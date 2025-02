Produits de 289,3 M$ pour l'exercice, soit une croissance de 19 %

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« T4 2024 ») et l'exercice (« E 2024 ») clos le 31 décembre 2024. Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« Nous avons connu un exercice remarquable en 2024, avec des résultats financiers et des résultats d'exploitation supérieurs. Notre BAIIA ajusté pour l'exercice a atteint un niveau record, enregistrant une croissance de 39 % par rapport à l'exercice précédent. De plus, nous avons élargi nos marges et maintenu un carnet de commandes bien rempli ainsi qu'un bilan solide. Nous avons également augmenté la capacité de plusieurs sites afin de répondre à la demande dans les secteurs stratégiques. Des travaux sont encore en cours pour augmenter de 30 % supplémentaires la capacité de production de cellules solaires d'AZUR en 2025, après une augmentation de 35 % au cours de l'exercice précédent. Dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, nous avons continué de tirer parti de notre position privilégiée à titre de premier fournisseur à l'extérieur de la Chine et de partenaire de confiance dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale. Le secteur Matériaux de haute performance a également contribué à la forte rentabilité grâce à une meilleure combinaison de produits et une exécution opérationnelle solide », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N+.

« Notre stratégie axée sur des matériaux de pointe à marge élevée et à plus forte valeur ajoutée ainsi que sur notre position en tant que fournisseur essentiel sans impact critique sur les coûts pour nos clients exerçant leurs activités dans des marchés en croissance continue de porter fruit. À cela s'ajoute le fait que nous sommes reconnus comme un partenaire fiable et un chef de file grâce à notre expertise unique et à nos capacités en fabrication. Forts d'un modèle d'affaires résilient et flexible, nous continuerons de nous appuyer sur notre position stratégique et nos avantages concurrentiels pour poursuivre 2025 sur la lancée de l'exercice 2024 et maintenir la croissance rentable de la Société », a conclu M. Jacques.

Faits saillants

Pour le quatrième trimestre de 2024, les produits ont augmenté de 9 % pour atteindre 70,9 M$, comparativement à 65,1 M$ pour le quatrième trimestre de 2023, en raison de la croissance solide dans le secteur Semiconducteurs spécialisés. Pour l'exercice 2024, les produits ont atteint 289,3 M$, par rapport à 242,4 M$ pour l'exercice 2023, soutenus par les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés.

Stimulé par la hausse des volumes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale et par les meilleurs prix par rapport à l'inflation, le BAIIA ajusté a augmenté de 38 % pour atteindre 12,5 M$ pour le quatrième trimestre de 2024, comparativement à 9,0 M$ pour le quatrième trimestre de 2023. Pour l'exercice 2024, le BAIIA ajusté s'est établi à 53,3 M$, soit une hausse de 39 % par rapport à 38,3 M$ pour l'exercice 2023.

Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée 1 a augmenté de 26 % pour atteindre 23,4 M$ pour le quatrième trimestre de 2024. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 33,0 % pour le quatrième trimestre de 2024, comparativement à 28,5 % pour le quatrième trimestre de 2023. La marge brute ajustée s'est chiffrée à 91,3 M$, ou 31,6 % des ventes, pour l'exercice 2024, par rapport à 70,2 M$, ou 29,0 % des ventes, pour l'exercice 2023.

a augmenté de 26 % pour atteindre 23,4 M$ pour le quatrième trimestre de 2024. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 33,0 % pour le quatrième trimestre de 2024, comparativement à 28,5 % pour le quatrième trimestre de 2023. La marge brute ajustée s'est chiffrée à 91,3 M$, ou 31,6 % des ventes, pour l'exercice 2024, par rapport à 70,2 M$, ou 29,0 % des ventes, pour l'exercice 2023. Pour le quatrième trimestre de 2024, le résultat net a été de 1,0 M$, comparativement à 2,3 M$ pour le quatrième trimestre de 2023. Pour l'exercice 2024, le résultat net a été de 14,7 M$, comparativement à 15,4 M$, pour l'exercice 2023.

