2022

Conformément aux attentes, les principaux segments ayant affiché un meilleur rendement que celui de la période correspondante de l'exercice précédent ont été les énergies renouvelables et l'industrie spatiale pour le secteur Semiconducteurs spécialisés, l'imagerie ayant affiché un rendement de niveau semblable, et les produits pharmaceutiques et les soins de santé pour le secteur Matériaux de haute performance. Toutefois, les matériaux industriels ainsi que les matériaux de catalyse et d'extraction ont été durement touchés par l'inflation et les problèmes persistants liés à la chaîne d'approvisionnement, tout particulièrement en Europe , ainsi que par le conflit actuel entre la Russie et l' Ukraine . Les ventes de matériaux d'extraction à un client canadien exerçant des activités en Russie, qui sont normalement conclues à ce moment-ci de l'année, ne se sont pas concrétisées. De plus, les engagements de vente d'AZUR envers des clients russes, notamment en vertu de précédents plans de production et d'expédition ne se sont pas concrétisés en raison du conflit entre l' Ukraine et la Russie et des sanctions qui en ont découlé.

, ainsi que par le conflit actuel entre la Russie et l' . Les ventes de matériaux d'extraction à un client canadien exerçant des activités en Russie, qui sont normalement conclues à ce moment-ci de l'année, ne se sont pas concrétisées. De plus, les engagements de vente d'AZUR envers des clients russes, notamment en vertu de précédents plans de production et d'expédition ne se sont pas concrétisés en raison du conflit entre l' et la Russie et des sanctions qui en ont découlé. Augmentation des produits de 37 % pour atteindre 64,4 M$, comparativement à 46,9 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les deux périodes ont bénéficié de la hausse de la demande dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, sans compter l'apport des activités d'AZUR, et pour les produits pharmaceutiques et les soins de santé dans le secteur Matériaux de haute performance.

Pour le premier trimestre de 2022, la Société a inscrit un BAIIA ajusté[1] de 5,6 M$, par rapport à 6,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté du secteur Semiconducteurs spécialisés a augmenté de 2,5 M$, et celui du secteur Matériaux de haute performance a diminué de 2,6 M$, en raison de l'inflation et des problèmes d'approvisionnement persistants, l'augmentation des charges du secteur siège social étant liée à des projets spécifiques.

Au 31 mars 2022, le carnet de commandes 1 représentait 196 jours de produits annualisés, soit une baisse de 25 jours par rapport au carnet de commandes du trimestre précédent, et un niveau semblable à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les nouvelles commandes 1 ont représenté 68 jours pour le premier trimestre de 2022, par rapport à 100 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent.

représentait 196 jours de produits annualisés, soit une baisse de 25 jours par rapport au carnet de commandes du trimestre précédent, et un niveau semblable à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les nouvelles commandes ont représenté 68 jours pour le premier trimestre de 2022, par rapport à 100 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent. La dette nette1 s'est établie à 90,0 M$ au 31 mars 2022, par rapport à 80,1 M$ au 31 décembre 2021, cette hausse découlant de l'acquisition d'AZUR qui a eu lieu le 5 novembre 2021 et des besoins en fonds de roulement additionnels généralement nécessaires à cette période de l'année.

Mise à jour relative à l'acquisition d'AZUR et au conflit entre la Russie et l'Ukraine

Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a comptabilisé, pour le secteur Semiconducteurs spécialisés, une charge de dépréciation hors trésorerie de 5,4 M$ au titre de ses actifs non courants (5,1 M$ pour les relations clients et 0,3 M$ pour d'autres immobilisations incorporelles) afin de refléter l'évaluation de la valeur comptable des immobilisations incorporelles touchées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, plus précisément en ce qui a trait aux clients établis en Russie. La charge de dépréciation résulte du fait que les hypothèses initiales de la Société relatives à l'échéancier des flux de trésorerie futurs provenant de ces clients ne peuvent plus être justifiées, compte tenu de l'incertitude liée aux récentes sanctions internationales contre la Russie et de la durée indéterminée du conflit.

Même si AZUR, une filiale de la Société acquise le 5 novembre 2021, a déjà réalisé des ventes en Russie par le passé, le montant de ces ventes n'est pas significatif par rapport à la Société dans son ensemble. De plus, il y a tout lieu de penser que la demande augmentera dans les autres secteurs, y compris pour les cellules solaires utilisées dans les applications spatiales en Europe et en Amérique du Nord, ce qui engendrera des occasions d'affaires pour AZUR qui compenseront largement les reculs dans les segments touchés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Perspectives

À court terme, notre priorité est d'assurer la réussite de l'intégration d'AZUR, tout en continuant d'accélérer le rythme de croissance de la Société, en interne et au moyen d'acquisitions. La Société procède aux investissements nécessaires dans AZUR afin de développer et de commercialiser de nouveaux matériaux semiconducteurs à large bande passante, plus précisément le nitrure de gallium (GaN), qui représentent un marché émergent de plusieurs milliards de dollars en lien avec les applications électroniques et de communication (RF) de haute puissance.

La Société se réjouit également de l'avancement de son projet Saint-Laurent à Montréal, au Canada, visant à élargir le développement et la fabrication de matériaux critiques et stratégiques, notamment ceux à base de tellure, servant à la production de semiconducteurs de pointe de type II-VI. La mise en service des installations devrait se faire, comme prévu, au milieu de 2022.

