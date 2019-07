5N Plus investit dans ses capacités et sa croissance à long terme

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou « la Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui le début de la mise en œuvre d'un plan d'investissement de plus de 10 millions de dollars ($ US). Cette somme sera investie dans de nouvelles technologies de procédés visant à augmenter et renforcer considérablement la capacité des actifs existants en plus d'offrir localement des avantages environnementaux notables. L'ensemble des investissements sera réparti sur certains sites en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. La mise en œuvre du plan devrait être terminée pour le troisième trimestre de 2020, cependant certains des investissements seront complétés avant cette date. La période de rentabilisation moyenne pour ce bloc d'investissement est d'environ trois ans.

Conformément au plan stratégique 5N21 de la Société (« 5N21 ») annoncé en 2016, la direction prévoyait des dépenses en immobilisation de 50 millions de dollars ($ US) sur une période de 5 ans et ce plan d'investissement est inclus dans ce montant. 5N21 a été conçu pour transformer la Société et améliorer considérablement sa rentabilité.

Paul Tancell, vice-président directeur, Matériaux écologiques, a déclaré : « Nous connaissons une forte demande pour un certain nombre de nos produits. Grâce à des investissements judicieux dans les technologies de procédés, nous améliorerons considérablement la productivité, tout en augmentant la cadence de production de nos actifs existants. »

Nicholas Audet, vice-président directeur, Matériaux électroniques, a ajouté : « Grâce à des investissements ciblés, nous renforcerons notre position de chef de file dans les matériaux de haute pureté. Nous nous assurerons ainsi d'un positionnement optimal pour saisir les occasions de croissance prévues sur les marchés de la sécurité, de l'aérospatiale, de la détection, de l'imagerie et des énergies renouvelables. Dès la mise en œuvre, nous augmenterons la capacité de production, améliorerons les rendements et réduirons davantage l'empreinte environnementale de nos activités. »

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2018 de 5N Plus daté du 26 février 2019, et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2019 et 2018, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

