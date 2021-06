55e assemblée générale annuelle : Les Éleveurs de porcs du Québec, un moteur pour la vitalité économique de nos régions

LONGUEUIL, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur assemblée générale annuelle qui s'est tenue les 3 et 4 juin sous le thème Définir l'avenir avec modernité et agilité, les Éleveurs de porcs du Québec ont tenu à réitérer à l'ensemble de la filière porcine, à leurs partenaires et à toute la population leurs engagements pour occuper une place de premier plan dans la vitalité économique de toutes les régions.

Les Éleveurs de porcs du Québec voient l'après COVID-19 comme une occasion de démontrer le dynamisme et la fierté des producteurs, de consolider leurs forces tout en améliorant continuellement les façons de faire en matière d'environnement et de bien-être animal. L'enjeu de la main-d'œuvre, la modernisation des infrastructures et des équipements de production, le coût d'alimentation, l'acceptabilité sociale et la création de valeur ajoutée seront aussi au cœur des préoccupations pour les mois à venir.

David Duval réélu président

Lors de cette assemblée, les mandats de David Duval, président, Yvan Fréchette, 1er vice-président, et Louis-Philippe Roy, 2e vice-président, ont été reconduits, pour une durée de deux ans. Les trois administrateurs, également producteurs, respectivement de la Montérégie, du Centre-du-Québec et des Deux Rives, ont pu tour à tour exprimer leur désir d'augmenter les représentations auprès des différents paliers gouvernementaux pour que les producteurs et les productrices puissent exercer leur métier avec les meilleurs outils possible.

« Pour moi, l'assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs du Québec est une occasion d'exprimer toute la fierté que j'ai de représenter un secteur de l'agriculture québécoise aussi dynamique et innovant. La pandémie a démontré à toute la population l'importance de la chaîne alimentaire. Des consciences se sont éveillées et plus de gens ont compris l'ampleur de défis auxquels nous étions confrontés pour répondre adéquatement à 80 % de la consommation québécoise de porc frais ».

David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 735 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Le secteur porcin génère des retombées économiques de plus de 3,36 milliards de dollars, dont bénéficient toutes les régions de la province. Au Québec, la filière porcine emploie 31 000 personnes. Environ 70 % de la production porcine québécoise est exportée, ce qui représente une valeur de 1,81 milliard de dollars en 2019 et près de 45 % des exportations canadiennes en termes de valeur. Le porc du Québec est exporté dans plus de 80 pays, ce qui représente 6 % du commerce mondial du porc.

