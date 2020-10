MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus »), un chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, et Metalpine GmbH (« Metalpine »), un leader technologique dans la production de poudres métalliques de qualité supérieure pour la fabrication additive (FA), basé à Graz, en Autriche, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu une entente stratégique visant à répondre conjointement à la demande croissante des marchés de la fabrication additive.

En vertu de cette entente, 5N Plus deviendra le distributeur en Amérique du Nord du portefeuille de poudres métalliques avancées de Metalpine, tout en continuant de desservir le marché global grâce à sa gamme de produits spécialisés en forte expansion. Le principal objectif de ce partenariat sera de développer les marchés liés aux applications de la FA, notamment dans les technologies de projection de liant, de moulage par injection de poudres métalliques, de fusion sur lit de poudre, de dépôt de matériau et fusion, et les technologies de pulvérisation à froid. Au début du mois, 5N Plus avait annoncé qu'elle faisait son entrée sur le marché de la FA avec l'objectif de devenir un fournisseur de poudres spécialisées de premier plan et qu'elle lançait une vaste gamme de produits de poudres métalliques de haute performance pour soutenir cette ambition. De plus, 5N Plus avait annoncé qu'elle comptait atteindre son objectif au moyen de mesures internes et externes (référence : communiqué émis par 5N Plus le 7 octobre 2020).

Au cours de la dernière décennie, l'industrie de la FA (communément appelée « impression en trois dimensions ») a connu un essor impressionnant, affichant un taux de croissance annuel supérieur à 20 %. Selon les estimations, le marché mondial des poudres métalliques spécialisées pour la FA devrait franchir le cap des 500 millions $ en 2020, avec un taux de croissance de 25% par année pour les cinq prochaines années. Au cœur de cette croissance phénoménale se trouve une importante proposition de valeur : la capacité accrue de l'industrie d'optimiser les processus, notamment par l'élaboration rentable de prototypes utilisant des méthodes favorisant la rapidité et la souplesse, par la mise au point de nouvelles formes et de composants innovants, et par la consolidation d'assemblages critiques en des composants uniques. Ces nouvelles façons de faire pourraient transformer radicalement les modèles de production et de fabrication à l'échelle globale.

L'entente entre 5N Plus et Metalpine permet aux deux entreprises de se positionner avantageusement pour tirer parti de ce marché en évolution. Par exemple, 5N Plus dispose d'un accès direct aux poudres métalliques de pointe de Metalpine, incluant celles qui sont basées sur des alliages de titane, de nickel, d'acier inoxydable, de cuivre et de métaux réfractaires. Pour ce qui est de Metalpine, l'entreprise autrichienne est en mesure d'augmenter son influence et ses ventes en Amérique du Nord, un territoire qui représente entre 35 % et 40 % du marché mondial des poudres métalliques pour la FA.

Nicholas Audet, Vice-président directeur, Matériaux électroniques de 5N Plus déclare : « 5N Plus a fait son entrée sur le marché des poudres métalliques spécialisées il y a déjà plusieurs années. Plus récemment, nous avons aussi réussi à nous tailler une place dans le marché très exigeant de la microélectronique, grâce à des technologies de poudre qui répondent aux besoins très particuliers de nos clients. Alors que nous continuons sur notre lancée dans le domaine de la microélectronique, nous gardons à l'œil le marché florissant des poudres métalliques pour la FA, où les matériaux doivent afficher des performances de qualité supérieure. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé dernièrement de nouveaux produits qui ciblent ce marché. »

M. Audet ajoute : « Par ailleurs, le portefeuille étendu de poudres métalliques de Metalpine, qui est fondé sur des technologies de production exclusives, complète le portefeuille de poudres de 5N Plus, tout en renforçant notre offre de manière significative. Dans les faits, ce partenariat nous permet de proposer la gamme de poudres hautement sphériques la plus étendue sur le marché. »

Gerald Poellmann, Directeur général de Metalpine souligne : « Metalpine s'engage à continuer de produire des poudres métalliques de qualité supérieure, particulièrement les poudres visant les marchés de la fabrication additive. Notre technologie exclusive et respectueuse de l'environnement nous permet d'offrir des poudres métalliques de qualité exceptionnelle affichant un haut niveau de sphéricité, un taux de porosité nul et très peu de satellites. De telles poudres conviennent parfaitement aux procédés technologiques exigeant une bonne fluidité, une densité élevée et des propriétés de niveau supérieur. Compte tenu de la complémentarité entre 5N Plus et Metalpine, notamment sur les plans du positionnement commercial et du portefeuille de produits, sans oublier le bilan de réussite de 5N Plus, je suis confiant que nous avons choisi le bon partenaire afin de répondre à la demande grandissante pour des poudres métalliques de haute qualité sur le marché nord-américain. »

M. Poellmann complète : « De plus, ce partenariat offrira un guichet unique à notre clientèle pour tous leurs besoins en matière de poudres métalliques, comprenant notamment des alliages de cuivre, des aciers inoxydables, des aciers haute température, des aciers d'outillage, des alliages à base de nickel et de titane, du molybdène, du tungstène et des métaux réfractaires. »

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

À propos de Metalpine GmbH

Metalpine est un fabricant de poudres métalliques de qualité supérieure ciblant les marchés dont les exigences de qualité sont très élevées. Son siège social et ses deux usines sont situés en Autriche. L'entreprise fait partie du groupe htm (hightech metal investment GmbH), actif sur le plan international au moyen de représentants en Allemagne, en Autriche, en France, au Bahreïn, aux États-Unis et au Japon. Dotée d'un vaste portefeuille de produits et très axée sur la recherche-développement, Metalpine se veut un guichet unique pour ses clients en matière de poudres métalliques et d'expertise-conseil en technologie. Metalpine souscrit à l'initiative des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en établissant notamment de nouveaux critères d'efficacité pour la fabrication de poudres métalliques, fondés sur une empreinte environnementale considérablement réduite grâce à une faible consommation d'énergie et de gaz inerte.



Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID-19, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise sans réduction importante de sa capacité de production ni de la demande pour ses produits, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus Inc., 514 856-0644

