5e édition du budget participatif de la Ville de Matane : La participation est toujours au rendez-vous!

Premier gagnant : un site prisé qui sera mis en valeur Le secteur du Barachois de Matane, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et à l'embouchure de la rivière Matane, est un site d'une beauté exceptionnelle fréquenté tant par la population locale que par les visiteurs. À proximité de la marina de Matane et d'un site d'hébergement, le bâtiment du Barachois, utilisé à titre de salle de spectacles estivale et pour différents événements festifs et rassembleurs, pourra bénéficier d'une terrasse revampée grâce à de multiples ajouts confortables.

Second gagnant : un ajout idéal pour les familles

L'aire de jeux pour tout-petits, imaginée par une citoyenne du secteur Saint-Luc, permettra aux nombreuses familles de ce secteur de se réunir dans un espace vert aménagé et pensé pour accueillir tant les enfants de 0 à 5 ans que leurs parents et grands-parents. Notons que ce secteur de la municipalité ne proposait aucun parc aménagé jusqu'à présent, hormis la patinoire.

Une communauté toujours plus participative!

La population et les organismes sont toujours aussi créatifs et impliqués dans la démarche. En effet, pour cette 5e édition, 11 projets ont été proposés au vote! La période de vote a eu lieu du 3 au 20 septembre 2020 et 1081 participations valides ont été enregistrées. Parmi ces participations, 555 personnes avaient participé à une édition précédente.

« Pour une municipalité d'environ 14 000 personnes, le taux de participation est très élevé et l'engouement ne diminue pas. Le budget participatif nous permet d'être à l'écoute des besoins des citoyens et des citoyennes et de connaître leurs préférences, ce qui influence même parfois d'autres projets en cours ou en réflexion » explique la conseillère Annie Veillette, membre du comité de pilotage. En effet, la participation citoyenne est le cœur de ce projet et permet à la population de s'impliquer pour faire en sorte que la ville leur ressemble.

Matane innove dans son processus grâce à une clinique de développement de projets virtuelle

Grande nouveauté cette année, pour s'adapter au contexte de la COVID-19, en remplacement de la clinique de développement de projets, qui est habituellement réalisée sous forme de remue-méninges collectif, la Ville de Matane a proposé une Clinique virtuelle de développement de projets, dans laquelle les citoyens pouvaient facilement proposer des idées et commenter les idées de leurs concitoyens. Plusieurs idées ont été partagées et discutées sur ce forum nouveau genre et la plupart d'entre elles ont résulté en des projets déposés au vote, grâce à l'accompagnement du comité de pilotage.

Le budget participatif de la Ville de Matane : un engagement soutenu depuis 5 ans pour favoriser la participation citoyenne!

Complément d'information : résultats du vote

Voici le nombre de votes et le pointage reçu pour chaque projet.

Projets Votes Points 1. Terrasse de rêve au Barachois, Corporation de gestion récréotouristique de Matane 595 votes 1835 points 2. Aire de jeux pour tout-petits (Saint-Luc), Suzanne Gauthier 371 votes 1411 points 3. Piscine extérieure au camping de la rivière Matane, Corporation de gestion récréotouristique de Matane 393 votes 1329 points 4. Jardin-école pour l'autonomie alimentaire, Charles et Matilde Lévesque 392 votes 1180 points 5. Tour d'observation sur le site du Barachois, Keith Logan 398 votes 1048 points 6. Fontaines illuminées à la place des Rochelais, Lise Whittom et Mario Hamilton 268 votes 874 points 7. Illumination du centre-ville phase 2, Comité centre-ville de Matane 293 votes 739 points 8. Auditorium des passeurs, Michel St-Pierre 245 votes 555 points 9. Tennis au mur, Monique DeBlois 149 votes 377 points 10. Toiture sur la piste de danse des îles, Michel Savard 76 votes 194 points 11. Agrandissement de la piste de danse au parc des Îles, Michel Savard 63 votes 187 points



*NOTE : chaque citoyen(ne) pouvait voter pour ses 3 projets favoris, par ordre de préférence (1er choix, 2e choix, 3e choix). Le premier choix obtenait davantage de points.

Pour en savoir davantage à propos des projets déposés cette année :

www.budgetparticipatifmatane.com/votes





Pour découvrir toute l'aventure du budget participatif de la Ville de Matane : www.budgetparticipatifmatane.com/aventure

SOURCE Ville de Matane

Renseignements: Source : Comité de pilotage du budget participatif, Ville de Matane, 418 562-2333 ; Information : Anne Dionne, directrice des communications, Ville de Matane, 418 562-2333