Dans le cadre de la prochaine étape de la transformation stratégique de la Société qui consiste à privilégier le secteur des matériaux avancés permettant de dégager des marges supérieures et à s'éloigner des produits fortement exposés aux cours du marché, la Société a relancé sa revue stratégique de certaines de ses activités traditionnelles afin d'évaluer leur compatibilité à long terme avec sa stratégie. Compte tenu des défis actuels, le BAIIA ajusté1 pour 2022 devrait se situer entre 25 M$ et 30 M$. Cette fourchette est essentiellement tributaire de la vitesse à laquelle 5N Plus sera en mesure de surmonter les défis associés à l'inflation et aux événements géopolitiques actuels.

Le présent communiqué de presse doit être lu avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société datés du 4 mai 2022, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société.

____________________________________________ 1 Le BAIIA ajusté, le carnet de commandes, les nouvelles commandes et la dette nette sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux IFRS.



Conférence téléphonique

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le jeudi 5 mai 2022, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2022. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 647-484-0475

: 647-484-0475 Numéro sans frais : 1‐888‐220-8451

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 1336377

Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 12 mai 2022. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-203-1112, puis saisissez le code 1336377.

Assemblée annuelle des actionnaires

Cette année encore, 5N Plus tiendra son assemblée générale annuelle de façon virtuelle seulement, par webdiffusion en direct à l'adresse https://meetnow.global/M7T7P6Y, le 5 mai 2022 à 10 h (HE).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2021 de 5N Plus daté du 22 février 2022 et à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis février 2022, les forces militaires russes ont lancé une invasion en Ukraine, à laquelle le personnel militaire et le peuple ukrainiens opposent une résistance acharnée. L'issue du conflit persistant est incertaine à l'heure actuelle. Même si AZUR, une filiale de la Société, a déjà réalisé des ventes en Russie par le passé, le montant de ces ventes n'est pas significatif par rapport à la Société dans son ensemble, et la Société n'a réalisé aucune vente en Russie en 2022. La prolongation du conflit armé ou son extension à d'autres pays d'Europe pourrait nuire aux économies européenne et mondiale, qui pourraient également subir les contrecoups de l'interruption éventuelle de l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel provenant de la Russie, qui est un grand exportateur de ces combustibles. Tous les facteurs précités pourraient avoir une incidence négative sur les ventes et les résultats d'exploitation de la Société.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)





2022 2021



$ $ Produits

64 421 46 876 Coût des ventes

54 249 37 417 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

7 493 4 976 Autres charges (produits), montant net

7 392 2 229



69 134 44 622 Résultat d'exploitation

(4 713) 2 254







Charges financières (produits financiers)





Intérêt sur la dette à long terme

945 634 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

326 106 Pertes (profits) de change et au titre de dérivés

299 (859)



1 570 (119) Résultat avant impôt sur le résultat

(6 283) 2 373 Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible

1 845 756 Différé

(2 373) 854



(528) 1 610 Résultat net

(5 755) 763







Résultat par action

(0,07) 0,01 Résultat de base par action

(0,07) 0,01 Résultat dilué par action

(0,07) 0,01

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains)





31 mars 2022 31 décembre 2021



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

25 961 35 940 Créances

40 004 42 098 Stocks

102 316 95 526 Impôt sur le résultat à recevoir

5 326 5 054 Autres actifs courants

17 509 16 904 Total de l'actif courant

191 116 195 522 Immobilisations corporelles

81 040 81 526 Actifs au titre de droits d'utilisation

30 859 32 198 Immobilisations incorporelles

33 274 40 474 Goodwill

14 681 13 841 Actifs d'impôt différé

6 855 7 007 Autres actifs

2 935 3 022 Total de l'actif non courant

169 644 178 068 Total de l'actif

360 760 373 590







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

53 618 56 848 Impôt sur le résultat à payer

6 720 5 615 Passifs financiers dérivés

21 109 Partie courante des obligations locatives

2 422 2 487 Total du passif courant

62 781 65 059 Dette à long terme

116 000 116 000 Passifs d'impôt différé

5 506 7 645 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

14 696 17 231 Obligations locatives

29 031 30 153 Autres passifs

1 234 1 255 Total du passif non courant

166 467 172 284 Total du passif

229 248 237 343







Capitaux propres

131 512 136 247 Total du passif et des capitaux propres

360 760 373 590





Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation tel qu'il est défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, de la dépréciation des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration et du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles. 5N Plus a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

(en milliers de dollars américains)



T1 2022 T1 2021





$ $ Produits



64 421 46 876 Charges d'exploitation



(69 134) (44 622) Résultat d'exploitation



(4 713) 2 254 Dépréciation des actifs non courants



5 386 - Charge de rémunération à base d'actions



124 1 396 Amortissement



4 829 2 630 BAIIA ajusté



5 626 6 280 Marge du BAIIA ajusté



8,7 % 13,4 %



Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N Plus à maintenir et à accroître ses produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N Plus.

(en milliers de dollars américains) Au 31 mars 2022 Au 31 décembre 2021

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 116 000 116 000 Obligation locative, y compris la partie courante 31 453 32 640 Sous-total de la dette 147 453 148 640 Obligation locative, y compris la partie courante (31 453) (32 640) Total de la dette 116 000 116 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie (25 961) (35 940) Dette nette 90 039 80 060

SOURCE 5N Plus inc.

Renseignements: Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514-856‐0644, [email protected]