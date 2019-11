575 000 $ pour soutenir l'action communautaire en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Sonia LeBel, octroie une aide financière complémentaire de 575 000 $ à 27 organismes communautaires engagés dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie.

De cette somme, 240 000 $ seront accordés à 7 organismes de défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) financés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. De plus, 335 000 $ seront versés à 20 organismes subventionnés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui viennent en aide aux personnes LGBTQ.

La bonification de l'aide financière reçue par ces organismes répond à un objectif du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022, soit de soutenir l'action communautaire en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. L'aide complémentaire assurera notamment une plus grande stabilité financière aux organismes LGBTQ et favorisera la continuité de l'intervention communautaire pour contrer l'homophobie et la transphobie.

« Les organismes LGBTQ contribuent, jour après jour, à la pleine reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre. Par leur action, ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette aide complémentaire les aidera à concrétiser leur mission si importante. Ensemble, poursuivons notre travail pour faire du Québec une société toujours plus ouverte et plus inclusive! »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

