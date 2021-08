536 places subventionnées seront créées en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour mieux répondre aux besoins de garde grandissants, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce la création de 536 places supplémentaires en services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) dans la région de la Mauricie. Il a fait cette annonce en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain, Mme Sonia Lebel, de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du député de Maskinongé, M. Simon Allaire.

Dans les derniers jours, le ministre de la Famille a annoncé la création d'un total de 9 014 places supplémentaires dans les territoires où les besoins sont les plus criants. Le gouvernement du Québec double ainsi le nombre de places annoncées en octobre dernier lors du lancement d'un appel de projets de 4 359 places, ce qui démontre la volonté d'offrir, à terme, une place pour chaque enfant.

Concrètement, ce sont 12 projets qui seront réalisés en Mauricie dans un délai maximal de 24 mois et qui aideront à résorber une partie du déficit de places. Ces projets pourront aussi voir le jour avant dans des installations temporaires.

Dans la région de la Mauricie, les SGEE qui ont obtenu de nouvelles places sont les suivants :

TERRITOIRE BUREAU

COORDONNATEUR (TBC) INSTALLATION MUNICIPALITÉ NOMBRE DE PLACES Ville de Trois-Rivières - CLSC Trois-

Rivières (sauf municipalité de Saint-Étienne-des-Grès) CPE Le Cheval Sautoir Trois-Rivières 80 Ville de Trois-Rivières - CLSC Trois-

Rivières (sauf municipalité de Saint-Étienne-des-Grès) 9360-2092 Québec inc. Trois-Rivières 80 Ville de Trois-Rivières - CLSC Trois-

Rivières (sauf municipalité de Saint-Étienne-des-Grès) CPE Le Moulin des Bambins Trois-Rivières 20 Ville de Shawinigan CPE La Bottine Souriante Shawinigan 13 Ville de Shawinigan CPE La Bottine Souriante Shawinigan 44 Ville de Shawinigan CPE La Tourelle de L'énergie Shawinigan 47 Ville de Shawinigan CPE Le Manège des Tout-Petits inc. Shawinigan 44 MRC des Chenaux CPE Flocons de rêve inc. Saint-Maurice 72 MRC des Chenaux CPE Le Petit Champlain Champlain 42 MRC de Maskinongé Les services de garde Gribouillis Saint-Élie-de-Caxton 29 MRC de Maskinongé Les services de garde Gribouillis Saint-Alexis-des-Monts 29 MRC de Maskinongé CPE L'arbre Enchanté Charette 36 Total : 536 places

Citations :

« Je suis vraiment fier d'annoncer plus de places que promises en octobre dernier lors du lancement de l'appel de projets. Comme gouvernement, on s'est engagé à compléter le réseau des services de garde et on fait un pas supplémentaire en ce sens. En octroyant plus de places que ce qui avait été d'abord prévu, on saute plusieurs étapes en plus de gagner près d'une année de délai dans les territoires où les besoins sont les plus criants. Je sais que dans la région de la Mauricie, le soupir de soulagement sera grand. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par les élus et les citoyens de la région et aujourd'hui je réponds à leurs demandes. Je sais que ce n'est pas encore parfait et qu'il reste du travail à faire, mais je veux rassurer toutes les familles : nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau afin qu'il reste à l'avant-garde. Je tiens finalement à remercier tous les promoteurs sur le terrain qui ont répondu à l'appel en grand nombre, ce qui démontre que nous avons tous l'objectif d'offrir des places à nos tout-petits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« La Mauricie était en déficit criant de places subventionnées. Déjà, il y a quelques mois, nous avons mis sur pied des programmes de formation en alternance travail-études afin de former davantage d'éducatrices et d'éducateurs dans la région. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour nos familles qui pourront bientôt profiter de ces centaines de nouvelles places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. Je suis bien sensible à la situation des parents de jeunes enfants. Ce n'est pas évident en ce moment, mais chaque geste posé pour résorber le problème doit être souligné. Vous pouvez être assurés que votre gouvernement travaille en équipe et pose des gestes significatifs pour régler ce problème. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Dans les derniers mois, notre gouvernement a été attentif aux préoccupations des parents et des acteurs qui travaillent dans les services de garde, et nous nous sommes mis en mode solution malgré la pandémie. Beaucoup de choses ont changé concernant l'amélioration de l'accès. Encore aujourd'hui, des actions concrètes sont mises en œuvre et je tiens à dire aux parents qu'ils ont été entendus. Nous ferons le maximum pour faciliter leur retour au travail. Nous comprenons l'importance et l'urgence d'agir, et cette annonce en est la preuve. »

Sonia Lebel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain

« Je suis heureuse de participer à cette belle annonce qui prouve, une fois de plus, que notre gouvernement est à l'écoute des parents et qu'il met tout en œuvre pour pallier le manque de places en garderie. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« Je suis extrêmement fier de cette annonce qui saura répondre au besoin criant du manque de places en garderies. Dans la circonscription de Maskinongé, il s'agit de 114 nouvelles places. J'ai suivi ces projets de très près et je peux dire que je suis très satisfait de cette réponse positive de mon gouvernement. Je tiens également à souligner le travail acharné des CPE Gribouillis, L'arbre Enchanté et Le Moulin des Bambins en faveur de nos tout-petits et de leurs parents ! »

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

L'appel de projets visait à créer des places dans les territoires de bureaux coordonnateurs qui sont actuellement les plus en déficit.

Les services de garde éducatifs à l'enfance retenus ont 24 mois pour créer les nouvelles places.

Les promoteurs pourront aussi offrir leurs places plus rapidement grâce à des installations temporaires jusqu'au moment où la construction permanente sera prête.

Cet appel de projets s'inscrit dans le Plan d'accélération de l'accessibilité des places en services de garde éducatifs à l'enfance, annoncé en 2019, qui comporte plusieurs mesures concrètes pour la réalisation des projets de places subventionnées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook: https://www.facebook.com/FamilleQuebec

Twitter: https://twitter.com/FamilleQuebec

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Source : Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]