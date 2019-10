5N Plus annoncera ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2019 le 5 novembre 2019

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) annoncera ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2019, le 5 novembre 2019 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique aura lieu le 6 novembre 2019 à 8 h (HNE) pour discuter des résultats.

Pour participer à la conférence sans frais, composer le 1‐888‐231‐8191, ou composer le 514‐807‐9895 pour la région de Montréal ou le 647‐427‐7450 pour la région de Toronto. Le numéro de la conférence est le 7359037.

Pour accéder à la webdiffusion, veuillez visiter la section « Centre de l'investisseur » du site web de 5N Plus à l'adresse www.5nplus.com. Une préinscription sera possible.

Veuillez noter qu'une présentation complémentaire à la conférence pourra être téléchargée à partir du site Web de 5N Plus, et que l'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 514‐807‐9274 ou 1‐855‐859‐2056 jusqu'au 13 novembre 2019.

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal, Québec, Canada et la Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

