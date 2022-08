54 000 $ amassés lors de la Course TROIS, 2, 1, GO! du Regroupement pour la Trisomie 21

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21) est heureux d'annoncer que la 15e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO!, qui se tenait le 20 août, a permis d'amasser 54 000 $. Ces fonds soutiendront les différents services de l'organisme, incluant le programme de stimulation du langage, les services spécialisés pour le développement des enfants et les nouvelles activités de socialisation pour les aînés.

Plus de 600 personnes se sont réunies au parc Maisonneuve, à Montréal, pour marcher, courir et pique-niquer dans une ambiance festive. La Course TROIS, 2, 1, GO! est un événement familial qui représente la plus importante activité de levée de fonds pour l'organisme. Encore une fois, elle a proposé des épreuves chronométrées de 5 km et 10 km, ainsi qu'un parcours de 2,5 km et une marche/course symbolique de 1 km. De plus, 46 participants ont réalisé des parcours de course à distance, une nouveauté que l'organisme a ajouté en 2019 en raison de la pandémie qui les a empêchés de tenir l'événement.

« Pour cette 15e édition, nous souhaitions atteindre le montant de 50 000 $. Nous sommes très fiers de pouvoir dire : mission accomplie ! Les partenaires, les familles et les supporters ont été au rendez-vous. Ces fonds sont essentiels pour la continuité de nos services, qui favorisent le développement des personnes ayant la trisomie 21 ainsi que leur inclusion dans la société. Un grand merci à tous ! », a déclaré Geneviève Labrecque, directrice générale du RT21.

Le comédien Maxime Le Flaguais, porte-parole de l'événement depuis 2014, était sur place pour encourager les participants et faire la rencontre des nombreuses familles présentes.

Merci aux partenaires de l'édition 2022 !

Le RT21 remercie les partenaires de cette 15e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO!: Espace Plomberium, Multi-Prêts Hypothèques, Boutique Courir, Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal et L'Oréal Canada.

À propos du RT21

Le RT21 est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de favoriser le plein développement des personnes ayant une trisomie 21, promouvoir leur contribution au sein de la société et défendre leurs droits, en plus de soutenir les familles, les proches aidants et les professionnels qui les entourent, et ce, depuis 35 ans. Pour en savoir plus : www.trisomie.qc.ca

SOURCE Regroupement pour la Trisomie 21

Renseignements: ou obtenir les photographies : Laurence Hébert, C4 Communications, 514-842-3535, poste 233, [email protected]