Une transaction plaçant la Société en position unique pour fournir des matériaux semiconducteurs critiques

Tous les montants sont exprimés en euros

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir acquis toutes les actions émises et en circulation (la « Transaction ») d'AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »).

« L'acquisition d'AZUR est le pivot d'une transformation stratégique de notre entreprise vers les matériaux technologiques critiques et nous sommes ravis du dénouement de cette opération d'importance », affirme Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « La mise en commun de nos talents et la mise en valeur de la technologie spatiale de fine pointe d'AZUR constituent des forces clés qui favoriseront notre entrée sur de plus grands marchés dans le secteur des substrats spécialisés. »

Compte tenu de l'importance d'AZUR sur le plan stratégique et de ses technologies avancées, les autorités de réglementation concernées ont mené un examen rigoureux qui leur a permis de déterminer que 5N Plus était un acquéreur approprié. L'acquisition d'AZUR constitue la pierre angulaire de la transition de 5N Plus vers des matériaux avancés fondés sur une technologie à la fine pointe. Cette étape majeure permettra à la Société d'élargir son portefeuille de produits dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et d'occuper une position unique pour saisir les possibilités de croissance liées aux différents secteurs critiques qui dépendent des composés semiconducteurs.

AZUR, une entreprise située à Heilbronn, en Allemagne, est le chef de file mondial du développement et de la fabrication de cellules solaires multi-jonctions basées sur des composés semiconducteurs III-V. AZUR possède une feuille de route éloquente avec à son actif quelque 120 familles de brevets. L'intégration d'AZUR dans le giron 5N Plus forme une entreprise d'envergure mondiale dotée d'un bassin de compétences de premier ordre couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux technologiques, capable de rivaliser avec ses concurrents internationaux, de stimuler l'innovation et de pénétrer des marchés importants offrant un fort potentiel de croissance.

Détails de la transaction et argumentaire

5N Plus a acquis toutes les actions émises et en circulation d'AZUR pour un prix d'achat total de 74,6 millions d'euros, sous réserve d'ajustements après clôture, en échange de 6,5 millions d'actions de 5N Plus, qui seront émises par la Société et qui représentent environ 13,1 millions d'euros, selon le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions au cours des sept jours précédant la clôture, et d'un paiement en espèces de 37,7 millions d'euros. De plus, 5N Plus financera un fonds de roulement de 23,8 millions d'euros. La tranche en espèces de la Transaction ainsi que le fonds de roulement doivent être financés au moyen des liquidités de la Société et d'une facilité de crédit de premier rang.



Acquisition d'un chef de file mondial doté de solides avantages :

un personnel hautement qualifié et expérimenté;

un impressionnant portefeuille de propriété intellectuelle réunissant quelque 120 familles de brevets;

un chiffre d'affaires additionnel dépassant les 50 millions d'euros;

un portefeuille commercial bien établi générant un BAIIA[1] variant entre 5 et 7 millions annuellement;

un carnet de commandes bien rempli 1 ;

; un soutien financier considérable de la part de plusieurs agences, confirmant l'importance stratégique de l'entreprise.

Jumelage 5N Plus - AZUR formant un écosystème unique en son genre caractérisé par :

une gamme de composés semiconducteurs entièrement intégrée (famille de matériaux IV, III-VI et II-VI) allant de l'approvisionnement de matériaux critiques à la fabrication de substrats innovants par épitaxie;

un accès à de nouveaux secteurs offrant un marché exploitable élargi, notamment dans les domaines de l'électronique haute puissance, de la mobilité électrique, des technologies de recharge sans fil et des technologies avancées de communication;

une gestion en boucle fermée de matériaux critiques comprenant plusieurs sous-produits issus de ses propres procédés internes et de ceux de ses clients, contribuant à la durabilité et à la compétitivité de son modèle d'affaires;

la réalisation de synergies mesurables, permettant de profiter davantage des marchés de l'espace et de la sécurité.

Entreprise intégrée plus diversifiée qu'auparavant et dotée d'un mixte de produits amélioré, contribuant à :

l'atteinte de l'objectif stratégique de 5N Plus d'élargir son marché exploitable;

une diminution de sa dépendance à l'égard d'un client en particulier;

une exposition au risque moins importante liée au prix des métaux;

une confirmation de sa volonté de favoriser les fusions-acquisitions dans le secteur des semiconducteurs spécialisés;

sa présence marquée dans l'univers des matériaux critiques et son importance stratégique auprès de diverses organisations et agences gouvernementales.

Renforcement de la capacité financière de l'entreprise d'accélérer la croissance, notamment par :

une accrétion tangible;

une augmentation du BAIIA[1] ajusté;

un accès au marché européen et aux milieux de l'investissement européen;

une souplesse financière accrue.

