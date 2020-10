59e Congrès de la construction et de la rénovation de l'APCHQ - Lancement de BizBiz Construction

MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et BizBiz Global inc. sont fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement conjoint de bizbizconstruction.com, une plateforme de partage, de vente et de location en ligne faite sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises qui évoluent dans le domaine de la construction et de la rénovation.

« BizBiz Construction est née d'un partenariat d'affaire entre l'APCHQ et BizBiz Global inc. afin de créer et de commercialiser la plus grande plateforme de partage d'inventaires, d'espaces, d'équipements et de résidus de matériaux dédiée aux entrepreneurs en construction et en rénovation. L'union de nos deux entreprises va permettre de dynamiser davantage notre industrie via l'intégration d'une nouvelle technologie qui privilégie le développement de l'économie circulaire », souligne François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

« L'idée de BizBiz Share, notre première plateforme de partage dédiée aux manufacturiers, est née sur un chantier de construction il y a plus de cinq ans. Nous sommes donc très enthousiastes d'innover dans le secteur de la construction en créant BizBiz Construction, un gain de productivité pour les entreprises québécoises », ajoute Elliot Daigneault, chef de la direction chez BizBiz Global inc.

L'économie de partage au cœur du projet

Le paysage économique actuel se caractérise de plus en plus par le développement d'une économie de partage, et ce, quel que soit le secteur. Le fait de maximiser l'utilisation des équipements, les espaces ou les inventaires qui sont sous-utilisés représente pour les entreprises du secteur de la construction une occasion unique de collaborer et d'optimiser leurs opérations.

« BizBiz Construction propose, à travers le partage des ressources, des solutions à de nombreux problèmes rencontrés lors d'un projet de construction. Il s'agit également d'une réelle opportunité pour les entreprises d'optimiser leurs revenus en louant, vendant ou achetant des ressources ou des inventaires », concluent d'une même voix François Bernier et Elliot Daigneault.

Dans un premier temps, BizBiz Construction déploiera sa plateforme de partage au Québec, puis ailleurs au Canada. De plus, les 18 000 membres de l'APCHQ pourront se prévaloir en exclusivité des services offerts par BizBiz Construction avant que la plateforme soit disponible au reste du marché.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel. À propos de BizBiz Global inc.

BizBiz Global inc. est une entreprise technologique qui se spécialise dans la création et la commercialisation de « marketplaces » de ressources pour les entreprises. L'innovation, c'est notre marque de commerce. Notre première plateforme de partage dédiée aux manufacturiers, du nom de BizBizShare.com, a émergé d'un problème courant sur un chantier. Suite au bris d'une machine, pourquoi ne pas emprunter celle de l'entreprise voisine? Et si le partage des ressources permettait aux entreprises d'être plus productives? Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 2 000 entreprises utilisatrices. BizBiz Global inc., c'est maintenant 20 personnes, bien décidées à changer les choses. Notre équipe, située à Montréal, a développé une technologie unique permettant de combler les besoins des unes, grâce à ce que possèdent d'autres entreprises. Forts de cette expertise, nous avons maintenant la capacité d'offrir des marketplaces adaptés à divers marchés, tel que le secteur de la construction.

