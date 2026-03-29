Chen Wei, président du conseil d'administration et PDG, a souligné que le succès réside dans la combinaison de solides solutions de propriété intellectuelle et d'une grande créativité. Il a souligné que 52TOYS a créé un portefeuille de PI évolutif et durable couvrant à la fois les propriétés exclusives et sous licence, en mettant l'accent sur l'offre de produits amusants et à l'avant-garde.

La gamme 2026 comprend des collaborations liées à des évènements importants comme le 40e anniversaire de Pixar, le 10e anniversaire de Zootopia et la sortie de Minions 3. D'autres adresses PI de premier plan, dont Inside Out, Coco et ZOA, l'animal de compagnie de G-Dragon, feront également leurs débuts dans de nouveaux formats de produits.

Parallèlement aux PI sous licence, 52TOYS continue d'investir dans le développement de ses PI originales. Lors de la conférence, les créateurs derrière les marques maison populaires telles que POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS et Lilith ont présenté leurs plans pour 2026. Les efforts futurs seront axés sur l'innovation des produits, les collaborations avec des célébrités, les partenariats entre marques et les écosystèmes de contenu élargis.

L'entreprise se développe également dans des objets de collection et des produits culturels hardcore. Parmi les nouveautés, notons la série mecha transformatrice BEASTBOX et la ligne articulée « Infinity Dance », ainsi que les futures gammes de produits expérimentaux ciblant les amateurs masculins. Pendant ce temps, la série « Hyper-Activated » réinterprète les éléments culturels traditionnels chinois en produits de consommation accessibles, obtenant une forte réaction du marché lors de récents événements éphémères.

Pour soutenir ses partenaires, 52TOYS a mis en place des politiques de canaux améliorées englobant les systèmes, les produits, le marketing, les opérations et les outils, visant à favoriser la croissance mutuelle. Dans un marché plein d'incertitude, 52TOYS offre à ses partenaires la fiabilité grâce à son expertise éprouvée en matière de frappe et sa force opérationnelle à long terme.

La conférence a renforcé la stratégie de développement à long terme de 52TOYS et la feuille de route complète de la PI, recevant une forte reconnaissance de la part des partenaires et signalant une dynamique soutenue sur le marché mondial des jouets.

Pour en savoir plus sur 52TOYS, visitez le site https://hi52toys.com/.

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SOURCE 52TOYS

CONTACT : Yang Binyu, [email protected], +86-18513770416

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