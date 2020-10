MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus »), un chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que la Société avait complété son plan d'investissement de quelque 10 millions de dollars US, annoncé au cours de l'été 2019 (référence : communiqué émis par 5N Plus le 24 juillet 2019). Ces sommes avaient été investies dans des installations ciblées, relevant majoritairement du secteur Matériaux écologiques, et situées pour la plupart en Europe et en Chine. Selon les premières constations, des améliorations considérables ont été apportées aux actifs de production ciblés par ce bloc d'investissement, surtout à Lübeck, en Allemagne, et à Shangyu, en Chine.

Les transformations ainsi réalisées tirent parti de procédés de fabrication novateurs qui ont pour avantage d'assurer un plus haut degré d'automatisation comparativement aux systèmes de production conventionnels qu'ils remplacent. Leur mise en œuvre donne lieu à des améliorations au plan de la production, notamment une constance et une qualité accrues, et un rendement supérieur, tout en réduisant le cycle de fabrication. De plus, le plan d'investissement a contribué à réduire l'impact environnemental des activités de production de la Société, ce qui profite aux communautés locales et permet d'alléger les taxes environnementales.

5N Plus est le premier fabricant mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) dérivés du bismuth. Ces IPA entrent dans la fabrication de médicaments pour traiter différentes conditions allant de complications gastro-intestinales à la mastite ou à des conditions liées à la présence de bactéries. Les installations de la Société à Lübeck, en Allemagne, réunissent les principales activités de fabrication, de ventes et de recherche-développement desservant ce marché. L'investissement dans de nouvelles technologies de procédés a non seulement transformé de façon notable la capacité de ce site, mais aussi renforcé sa compétitivité, tout en favorisant le développement futur des activités de 5N Plus dans les secteurs liés aux IPA. Les commentaires de clients au sujet des transformations ont été très positifs, surtout à l'égard des avantages en matière de souplesse de production et du contrôle accru de la qualité et de l'uniformité des produits. Les mêmes avantages ont été signalés aux installations de la Société à Shangyu, en Chine, où 5N Plus fabrique des produits chimiques spécialisés et des précurseurs essentiels à l'intention du marché local.

Paul Tancell, Vice-président directeur, Matériaux écologiques, de 5N Plus, déclare : « Nous sommes ravis des améliorations que nous avons réalisées grâce à nos investissements. Les nouveaux procédés mis en place vont complètement transformer les environnements de production de nos principaux sites de fabrication. En outre, le plan d'investissement a permis de renforcer la compétitivité de nos activités à l'échelle mondiale tout en plaçant la Société en bonne position en vue d'une croissance et d'une rentabilité futures. »

M. Tancell ajoute : « Nous continuerons d'exploiter toutes les possibilités offertes par les technologies de procédés les plus évoluées, capables de réduire nos coûts et de produire des améliorations pour l'environnement et pour les communautés où nous sommes présents. »

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

