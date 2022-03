57,5 M$ pour la reconduction de 2 mesures phares attendues par le milieu culturel

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement supplémentaire de 57,5 M$ afin de reconduire 2 mesures phares réclamées par le milieu culturel, soit la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois et le programme de maintien des capacités de production dans le secteur audiovisuel. Grâce à ces nouvelles sommes, ces programmes se poursuivront jusqu'au 31 mars 2023 et ils pourront être modulés selon les besoins et les règles qui seront applicables sur les plateaux de tournage et dans les salles de spectacles.

Alors que les conséquences de la pandémie se font encore ressentir dans le milieu culturel, la ministre répond ainsi aux demandes des partenaires du milieu qui réclamaient la continuité de ces mesures ayant fait leurs preuves et leur offrant beaucoup de prévisibilité.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) recevra donc 25 M$ afin de prolonger son programme de maintien des capacités de production audiovisuelle. En assumant des coûts additionnels engendrés par les mesures sanitaires sur les plateaux, ce programme a permis de poursuivre les tournages de séries et de films québécois malgré la pandémie, au plus grand bonheur des cinéphiles et amateurs de séries d'ici.

Aussi, 32,5 M$ permettront la prolongation du programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés de la SODEC et de la mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois du Conseil des arts et des lettres du Québec. Avec la réouverture des salles de spectacles au maximum de leur capacité, les mesures d'aide ont été revues pour soutenir plus efficacement l'ensemble des domaines artistiques. Ces mesures offriront donc un filet de sécurité pour stabiliser le secteur et encourager les diffuseurs à prendre certains risques dans leur programmation afin de faire de la place pour la relève, l'audace et les productions de plus grande envergure.

Rappelons que le ministre des Finances, M. Éric Girard, a déposé un budget historique pour le milieu culturel le 22 mars dernier. Représentant plus de 1,3 % des dépenses consolidées de l'État, 257,9 M$ sur 3 ans seront alloués à ce secteur. Au cours des prochaines semaines, la ministre de la Culture et des Communications présentera un plan de plus détaillé des actions qui seront mises en œuvre pour consolider, faire briller et propulser la culture québécoise.

Citation

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. Grâce à la reconduction de ces deux mesures attendues par le milieu culturel, nous offrons la flexibilité et la prévisibilité demandés par le secteur, afin qu'il se relève des conséquences de la COVID-19 et brille encore plus fort. Ces nouveaux investissements lui permettront de consolider ses activités de manière durable. Le temps est venu de regarder vers l'avenir et de créer des occasions pour faire de notre culture un moteur encore plus fort de fierté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

