5è anniversaire de la Déclaration de souveraineté Atikamekw - Le CNA souligne les avancées des Atikamekw dans leur affirmation et leur autonomie

NITASKINAN, QC, le 8 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) célèbre aujourd'hui le cinquième anniversaire de la Déclaration de souveraineté Atikamekw et souligne à cette occasion l'importance des mécanismes d'affirmation pour ouvrir les voies de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. « Il reste du chemin avant que nos revendications trouvent les réponses à une pleine reconnaissance de mon peuple, mais la Déclaration de souveraineté a encouragé de réelles avancées et a guidé notre action politique en faisant systématiquement valoir le plein respect de nos droits inhérents », a mentionné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Depuis 2014, le CNA a entériné une entente historique pour la protection de l'enfance et de la jeunesse et a démontré les pertinences du système juridique Atikamekw. Le CNA constate aussi que les gouvernements se tournent davantage vers leur obligation de consultation lorsque leur action est préjudiciable sur les droits Atikamekw et croit également que, dans la foulée de ces avancées, la Déclaration de souveraineté a soutenu la mobilisation des Atikamekw pour décider leur avenir.

« Witamowikok aka wiskat e ki otci pakitinamokw kitaskino, nama wiskat ki otci atawanano, nama wiskat ki otci mecko tonenano, nama kaie wiskat ki otci pitoc irakonenano kitaskino. »

Lorsqu'en 1994, César Newashish rappelait que « nous n'avons jamais cédé notre territoire, que nous ne l'avons jamais vendu, que nous ne l'avons jamais échangé, de même que nous n'avons jamais statué autrement en ce qui concerne notre territoire », il voulait aussi dire que respecter l'intégrité du territoire ancestral Atikamekw est un impératif parce que l'identité et l'existence Atikamekw en sont indissociables. Énoncée le 8 septembre 2014, la Déclaration de souveraineté marque ainsi autant l'héritage et la résilience du peuple Atikamekw que sa détermination à protéger le caractère indéniable de sa présence et de ses droits sur son territoire.

« En cette journée particulière, j'invite les gouvernements à aborder une relation de nation à nation en faisant de la conciliation avec nos droits inhérents la voie d'une exemplarité en matière de développement durable. Que ce soit sur le plan de la protection environnementale ou de la diversité culturelle, il est de plus en plus évident que la justesse et la hauteur de cette conciliation portent tous les attributs d'une protection et d'une richesse mutuelles », a ajouté M. Awashish.

Le Conseil de la Nation Atikamekw organise aujourd'hui au Centre Sakihikan, à La Tuque, un rassemblement autour des activités traditionnelles et de la langue Atikamekw. La journée se clôturera à 16h30 avec le discours de Constant Awashish.

Lire la Déclaration de souveraineté Atikamekw Nehirowisiw :

http://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr//uploads/publication/IMG_6175.JPG

Voir la carte du Nitaskinan :

http://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr//uploads/publication/615_43_ecdf_09201801.pdf

