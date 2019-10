58e Congrès de la construction et de la rénovation - L'APCHQ : une association au cœur des enjeux de l'industrie

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a tenu son 58e Congrès de la construction et de la rénovation les 18 et 19 octobre derniers à Québec sous le thème « Prenez part à l'évolution ». Ce sont plus de 625 intervenants du secteur de l'habitation et de la construction qui étaient réunis pour l'occasion. Soulignons notamment la présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Les participants du Congrès ont pu bénéficier de l'expertise de nombreux conférenciers lors d'ateliers, de formations et d'échanges portant sur les principaux enjeux de l'industrie.

« Le 58e Congrès a démontré que les membres de l'APCHQ sont tous et toutes des pionniers et pionnières en matière de relève, de développement et d'expertise et que tous ensemble, nous prenons part à l'évolution de notre industrie. Une industrie qui tourne à plein régime, avec des taux d'intérêt qui demeurent bas et stables, sans oublier le climat économique et la confiance des ménages qui se portent extrêmement bien. L'APCHQ est active et présente sur tous les fronts pour faire valoir les priorités de ses membres et continuer à occuper une place de leader au sein de la société québécoise », a commenté Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

Certifié APCHQ : remise des Prix Distinction

Il y a tout juste un an, l'APCHQ dévoilait le programme Certifié APCHQ, la référence en matière de rénovation résidentielle. Ce programme s'adresse à tous les entrepreneurs voulant se distinguer par leur souci de formation continue et leur désir de promouvoir leurs compétences professionnelles ainsi que la qualité de leur service à la clientèle. Ainsi, lors du cocktail Certifié APCHQ du vendredi 18 octobre dernier, ce sont plus de 30 prix qui ont été remis aux entrepreneurs pour reconnaître leurs compétences, leur expertise et la qualité de leur service à la clientèle.

L'APCHQ présente son conseil d'administration 2019-2020

À l'occasion de son assemblée générale annuelle, tenue lors du 58e Congrès annuel, l'APCHQ a procédé à l'élection de son conseil d'administration. L'Association est fière d'annoncer que Gaëtan Beaudoin a été élu à titre de président de l'APCHQ pour l'année 2019-2020. L'entreprise de monsieur Beaudoin, Industries Cama, œuvre principalement dans la région de l'Outaouais.

Les membres présents à l'assemblée générale annuelle du 19 octobre dernier ont aussi procédé à l'élection de quatre nouveaux administrateurs qui siégeront au sein du conseil d'administration 2019-2020. Se joindront au conseil d'administration Virginie Côté de la région du Montréal métropolitain, Mathieu Courtois de la région Bois-Francs‒Centre-du-Québec, Gilles Matteau de la région Mauricie-Lanaudière et Jonathan Morin de la région Saguenay‒Lac-Saint-Jean.

« Nous tenons à remercier chaleureusement les administrateurs qui terminent leur mandat cette année. Leur professionnalisme et leur implication assidue ont contribué sans contredit contribué au rayonnement de notre association. Enfin, nous soulignons l'enthousiasme des administrateurs présents pour construire une association toujours plus incontournable », conclut M. Bélanger.

Pour consulter la liste complète des administrateurs.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, emilie.hermitte@apchq.com

Related Links

www.apchq.com