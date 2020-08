MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Pour le deuxième trimestre de 2020, 5N Plus présente de solides résultats financiers. Le BAIIA ajusté1 n'avait pas été aussi élevé depuis plusieurs trimestres et la marge brute1 exprimée en pourcentage des produits a atteint un niveau inégalé, et ce, en dépit des répercussions de la pandémie de COVID-19 ainsi que des creux quasi historiques enregistrés par les cours des principaux métaux, qui ont entraîné des conditions sous-optimales du côté des activités en amont. En continuant d'accroître l'apport des activités à forte valeur ajoutée, tout en diminuant la part des ventes de métaux, 5N Plus a réussi à dégager des marges supérieures et à augmenter ses bénéfices. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020, la marge brute s'est accrue de respectivement 9 % et 7 %, atteignant ainsi des niveaux records.

5N Plus a su faire face aux difficultés découlant du nouveau contexte d'affaires engendré par la pandémie de COVID-19. Avant toute chose, la direction a continué de concentrer ses efforts sur la santé et la sécurité de ses employés, tout en répondant à la demande du marché et en protégeant les intérêts de ses parties prenantes. Les activités de base sont demeurées solides, quoiqu'ayant souffert du ralentissement de la demande dans certains secteurs, comme ceux de l'automobile, de l'aviation, des revêtements et des pigments. La progression de certaines initiatives de croissance a également été freinée par la pandémie, en raison des retards accusés dans les programmes de certification auprès de nos clients et de la fermeture de leurs sites. Malgré ces défis, la demande croissante pour les produits à plus forte valeur ajoutée et l'amélioration des opérations fondamentales ont permis à 5N Plus d'accroître ses bénéfices et d'élargir ses marges. La combinaison de tous ces facteurs a permis de générer un important volume de trésorerie et de réduire la dette nette de 13,7 M$ au cours du trimestre, tout en maintenant des niveaux de liquidités élevés. La Société continue de renforcer son bilan, dans le but de n'écarter aucune option quant à de futurs projets de croissance.

Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2020, la Société présente les résultats qui suivent :

Pour le deuxième trimestre de 2020, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 de 7,6 M$ et un BAIIA 1 de 6,5 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 5,9 M$ et un BAIIA de 5,3 M$ pour le trimestre correspondant de 2019, grâce à l'apport accru des composés semiconducteurs et des substrats semiconducteurs innovants ainsi qu'aux gains de productivité des activités d'exploitation, tandis que les cours des métaux, bien qu'encore peu élevés, demeurent stables.

Pour la période de six mois close le 30 juin 2020, la Société a inscrit un BAIIA ajusté de 14,5 M$ et un BAIIA de 12,7 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 11,5 M$ et un BAIIA de 9,5 M$ pour la période correspondante de 2019, en raison principalement des facteurs qui précèdent, ayant permis de contrebalancer l'apport insuffisant des activités en amont découlant de la faiblesse des cours des métaux

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 30 juin 2020, les produits ont atteint respectivement 41,1 M$ et 91,1 M$, par rapport à respectivement 50,3 M$ et 101,7 M$ pour les périodes correspondantes de 2019. Les produits découlant de la vente de métaux au deuxième trimestre de 2020 ont été considérablement moins élevés que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, moment auquel les cours des métaux avaient atteint des creux quasi historiques. L'apport des activités à plus forte valeur ajoutée a été plus élevé pour la période considérée, mais en partie contrebalancé par la baisse des produits tirés de la vente des métaux.

Pour le deuxième trimestre de 2020, le résultat net demeure inchangé, à 1,7 M$, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Il a été de 2,3 M$ pour la période de six mois close le 30 juin 2020, comparativement à 0,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 12,6 % pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 8,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La dette nette s'établissait à 24,4 M$ au 30 juin 2020, en baisse par rapport à 38,1 M$ au 31 mars 2020.

s'établissait à 24,4 M$ au 30 juin 2020, en baisse par rapport à 38,1 M$ au 31 mars 2020. Du 9 mars 2020 au 30 juin 2020, 5N Plus a racheté et annulé 1 077 331 actions ordinaires de la Société dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, en vertu de laquelle 5N Plus a le droit de racheter aux fins d'annulation jusqu'au 8 mars 2021, jusqu'à 2 000 000 d'actions ordinaires.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes 1 représentait 202 jours de produits annualisés, soit un niveau similaire à celui du deuxième trimestre de 2019, mais en hausse par rapport à 188 jours pour le premier trimestre de 2020. Les nouvelles commandes 1 représentaient 66 jours pour le deuxième trimestre de 2020, par rapport à 62 jours pour le premier trimestre de 2020 et 86 jours pour le deuxième trimestre de 2019.

