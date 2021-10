Un programme de développement conjoint pluriannuel permet l'accomplissement d'une technologie disruptive pour l'imagerie médicale à base de rayons X

Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente à long terme avec Samsung Electronics Co. (« Samsung ») pour la fourniture de substrats spécialisés basés sur des matériaux semiconducteurs II-VI, entrant dans la fabrication des dispositifs de détection au sein des appareils d'imagerie médicale de prochaine génération. Ces dispositifs, basés sur la technologie PCD (pour Photon Counting Detector soit la détection à comptage de photons), seront utilisés dans les appareils de tomodensitométrie (TDM) de NeuroLogica Corp., une filiale de Samsung située à Danvers, au Massachusetts.

Un facteur déterminant pour la technologie PCD

Le marché mondial des appareils d'imagerie médicale par tomodensitométrie s'élève à environ cinq milliards de dollars. Les composants formant le détecteur représentent environ cinq à dix pour cent des coûts d'un dispositif. Par ailleurs, plus de 95 % des appareils de détection par TDM fabriqués aujourd'hui n'utilisent pas encore la technologie PCD. Or, la demande accrue pour des diagnostics améliorés, une réduction des doses de rayons X et une optimisation des coûts font que ce marché est propice à l'innovation. Au cours des dernières années, des avancées technologiques ont mené à des systèmes d'imagerie avec détection à comptage de photons offrant une qualité d'image supérieure à celle des technologies courantes en plus de réduire les niveaux d'exposition aux radiations.

L'innovation collaborative au service d'une technologie avant-gardiste

Depuis quelques années, 5N Plus a mis au point des substrats spécialisés servant à la fabrication de détecteurs à haut rendement qui sont indispensables dans les marchés médicaux et de la sécurité. Ces efforts ont donné lieu à une gamme de substrats semiconducteurs favorisant des performances inégalées dans les appareils d'imagerie TDM à comptage de photons et dans diverses utilisations de pointe dans le marché de la sécurité. En collaborant étroitement avec Samsung et NeuroLogica, 5N Plus a procédé à l'optimisation de substrats spécialisés de façon à mieux remplir les exigences des appareils TDM à comptage de photons. Le succès de cette collaboration a amené les deux parties à s'engager dans une relation d'approvisionnement à long terme.

« Nous sommes très heureux du résultat de cette initiative et nous croyons que 5N Plus est en bonne position pour devenir le premier fournisseur mondial en matière de substrats spécialisés pour le traitement d'images tomodensitométriques à comptage de photons », affirme Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « Nous tenons d'ailleurs à remercier Samsung et NeuroLogica pour avoir entretenu un milieu collaboratif qui non seulement encourage l'innovation mais contribue à sa mise en œuvre rapide. »

Expansion de la chaîne de valeur et du portefeuille de produits semiconducteurs spécialisés

5N Plus continue d'élargir sa chaîne de valeur visant les matériaux semiconducteurs spécialisés. Affichant plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de composés semiconducteurs II-VI de haute pureté, la Société est à juste titre le premier fournisseur mondial de ces produits. Au fil des ans, 5N Plus a étendu sa chaîne de valeur grâce à son installation de St. George, en Utah, qui mise sur de tels composés pour élaborer des substrats spécialisés. Ces efforts ont conduit à une offre de substrats spécialisés qui permet la fabrication d'appareils aux performances inégalées, servant notamment à des solutions d'imagerie à comptage de photons, à l'imagerie infrarouge et à d'autres utilisations dans le secteur de la sécurité.

Récemment, 5N Plus a annoncé un investissement de 8,5 M$ dans ses installations de Montréal visant à élargir le développement et la fabrication de matériaux critiques et stratégiques, notamment ceux à base de tellure, servant à la production de composés semiconducteurs II-VI et de poudres spécialisées. L'initiative a obtenu un soutien financier de la part d'agences gouvernementales à hauteur d'environ un tiers de l'investissement.

Alignement stratégique avec le projet d'acquisition d'AZUR

Alors que la Société a renforcé sa chaîne de valeur liée aux semiconducteurs II-VI par le biais de mesures internes, l'expansion de sa chaîne de valeur liée aux semiconducteurs III-V a requis l'utilisation d'initiatives de croissance organique et d'investissements stratégiques. La Société est dans la dernière étape du processus d'approbation réglementaire pour acquérir AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »). Cette acquisition devrait être transformationnelle pour 5N Plus.

Grâce à la présence commerciale établie d'AZUR dans le secteur des matériaux semiconducteurs III-V et des activités complémentaires de 5N Plus dans ce même créneau, cette acquisition devrait étendre la chaîne de valeur combinée des deux entreprises et servir de tremplin important pour leur croissance. De plus, les synergies qui se dégageront de ce jumelage augmenteront l'importance du marché total exploitable de la Société bien au-delà de l'industrie spatiale, et favoriseront la conquête de nouveaux marchés en lien avec l'efficacité énergétique, l'électrification, les communications de pointe et la recharge sans fil.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Les valeurs fondamentales de la Société sont l'intégrité, l'engagement et l'orientation client, ainsi que le développement durable, l'amélioration continue et la santé et sécurité. www.5nplus.com/fr.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, disponible sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 (514) 856-0644

