MONTRÉAL, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale 5N Plus Semiconductors, établie à St. George, en Utah, a complété avec succès le développement d'une nouvelle génération de substrats d'antimoniure d'indium pour la détection infrarouge. Depuis son lancement, le INZBE3 a non seulement suscité un grand intérêt sur le marché, mais il a aussi vu son utilisation croître rapidement dans des applications allant de la détection de gaz dans des milieux industriels de plus en plus réglementés à la sécurité et à la surveillance. 5N Plus s'attend à une augmentation de la demande au cours de l'année 2020, alors que les fabricants de réseaux plan focal ainsi que des clients internationaux de produits industriels adoptent de plus en plus le INZBE3.

Le INZBE3 est fondé sur des processus et des technologies qui sont uniques à 5N Plus, permettant au INZBE3 d'offrir un rendement supérieur par rapport aux produits conventionnels concurrents. Au cours de la dernière année, 5N Plus a fait des progrès importants dans l'intensification de la production du INZBE3 et peut maintenant fournir des substrats semiconducteurs allant jusqu'à près de treize centimètres de diamètre. 5N Plus a collaboré avec des clients parmi les leaders de l'industrie afin de s'assurer que la performance de INZBE3 est matériellement supérieure à ce qui est actuellement offert sur le marché et qu'elle peut améliorer leurs rendements de production.

En tant que principal fournisseur mondial de matériaux semiconducteurs de très haute pureté, 5N Plus contribue à de nombreux secteurs d'activité, notamment ceux de l'énergie renouvelable, des technologies médicales, de l'aérospatiale et de la sécurité et surveillance, ainsi qu'à diverses fins industrielles. La Société continue d'accroître son marché en élargissant son portefeuille de matériaux technologiques. 5N Plus occupe une position unique en s'associant à des chefs de file clés de l'industrie pour développer la prochaine génération de leurs produits à base de matériaux semiconducteurs de 5N Plus.

Au cours des dernières années, 5N Plus a continué d'investir dans ses installations de Montréal (Québec) et de St. George (Utah), qui travaillent de concert pour assurer une gestion harmonieuse des différentes étapes de la chaîne de valeur de ces matériaux. La Société s'attend à ce que ces activités apportent des contributions importantes dès 2020.

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID-19, qui a finalement poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise sans réduction importante de sa capacité de production ni de la demande pour ses produits, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.