Le 3 juin 2020, 5N Plus a annoncé que sa filiale, 5N Plus Semiconductors, établie à St. George, en Utah, avait signé un contrat d'une valeur de 12,5 M$ avec le gouvernement américain. Cette entente vise à faire progresser la technologie de fabrication des produits semiconducteurs spécialisés exigés par les fournisseurs américains de satellites. Au cours des 39 prochains mois, à titre d'unique source locale de ces produits essentiels, 5N Plus Semiconductors travaillera à répondre aux exigences futures en matière de technologie et favorisera la pérennité de ces produits critiques pour la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale.

, en , avait signé un contrat d'une valeur de 12,5 M$ avec le gouvernement américain. Cette entente vise à faire progresser la technologie de fabrication des produits semiconducteurs spécialisés exigés par les fournisseurs américains de satellites. Au cours des 39 prochains mois, à titre d'unique source locale de ces produits essentiels, 5N Plus Semiconductors travaillera à répondre aux exigences futures en matière de technologie et favorisera la pérennité de ces produits critiques pour la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. Le 21 juillet 2020, 5N Plus a annoncé que sa filiale, 5N Plus Semiconductors, établie à St. George , en Utah , avait terminé avec succès le développement d'une nouvelle génération de substrats d'antimoniure d'indium pour la détection infrarouge. Depuis son lancement, la troisième génération de substrats innovants, le INZBE3, a non seulement suscité un grand intérêt sur le marché, mais il a aussi vu son utilisation croître rapidement dans des applications allant de la détection de gaz dans des milieux industriels de plus en plus réglementés à la sécurité et à la surveillance.

____________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « Je suis heureux de la performance de notre équipe pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19. La détermination de notre équipe à accroître l'apport des activités qui dégagent des marges plus élevées, telles que les composés semiconducteurs et les substrats semiconducteurs innovants, tout en gérant les risques liés aux produits tirés des activités de la vente des métaux, a porté fruit, comme en témoigne la croissance des bénéfices et la marge brute1 exprimée en pourcentage des produits, qui a atteint un niveau inégalé. »

M. Roshan ajoute : « La demande pour les produits de nos activités de base demeure solide et nous bénéficions d'un soutien tangible de la part de parties prenantes et de clients potentiels en vue de commercialiser nos nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée. Nous pouvons donc, d'une part, continuer de renforcer le bilan de la Société et consacrer les ressources adéquates à nos projets de croissance et, d'autre part, maintenir en toute confiance la trajectoire de 5N Plus en privilégiant les produits et services à plus forte valeur ajoutée. »

M. Roshan conclut : « Pour le deuxième semestre de 2020, la santé et la sécurité de nos gens demeureront notre priorité. Grâce à nos gens, nous devrions franchir un certain nombre de jalons, telles que l'établissement de nouvelles ententes stratégiques de partenariat dans le cadre de nos initiatives de croissance, la conclusion de projets d'investissement clés liés à l'automatisation et à la technologie de procédé de fabrication ainsi que l'achèvement de programmes de qualification pour un certain nombre de nos produits. »

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge de rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de l'incidence de la dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

Le rendement du capital investi est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. À notre avis, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment.

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID-19, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise sans réduction importante de sa capacité de production ni de la demande pour ses produits, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC.

