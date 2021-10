Une initiative classant 5N Plus parmi les plus importants

fournisseurs mondiaux de matériaux technologiques critiques

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file mondial de la production semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu les approbations nécessaires auprès des autorités réglementaires pour l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation (la « Transaction ») d'AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »). La Société prévoit conclure la Transaction au cours des prochaines semaines.

« L'acquisition d'AZUR est le fondement d'une transformation stratégique de notre entreprise vers les matériaux technologiques critiques », affirme Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « La technologie spatiale de fine pointe d'AZUR, de même que les compétences exceptionnelles de son personnel, contribueront à solidifier nos forces et notre position au premier rang dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et des substrats spécialisés, dans une conjoncture où ces technologies sont d'une importance primordiale. »

AZUR, une entreprise située à Heilbronn, en Allemagne, est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de cellules solaires multi-jonctions basées sur des composés semiconducteurs III-V. Chef de file depuis près de 60 ans dans la production de cellules solaires pour application spatiale grâce à la technologie épitaxiale, avec à son actif quelque 120 familles de brevets et une équipe d'employés hautement spécialisés, AZUR possède une feuille de route éloquente.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée du jumelage d'AZUR et de 5N Plus », a affirmé Jürgen Heizmann, le directeur général d'AZUR, qui se joindra au comité exécutif de 5N Plus une fois la Transaction conclue. « Entre nos deux entreprises règnent une relation de confiance solide et durable, et un respect mutuel, gages d'une intégration couronnée de succès qui aura pour effet de créer des retombées commerciales significatives au service de marchés critiques et en forte croissance. »

Se distinguant comme un chef de file mondial du développement et de la fabrication de composés semiconducteurs II-VI, 5N Plus connaît une expansion de sa chaîne de valeur, qui comprend maintenant l'élaboration et la fabrication d'une gamme de cristaux semiconducteurs et de substrats semiconducteurs spécialisés. L'intégration verticale d'AZUR au sein de 5N Plus forme une entreprise d'envergure mondiale dotée d'un écosystème sans précédent qui s'étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semiconducteurs spécialisés, allant de l'approvisionnement et de la transformation de matériaux critiques à la fabrication de substrats innovants par épitaxie.

Cet écosystème unique en son genre - le « trio technologique des semiconducteurs spécialisés » - se déploie sur trois installations situées au Canada, en Allemagne, et aux États-Unis. Ce trio technologique permet à 5N Plus d'offrir désormais des solutions concurrentielles sur mesure à un grand nombre d'industries essentielles. En effet, la Transaction devrait renforcer les activités commerciales actuelles de la Société dans les secteurs des énergies renouvelables, de la sécurité et de l'espace, tout en favorisant l'entrée de 5N Plus sur de nouveaux marchés, notamment dans les domaines de l'électronique haute puissance, de la mobilité électrique, des technologies de recharge sans fil et des technologies avancées de communication.

« L'arrivée d'AZUR dans la grande famille 5N Plus contribuera directement à l'essor de notre activité dans le secteur des matériaux électroniques », souligne Richard Perron, chef de la direction financière de 5N Plus. « AZUR est une entreprise établie fondée sur des activités d'exploitation durables et dont l'intégration présente un faible niveau de complexité. Son carnet de commandes bien rempli, appuyé par un bassin de compétences de premier ordre et une solide plateforme technologique, créera une nouvelle synergie d'exploitation plus étendue pour les deux entités tout en assurant une croissance future. »

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité. www.5nplus.com

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, qui peut être consultée sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

