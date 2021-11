MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (la « Société » ou « 5N Plus »), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que M. Arjang Roshan quittera ses fonctions à titre de président et chef de la direction de la Société à compter du 1er décembre 2021. M. Roshan continuera d'agir à titre de conseiller stratégique pour le conseil d'administration de la Société, le président et chef de la direction par intérim et la Société jusqu'à ce qu'un président et chef de la direction permanent soit nommé, ce qui devrait normalement avoir lieu au plus tard à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 de la Société.

« M. Roshan a été avec nous pendant six ans, au cours desquelles il a mis en œuvre une stratégie et un plan d'affaires qui ont permis la réorganisation des affaires de la Société, la stabilisation du BAIIA1 de la Société et la solidification de notre bilan, ainsi que le recentrage de nos activités sur les marchés à valeur ajoutée, comme en témoigne plus récemment notre acquisition d'Azur Space », a déclaré M. Luc Bertrand, président du conseil d'administration de la Société. « Nous tenons à remercier sincèrement M. Roshan pour sa contribution et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses prochains projets », a-t-il ajouté.

« Je suis fier de ce que nos équipes ont accompli non seulement en faisant de 5N Plus un chef de file dans ses marchés principaux, mais aussi en mettant en place des plateformes de croissance sur les marchés essentiels de l'imagerie médicale et infrarouge, de la santé, des produits pharmaceutiques et de l'énergie propre. Je suis convaincu que la récente acquisition d'Azur Space permettra à 5N Plus de se placer en position privilégiée dans le marché de l'aérospatiale et dans les autres marchés essentiels », a déclaré M. Arjang Roshan. « J'ai passé les 16 dernières années de ma carrière à l'étranger et, au cours des six dernières années, j'ai souvent travaillé loin de chez moi et de ma famille aux États-Unis. Après discussion avec le conseil d'administration, nous avons convenu qu'un nouveau président et chef de la direction devrait diriger la Société pour le prochain chapitre de son histoire. Dans l'intervalle, je maintiens pleinement mon engagement envers 5N Plus afin d'assurer une transition harmonieuse. Je tiens à remercier tous les employés de 5N Plus, ce fut un véritable honneur de travailler avec vous. »

« Le conseil d'administration est heureux d'annoncer que M. Gervais Jacques a été nommé président et chef de la direction par intérim, avec prise d'effet le 1er décembre 2021. M. Jacques est un dirigeant d'entreprise chevronné très respecté dans le milieu des affaires et compte plusieurs décennies d'expérience de leadership dans la gestion d'entreprises mondiales », a également déclaré M. Bertrand. « Pendant la période de transition, le conseil d'administration, le président et chef de la direction par intérim et les hauts dirigeants de la Société, avec le soutien de M. Roshan, continueront de travailler à l'intégration ordonnée d'Azur Space. Nous maintenons par ailleurs pleinement notre engagement envers notre stratégie et notre plan d'affaires ».

À propos de M. Gervais Jacques, président et chef de la direction par intérim

M. Jacques possède des connaissances approfondies des activités de la Société et de son industrie et est un dirigeant d'entreprise chevronné comptant plus de 30 années d'expérience dans le secteur des métaux. M. Jacques est notamment l'ancien directeur général (et auparavant chef des affaires commerciales) de Rio Tinto Aluminium, chef de file mondial de l'aluminium, où il dirigeait plus de 6 000 employés dans cinq pays.

M. Jacques a également été président du conseil du International Aluminium Institute, le seul Canadien jamais nommé à ce poste, et de l'Association de l'aluminium du Canada. Il est actuellement président du conseil de Nemaska Lithium et d'Airex Énergie, et membre du conseil d'Alliance Magnésium.

M. Jacques est titulaire d'un diplôme en génie chimique de l'Université Laval et a suivi avec succès un programme de leadership et de développement de stratégie à la London Business School (Angleterre) en 2012. M. Jacques et sa famille résident dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, Canada.

______________________

1 Se reporter à « Mesures non conformes aux IFRS »

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité. www.5nplus.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net (la perte nette) avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS, utilisée par la Société, peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

SOURCE 5N Plus inc.

Renseignements: Pour communiquer avec nous : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 514 856-0644, [email protected]

Liens connexes

www.5nplus.com