États de la situation financière consolidés INTERMÉDIAIRES

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.) (non audité)



30 juin

2020 31 décembre

2019



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 669 20 065 Créances

22 826 28 477 Stocks

79 624 83 367 Impôt sur le résultat à recevoir

5 110 5 433 Autres actifs courants

4 544 7 371 Total de l'actif courant

142 773 144 713 Immobilisations corporelles

57 273 58 590 Actifs au titre de droits d'utilisation

5 355 6 050 Immobilisations incorporelles

10 320 10 990 Actifs d'impôt différé

8 089 8 425 Autres actifs

1 084 1 174 Total de l'actif non courant

82 121 85 229 Total de l'actif

224 894 229 942 Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

25 070 32 066 Impôt sur le résultat à payer

4 812 3 374 Partie courante de la dette à long terme

102 107 Partie courante des obligations locatives

1 348 1 469 Total du passif courant

31 332 37 016 Dette à long terme

55 000 55 000 Passifs d'impôt différé

267 269 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel

14 836 15 398 Passifs financiers dérivés

603 - Obligations locatives

4 215 4 767 Autres passifs

195 195 Total du passif non courant

75 116 75 629 Total du passif

106 448 112 645







Capitaux propres

118 446 117 297 Total du passif et des capitaux propres

224 894 229 942

5N PLUS INC.

États du résultat net consolidés INTERMÉDAIRES

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.) (non audité)







Trois mois Six mois



2020 2019 2020 2019



$ $ $ $ Produits

41 136 50 290 91 090 101 703 Coût des ventes

31 123 41 051 71 583 83 851 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

4 589 5 476 9 480 10 992 Autres charges (produits), montant net

1 287 887 2 302 2 687



36 999 47 414 83 365 97 530 Résultat d'exploitation

4 137 2 876 7 725 4 173











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

673 756 1 355 1 445 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

200 189 417 903 Pertes de change et au titre de dérivés

631 136 1 080 423



1 504 1 081 2 852 2 771 Résultat avant impôt sur le résultat

2 633 1 795 4 873 1 402 Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible

953 (93) 2 290 1 147 Différé

(69) 130 242 (354)



884 37 2 532 793 Résultat net

1 749 1 758 2 341 609 Attribuable :









Aux actionnaires de 5N Plus inc.

1 749 1 758 2 341 609



1 749 1 758 2 341 609











Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

0,02 0,02 0,03 0,01 Résultat de base par action

0,02 0,02 0,03 0,01 Résultat dilué par action

0,02 0,02 0,03 0,01

5N PLUS INC.

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.) (non audité)









Produits par secteur et marge brute









T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019

$ $ $ $ Matériaux électroniques 19 518 18 867 39 302 39 161 Matériaux écologiques 21 618 31 423 51 788 62 542 Total des produits 41 136 50 290 91 090 101 703 Coût des ventes (31 123) (41 051) (71 583) (83 851) Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 578 2 325 5 263 5 247 Marge brute1 12 591 11 564 24 770 23 099 Pourcentage de marge brute1 30,6 % 23,0 % 27,2 % 22,7 %



BAIIA ajusté et BAIIA











T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019

$ $ $ $ Produits 41 136 50 290 91 090 101 703 Charges d'exploitation ajustées[3] * (33 489) (44 428) (76 586) (90 229) BAIIA ajusté1 7 647 5 862 14 504 11 474 Dépréciation des stocks - - - - Charge de rémunération à base d'actions (510) (405) (680) (1 542) Pertes de change et au titre de dérivés (631) (136) (1 080) (423) BAIIA1 6 506 5 321 12 744 9 509 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 873 945 1 772 2 348 Amortissement 3 000 2 581 6 099 5 759 Résultat avant impôt sur le résultat 2 633 1 795 4 873 1 402 Charge (recouvrement) d'impôt







Exigible 953 (93) 2 290 1 147 Différé (69) 130 242 (354)

884 37 2 532 793 Résultat net 1 749 1 758 2 341 609









Résultat de base par action 0,02 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,01 $ Résultat dilué par action 0,02 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,01 $ * Compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge de rémunération à base d'actions et de l'amortissement.

Dette nette





Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 55 102 55 107 Total de la dette1 55 102 55 107 Trésorerie et équivalents de trésorerie (30 669) (20 065) Dette nette1 24 433 35 042

________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