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes a atteint 252,8 M$, ce qui représente 326 jours de produits annualisés, en hausse de 37 jours par rapport au trimestre précédent et de 34 jours par rapport à la fin de l'exercice précédent, en raison principalement du moment où a eu lieu la conclusion ou le renouvellement des contrats.

La dette nette1 au 31 décembre 2024 s'établissait à 100,1 M$, par rapport à 73,8 M$ au 31 décembre 2023, en raison de la hausse du fonds de roulement1 et des dépenses en immobilisations prévues pour le secteur Semiconducteurs spécialisés au cours de 2024. Le ratio dette nette/BAIIA1 de la Société s'établissait à 2,02x au 31 décembre 2024.

Perspectives du marché

Dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, 5N+ continue de tirer parti de sa position privilégiée à titre de premier fournisseur mondial de composés semiconducteurs de très grande pureté à l'extérieur de la Chine ainsi que de partenariats à long terme avec ses principaux clients. La croissance de la demande demeure la règle, particulièrement sur les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale. 5N+ est bien positionnée pour profiter d'occasions futures sur ces marchés à forte croissance.

La Société s'attend également à une croissance liée aux applications dans les secteurs de l'imagerie médicale et de la détection ainsi que dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la santé. Dans le secteur de l'imagerie médicale, le passage à la technologie Photon counting detector (« PCD ») devrait offrir une possibilité de croissance prometteuse à moyen terme.

Dans le secteur Matériaux de haute performance, la direction s'attend à une croissance provenant principalement des secteurs de la santé et des produits pharmaceutiques, qui génèrent une rentabilité élevée et des flux de trésorerie prévisibles. Nous prévoyons que la demande pour les produits chimiques à base de bismuth continue de progresser au rythme du PIB des marchés respectifs.

Grâce à l'accroissement de sa capacité de production et à sa flexibilité opérationnelle, 5N+ est en position favorable pour générer davantage de croissance interne à moyen terme, tout en recherchant activement des occasions de croissance externe.

D'après la demande anticipée à court terme et les ententes contractuelles conclues, surtout dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, la direction projette un BAIIA ajusté qui devrait osciller entre 55 M$ et 60 M$ pour l'exercice 2025, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à la fourchette précédente qui était de 50 M$ à 55 M$.

Avec le récent changement d'administration aux États-Unis, les perspectives économiques mondiales sont incertaines, tout particulièrement en ce qui a trait à la mise en place d'éventuelles mesures commerciales protectionnistes qui pourraient inciter les pays touchés à exercer des représailles. Dans ce contexte évolutif et étant donné les répercussions possibles de ces mesures, la Société a choisi de reporter la présentation de ses projections pour l'exercice 2026 jusqu'à ce qu'elle puisse évaluer plus précisément les impacts directs et indirects sur ses activités. La Société demeure déterminée à poursuivre ses objectifs à long terme et à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques.

En 2025, la Société entend continuer de s'appuyer sur sa position stratégique et ses avantages concurrentiels pour poursuivre sur la lancée de l'exercice 2024 et gérer les défis potentiels liés au contexte macroéconomique et géopolitique.

Conférence téléphonique

5N+ tiendra une conférence téléphonique le mercredi 26 février 2025, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 289-819-1299

: 289-819-1299 Numéro sans frais : 1-800-990-4777

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 71321

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 5 mars 2025. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code 71321.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment, que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses, et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025, qui peut être consulté sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)





2024 2023



$ $ Produits

289 281 242 371 Coût des ventes

211 413 184 833 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

34 026 29 410 Autres charges (produits), montant net

11 614 756



257 053 214 999 Résultat d'exploitation

32 228 27 372







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

8 210 8 262 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

959 572 Profits de change

(549) (136)



8 620 8 698 Résultat avant impôt sur le résultat

23 608 18 674 Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible

6 945 6 674 Différé

1 991 (3 399)



8 936 3 275 Résultat net

14 672 15 399







Résultat de base par action

0,17 0,17 Résultat dilué par action

0,16 0,17

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N+.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars américains)





