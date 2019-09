59 organismes se mobilisent pour dire NON à l'échec scolaire

1re édition de la Journée du Refus de l'Échec Scolaire

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Inquiet d'un taux de décrochage frôlant les 20 %, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) lance aujourd'hui la première édition de la Journée du Refus de l'Échec Scolaire. Dans le cadre de cette journée, le ROCLD, qui porte la voix de 59 organismes communautaires qui travaillent auprès des jeunes en lutte au décrochage, souhaite dénoncer un système scolaire défaillant et inégalitaire en plus de mettre en lumière un fait alarmant : de trop nombreux jeunes ne termineront pas leur scolarité et abandonneront l'école de façon précoce.

La Journée du Refus de l'Échec Scolaire rappelle que le décrochage scolaire freine le plein épanouissement de notre société et compromet l'avenir d'un jeune sur cinq. Alors que la pression de performer et de persévérer dans un parcours souvent semé d'embûches repose sur les jeunes et leur entourage, le décrochage scolaire est un problème systémique et de société, dont il importe d'en dénoncer les causes profondes.

« Il est inacceptable que notre système d'éducation se conforte avec un taux si élevé de jeunes en difficultés et en situation de décrochage. Aujourd'hui, nous sonnons l'alarme et rappelons à tous, citoyens et membres du gouvernement, que le décrochage scolaire est un problème de société et non individuel. Il est impératif de remettre en question notre système d'éducation », a mentionné Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD.

Un système défaillant et inégalitaire

D'une part, la situation socioéconomique précaire de nombreuses familles au Québec constitue l'une des causes déterminantes pouvant mener à un retrait du système scolaire. Que ce soit en raison du niveau de défavorisation matérielle et sociale, du contexte familial et environnemental ou encore de la prépondérance de certains comportements à risque, les conditions de vie difficiles dans lesquelles des milliers de jeunes évoluent représentent des facteurs de risque importants du décrochage scolaire.

D'autre part, la reproduction des stéréotypes de genre au sein de notre système scolaire constitue un obstacle à la réussite éducative de tous les jeunes et à l'égalité. Soulignons que les préjugés perceptuels quant aux rôles sociaux influencent également les solutions promues au sein de certaines écoles pour lutter contre le décrochage en s'attardant vers des mesures ciblant les garçons (classes non mixtes, activités sportives, scientifiques et club de lecture pour les garçons). Les mesures ciblées vers la réussite des garçons cristallisent les stéréotypes et occultent complètement le décrochage des filles, alors que la sous-scolarisation des filles contribue plus largement à la spirale du décrochage scolaire.

Finalement, l'accroissement majeur du nombre de jeunes aux prises avec toutes sortes de difficultés, l'augmentation alarmante du taux de diagnostics et de l'usage de médicaments pour arriver à réussir à l'école démontrent qu'il est plus que temps que l'on se questionne sur les visées de notre système d'éducation et que l'on s'attarde sur ses inégalités.

« Il y a quelques semaines, des milliers de jeunes sont retournés sur les bancs d'école, d'autres pas. N'oublions pas la souffrance de ceux qui ont déserté leur pupitre, trop souvent ignorés et abandonnés par le système. En ce 25 septembre, écoutons notre jeunesse et mobilisons-nous pour dire NON à l'échec scolaire », a souligné Mme Marsolais.

Cette première édition de la Journée du Refus de l'Échec Scolaire marque une première année de collaboration entre le ROCLD et l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), qui en est à l'organisation de la 12e édition en France.

Pour joindre votre voix au mouvement et dire NON à l'échec scolaire, réagissez sur vos plateformes sociales en utilisant les mots-clics #JRES #Saistuque.

Pour plus d'information : https://refus-echec-scolaire.ca/

À propos du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD)

Fondé en 1996 par un groupe d'organismes communautaires désirant mener une lutte collective contre le décrochage scolaire, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage compte 59 organismes répartis dans onze régions du Québec. Accompagnant et soutenant plus de 8 000 jeunes en difficulté chaque année, le ROCLD a pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes communautaires qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d'assurer leur représentation en tant qu'interlocuteur privilégié auprès des diverses instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.

