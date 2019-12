55ip et BlackRock s'associent pour passer à l'action et concevoir des portefeuilles « moins éprouvants fiscalement »

La première offre de l'industrie donne aux conseillers accès au marché imposable en combinant la puissance des portefeuilles reprenant le modèle BlackRock et la technologie fiscale sophistiquée de 55ip pour assurer la transition et la gestion des portefeuilles « à l'échelle »

BOSTON, 10 décembre 2019 /CNW/ - 55ip, le moteur de stratégie d'investissement qui permet aux conseillers d'automatiser la gestion fiscale grâce à des capacités quantitatives sophistiquées, a annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat avec BlackRock Model Portfolios. Ce partenariat permettra aux conseillers de tirer parti des capacités exclusives et des portefeuilles de clients en transition de 55ip pour créer un modèle BlackRock en tenant compte de l'impôt, tout en assurant une gestion fiscale et une négociation continues.

« L'adoption de modèles est une tendance massive de l'industrie. Elle fait gagner du temps aux conseillers et les aide à obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients », a expliqué Paul Gamble, PDG de 55ip. Toutefois, les considérations fiscales ont toujours constitué un frein à une utilisation plus large dans les comptes imposables. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Notre partenariat permet aux conseillers d'améliorer potentiellement les résultats après impôt de leurs clients en utilisant les modèles BlackRock, optimisés par la technologie fiscale intelligente et automatisée de 55ip. »

La plateforme portera les marques BlackRock et 55ip. Elle est actuellement proposée aux conseillers qui détiennent des comptes clients par l'entremise de Fidelity, TD Ameritrade Institutional et Schwab Advisor Services. Grâce à ces intégrations, les conseillers pourront choisir un Portefeuille modèle BlackRock pour un compte client et utiliser la technologie fiscale de 55ip pour faciliter une transition fiscale dans le modèle au fil du temps et assurer une gestion fiscale continue et automatisée sur ce modèle.

« Nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'adoption d'un modèle est fortement orientée vers les comptes qualifiés », a déclaré Martin Small, responsable de BlackRock US Wealth Advisory. « Les conseillers cherchent à faire fructifier leurs placements et à ajouter de la valeur pour leurs clients en leur offrant une gamme complète de services de gestion du patrimoine, y compris de planification fiscale. BlackRock s'engage à soutenir les conseillers tout au long de leur parcours en leur fournissant une gamme complète de produits et services. Notre partenariat avec 55ip ajoute un levier crucial qui permet aux conseillers de faire en sorte que leurs clients effectuent une transition vers des portefeuilles modèles comprenant une mise en œuvre et une gestion fiscalement intelligentes. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 55ip et BlackRock, consultez les sites https://www.55-ip.com/blackrock/ et www.blackrock.com, respectivement. Pour toute demande, les représentants des médias peuvent envoyer un courriel à l'adresse PR@55-ip.com

À propos de 55ip

Le moteur et la plateforme de stratégie de placement de 55ip permettent aux conseillers de posséder et d'automatiser leurs stratégies de placement, ce qui alimente une proposition de valeur différenciée tout en libérant du temps critique pour se concentrer sur les relations clients. Avec 55ip, les conseillers peuvent incorporer des capacités quantitatives sophistiquées et une mise en œuvre de portefeuille évolutive dans leurs pratiques, facilitant ainsi l'ensemble du processus de gestion des placements, de la personnalisation de la stratégie au niveau du client à l'exécution des opérations. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.55-ip.com.

À propos de BlackRock

L'objectif de BlackRock est d'aider de plus en plus de gens à connaître le bien-être financier. Nous sommes un fiduciaire d'investisseurs et un fournisseur leader de technologies financières. Pour cette raison, nos clients se tournent vers nous pour obtenir les solutions dont ils ont besoin lorsqu'ils planifient leurs objectifs les plus importants. Au 30 septembre 2019, la société gérait environ 6,96 billions de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/corporate | Twitter : @blackrock | Blogue : www.blackrockblog.com | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1042465/55ip_Logo.jpg

SOURCE 55ip

Related Links

www.55-ip.com