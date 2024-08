MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Les Québécois ont décroché une foule de lots à la loterie depuis le début de l'année 2024. En effet, Loto-Québec a remis 72 lots de 1 000 000 $ ou plus à travers le Québec. Ces lots ont permis à 58 personnes de devenir millionnaires!

« Loto-Québec a remis plus de 1,6 milliard de dollars aux gagnants à la loterie en 2023. La chance s'est poursuivie jusqu'à présent en 2024 : déjà 72 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été gagnés à travers le Québec. Cela a fait beaucoup de familles heureuses! » souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Au Québec, jusqu'à présent en 2024 :

72 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été remis par Loto-Québec, dont 8 lots remportés en Formule groupe.

Les lots remis ont fait 58 nouveaux millionnaires.

5 Gros lots classiques du Lotto 6/49, d'une valeur de 5 000 000 $ chacun, ont été remportés, en Chaudière-Appalaches, en Estrie, en Montérégie (deux fois) et en Outaouais.

9 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été remis à des gagnants ayant acheté leur billet de loterie en ligne.

7 rentes à vie ont été remportées aux loteries Gagnant à vie et Grande Vie, dont 1 rente de 1 000 $ par jour à vie à la Grande Vie.

Plus de 850 chèques de 25 000 $ ou plus ont été remis.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