31 décembre 2024 31 décembre 2023



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

22 142 34 706 Créances

42 172 33 437 Stocks

137 823 105 850 Impôt sur le résultat à recevoir

1 811 1 672 Actifs financiers dérivés

6 978 591 Autres actifs courants

6 469 5 707 Total de l'actif courant

217 395 181 963 Immobilisations corporelles

85 995 84 600 Actifs au titre de droits d'utilisation

28 583 29 290 Immobilisations incorporelles

22 929 29 304 Goodwill

10 665 11 825 Actifs d'impôt différé

7 358 8 261 Autres actifs

3 982 4 959 Total de l'actif non courant

159 512 168 239 Total de l'actif

376 907 350 202







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

42 116 37 024 Impôt sur le résultat à payer

5 207 4 535 Partie courante des produits différés

11 206 13 437 Partie courante des obligations locatives

1 952 1 811 Partie courante de la dette à long terme

- 25 000 Total du passif courant

60 481 81 807 Dette à long terme

122 203 83 500 Passifs d'impôt différé

5 737 5 284 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

12 624 13 393 Obligations locatives

27 450 28 328 Produits différés

8 688 5 629 Autres passifs

706 3 669 Total du passif non courant

177 408 139 803 Total du passif

237 889 221 610







Capitaux propres

139 018 128 592 Total du passif et des capitaux propres

376 907 350 202

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T4 2024 T4 2023 E 2024 E 2023

$ $ $ $ Résultat net 1 006 2 284 14 672 15 399 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres

charges d'intérêts 2 446 2 129 9 169 8 834 Charge (recouvrement) d'impôt 2 415 (734) 8 936 3 275 Amortissement 4 373 4 057 16 791 16 110 BAIIA 10 240 7 736 49 568 43 618

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) T4 2024 T4 2023 E 2024 E 2023

$ $ $ $ Produits 70 854 65 063 289 281 242 371 Charges d'exploitation (64 701) (61 023) (257 053) (214 999) Résultat d'exploitation 6 153 4 040 32 228 27 372 Charge de rémunération à base d'actions 309 414 906 1 432 (Profit) perte sur la sortie d'immobilisations corporelles - - (2 089) 1 051 Perte à la réévaluation d'un instrument financier 1 000 - 1 000 - (Reprise de dépréciation) dépréciation des actifs non courants (120) 64 2 706 672 Coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration 769 458 1 790 (8 314) Amortissement 4 373 4 057 16 791 16 110 BAIIA ajusté 12 484 9 033 53 332 38 323 Marge du BAIIA ajusté 17,6 % 13,9 % 18,4 % 15,8 %

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T4 2024 T4 2023 E 2024 E 2023

$ $ $ $ Total des produits 70 854 65 063 289 281 242 371 Coût des ventes (51 104) (49 677) (211 413) (184 833) Marge brute 19 750 15 386 77 868 57 538 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 643 3 189 13 445 12 656 Marge brute ajustée 23 393 18 575 91 313 70 194 Marge brute ajustée en pourcentage 33,0 % 28,5 % 31,6 % 29,0 %

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2023

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 122 203 108 500 Obligation locative, y compris la partie courante 29 402 30 139 Sous-total de la dette 151 605 138 639 Obligation locative, y compris la partie courante (29 402) (30 139) Total de la dette 122 203 108 500 Trésorerie (22 142) (34 706) Dette nette 100 061 73 794

Le fonds de roulement est une mesure des liquidités. Il correspond à la différence entre l'actif courant et le passif courant. Étant donné que la Société est actuellement endettée, elle se sert de cette mesure comme d'un indicateur de son efficience financière et elle s'efforce de le garder le plus bas possible.

Le ratio du fonds de roulement est obtenu en divisant l'actif courant par le passif courant.

Voici un rapprochement du fonds de roulement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2023

$ $ Stocks 137 823 105 850 Autres actifs courants, à l'exclusion des stocks 79 572 76 113 Actif courant 217 395 181 963 Passif courant (60 481) (81 807) Fonds de roulement 156 914 100 156 Ratio du fonds de roulement 3,59 2,22

