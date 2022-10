5N Plus conclut une entente exclusive avec Sierra Space pour l'approvisionnement en cellules solaires révolutionnaires dans un marché spatial en pleine croissance

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, est ravie d'annoncer, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), avoir conclu un accord visant à prolonger de dix ans son entente exclusive de partenariat avec Sierra Space , une importante entreprise américaine à l'avant-garde de l'innovation et de la commercialisation dans le secteur spatial. La société AZUR, acquise par 5N Plus en 2021, est une entreprise de technologie de pointe reconnue et un fabricant de cellules solaires spatiales à haut rendement qui compte plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire dans le développement de composés semiconducteurs spécialisés destinés à l'industrie spatiale mondiale.

Aux termes de l'entente, AZUR produira un nouveau type de cellules solaires nommées MWT exclusivement pour Sierra Space, qui seront utilisées dans la production des panneaux solaires uniques et brevetés de Sierra Space. Cette technologie de cellules solaires, mise au point conjointement par les deux entreprises facilite l'automatisation de leur assemblage et devrait révolutionner les coûts d'assemblage, la résilience et la densité de puissance des panneaux solaires. Les cellules solaires MWT permettent une densité de puissance plus élevée, réduisant la taille des panneaux pour une puissance équivalente à celle d'une conception conventionnelle, et sont plus économiques lors de leur intégration à des satellites. L'automatisation permet à Sierra Space de produire des panneaux solaires en moins de la moitié des délais d'exécution requis pour des panneaux conventionnels. De plus, les configurations de panneaux peuvent être facilement modifiées pour des applications spécifiques et peuvent s'adapter à un large éventail de niveaux de puissance, allant de quelques watts à des mégawatts.

« Cet accord stratégique est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration entre AZUR et Sierra Space, et nous sommes plus que ravis d'établir une relation commerciale avec un joueur innovant de l'industrie spatiale. AZUR continue d'élargir sa clientèle mondiale en tant que partenaire de choix en matière de technologie de cellules solaires haut de gamme, renforçant ainsi la position de chef de file de 5N Plus comme partenaire de confiance pour la fourniture de composés semiconducteurs spécialisés, essentiels à la production d'énergie tant sur Terre que dans l'espace », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

Cette innovation intervient à un moment où la demande en énergie solaire pour les applications spatiales est en pleine croissance et risque d'excéder la capacité de production globale actuelle. Selon des études de marché indépendantes, le marché mondial de l'énergie spatiale devrait décupler d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, les cellules solaires représentant les perspectives de croissance les plus importantes.

« Les bénéfices de cette entente s'ajouteront aux résultats et aux revenus d'AZUR, qui devraient connaître une augmentation significative au fil du temps, à mesure que nous augmenterons mutuellement nos capacités à répondre à la demande croissante de ce secteur essentiel. Cela s'inscrit dans notre stratégie à long terme, qui consiste à mettre l'accent sur les marchés à valeur ajoutée présentant d'excellentes occasions de tirer parti de notre expertise et d'élargir nos marchés potentiels totaux », a ajouté M. Jacques.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 5N Plus daté du 22 février 2022 et du rapport de gestion du deuxième trimestre daté du 2 août 2022, ainsi qu'à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Renseignements: Personne-ressource: Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus Inc., 514 856-0644, [email protected]