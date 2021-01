MONTRÉAL et BOZEMAN, Mont., le 12 janv. 2021 /CNW/ - 5N Plus inc. ("5N Plus"), un chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, et Microbion Corporation (« Microbion »), une société pharmaceutique en stade clinique axée sur la mise au point de composés servant au traitement d'infections difficiles à traiter, ont annoncé conjointement aujourd'hui que les parties ont conclu un partenariat stratégique pour assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de la nouvelle catégorie d'antibiotiques et d'agents antibiofilms de Microbion.

En vertu de cette entente, 5N Plus prend une participation dans le capital de Microbion et se charge de la production des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) dérivés du bismuth qui sont nécessaires à la fabrication de la nouvelle famille de médicaments de Microbion en cours de développement, notamment le pravibismane, l'IPA du médicament phare de Microbion. L'entente prévoit également que Microbion conserve la responsabilité du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits médicamenteux finis qui sont en cours d'élaboration.

Au cours des dernières années, le traitement efficace des infections bactériennes est devenu primordial, en raison du phénomène grandissant des bactéries résistantes aux traitements médicamenteux courants. En réponse à cette réalité, Microbion a élaboré une nouvelle génération d'inhibiteurs microbiens bioénergétiques qui suppriment l'action d'un large éventail de pathogènes. Le pravibismane, le premier ingrédient actif dans cette nouvelle catégorie d'anti-infectieux, a fait preuve d'une activité antibactérienne et antibiofilm impressionnante contre une grande variété de pathogènes gram-négatifs et gram-positifs, dont de nombreux agents pathogènes prioritaires, ou « superbactéries » selon la définition de la US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). À titre de premier fabricant mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs dérivés du bismuth, 5N Plus est particulièrement bien positionnée pour soutenir Microbion dans son effort de développer cette nouvelle catégorie de traitements antibiotiques et antibiofilms. Lors de la première phase du partenariat entre les deux sociétés, 5N Plus compte contribuer aux programmes de développement clinique de Microbion.

Le pravibismane en suspension pour administration locale (topique) est actuellement soumis à des essais cliniques de phase 2 pour le traitement d'infections du pied diabétique et d'infections liées à des implants orthopédiques. Microbion a déjà annoncé publiquement que le programme de pravibismane par inhalation a reçu un financement non dilutif atteignant 17,1 M$ US pour appuyer le développement du médicament, de la part de CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator, un organisme sans but lucratif d'envergure mondiale qui finance des innovations luttant contre les bactéries résistantes) et de la Cystic Fibrosis Foundation. De plus, Microbion a bouclé avec succès un financement de série A à hauteur de 25 M$ US auprès du fonds GHS Fund (Quark Venture LP et GF Securities).



Le développement du pravibismane pour administration ciblée locale offre non seulement la possibilité de répondre à de graves besoins médicaux non satisfaits et très spécifiques, mais il propose aussi une approche de traitement pouvant entraîner des retombées commerciales significatives dans le domaine des anti‑infectieux.

M. Paul Tancell, vice-président directeur, Matériaux écologiques, de 5N Plus, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la démarche de Microbion visant à élaborer une catégorie indispensable de nouveaux traitements antibactériens. Il reste bien entendu du chemin à faire sur le plan du développement, mais les résultats préliminaires sont très impressionnants. En effet, le pravibismane présente à la fois un haut degré d'activité antibactérienne et un haut degré de sécurité pour le patient. Nous comptons soutenir Microbion lors des essais cliniques et de l'enregistrement, grâce à notre vaste expertise dans la mise au point et la production d'IPA dérivés du bismuth. Le pravibismane présente un potentiel de commercialisation important et nous sommes en bonne position pour profiter de la croissance de ce marché. »

M. Karim Lalji, président du conseil de Microbion Corp. et chef de la direction de Microbion Pharma Corp., déclare : « Nous sommes heureux d'avoir conclu ce partenariat de développement et d'approvisionnement stratégique avec 5N Plus, un chef de file largement reconnu en matière de fabrication de composés dérivés du bismuth. Nous comptons travailler étroitement avec 5N Plus pour élaborer des méthodes de fabrication du pravibismane à la fois performantes et économiques. Par ailleurs, leur prise de participation dans le capital de l'entreprise démontre bien le caractère prometteur du pravibismane et des composés dérivés du bismuth pour le traitement d'une diversité d'infections chroniques sérieuses et, de façon générale, pour le mieux-être des patients. »

À propos de 5N Plus

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

À propos de Microbion

Microbion est une société biopharmaceutique en stade clinique qui développe le pravibismane en tant que premier produit d'une nouvelle catégorie de médicaments anti-infectieux dotés d'un mécanisme d'action qui agit comme un inhibiteur microbien bioénergétique pour le traitement local des infections résistantes aux antibiotiques et difficiles à traiter. Le pravibismane a une efficacité antibactérienne contre un large éventail d'agents pathogènes, y compris de multiples agents pathogènes prioritaires ou « superbactéries » identifiés par les CDC des États-Unis. En plus de son efficacité antibactérienne, le pravibismane a également démontré sa capacité à éradiquer les biofilms microbiens. Cette double action antimicrobienne pourrait offrir une approche clinique nouvelle et fort nécessaire pour traiter les infections. La FDA des États-Unis a accordé à Microbion la désignation Qualified Infectious Disease Product (QIDP) (ou « produit qualifié pour le traitement des maladies infectieuses ») et une évaluation accélérée pour de nombreuses indications et la désignation de médicament orphelin pour le traitement (gestion) des infections pulmonaires chez les patients atteints de fibrose kystique. De plus, Microbion a mené à bien deux essais cliniques pour le pravibismane dans des cas d'ulcères du pied diabétique et d'infections liées aux implants orthopédiques, et la Société poursuit l'avancement clinique du pravibismane pour ces indications. La dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS pour le pravibismane est le premier membre de la catégorie des bismanes qui représente une nouvelle catégorie de médicaments anti-infectieux. Microbion Corporation a déjà conclu un financement de série A de 25 M$ US du GHS Fund (Quark Venture LP et GF Securities). Pour en savoir plus, visitez: www.microbioncorp.com.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité de 5N Plus

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID-19, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé ls activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Énoncé sur la sphère de sécurité de Microbion

Certains des énoncés faits dans ce communiqué sont prospectifs, comme ceux, entre autres, concernant le succès du développement clinique du pravibismane et la préparation à une éventuelle commercialisation. Ces énoncés sont assujettis à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et les faits réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, notamment, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à : notre capacité d'inscrire des patients à nos essais cliniques au rythme que nous prévoyons; la taille et la croissance des marchés potentiels pour le pravibismane ou tout produit candidat futur et notre capacité de desservir ces marchés; notre capacité d'obtenir et de conserver l'approbation réglementaire liée au pravibismane ou à tout produit candidat futur; et nos attentes concernant la sécurité, l'efficacité ou l'utilité clinique potentielle du pravibismane ou de tout produit candidat futur. Les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Microbion Corporation n'assume aucune intention ou obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Le financement du projet du pravibismane par CARB-X est parrainé par l'accord de coopération numéro IDSEP160030 de l'ASPR/BARDA et par des sommes provenant du Wellcome Trust et du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la recherche. Le contenu est la responsabilité exclusive des auteurs et ne représente pas nécessairement les points de vue officiels de CARB-X ou de ses bailleurs de fonds.

SOURCE 5N Plus inc.

Renseignements: Pour communiquer avec nous : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus Inc., 514 856-0644, [email protected]

Liens connexes

www.5nplus.com